Analiză și concluzie

Larisa Blanari, candidat pe listele PSD Suceava pentru un mandat de deputat în Parlamentul României, spune că partidul pe care îl reprezintă are cel mai bun program de guvernare și, în plus, nu a întors spatele românilor, așa cum a procedat actualul Guvern în scurta sa existență de numai un an.

”PSD nu a închis piețele pentru producători și comercianți. PSD nu a închis spitale și nici școli. În schimb, PNL a făcut toate astea. Mai mult, actualul premier liberal a anunțat posibile reduceri de personal, ceea ce PSD nu va face. Locuitorii județului Suceava, dar și din toată România au nevoie de spitale în care să poată fi tratați, au nevoie de acces la educație, iar economiile și afacerile locale trebuie sprijinite și încurajate. PSD nu își va bate joc de oamenii care muncesc, de oamenii din piețe, de pe ogoare sau din orice alt loc. Pentru noi, cei din PSD, fiecare om contează și este valoros și de aceea credem că valorile autohtone sunt extrem de importante pentru a nu ne pierde identitatea”, a precizat Larisa Blanari.

Reprezentantul PSD Suceava pentru Camera Deputaților a mai arătat că și criza sanitară provocată de SARS-CoV2 a fost gestionată extrem de deficitar, cu măsuri heirupiste care de cele mai multe ori au avut efecte nedorite, care se vor repercuta asupra întregii populații a României.

”Într-o Românie condusă de PNL vedem imagini înfiorătoare din spitale sau de la porțile acestora. Oameni care sunt pur și simplu umiliți pentru drepturile la îngrijiri medicale care le sunt garantate prin Constituție. Așa ceva este de neimaginat și de neacceptat într-o societate a anului 2020. Oare asta este rețeta pe care PNL vrea să o implementeze românilor? Nu cred că românii își doresc așa ceva. Oamenii acestei țări merită respect și merită să trăiască mai bine, iar PSD a demonstrat de fiecare dată când a fost la conducerea țării că aceste deziderate sunt posibile. Să nu uităm că PSD a mărit pensiile și alocațiile copiilor, și tot PSD a crescut salariul minim pe economie, măsuri care acum nu mai vor să fie puse în practică de PNL. Dacă vor analiza corect, sucevenii își vor da seama că la alegerile de duminică, 6 decembrie, singura alternativă rezonabilă este PSD”, a completat Larisa Blanari.