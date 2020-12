Planuri concrete

Comunitatea poloneză din Bucovina va continua și în anii următori să fie alături de oamenii din zonă, și asta se va întâmpla prin proiectele concrete aflate în derulare sau care se doresc a fi implementate. Ghervazen Longher, președintele Uniunii Polonezilor din România și candidatul pentru funcția de deputat la alegerile din 6 decembrie, a precizat că acest proiecte cuprind mai multe direcții.

”Anul viitor am convingerea că vom finaliza construcția noii Case Polone și a terenului de sport de la Moara, o investiție extrem de importantă nu doar pentru comunitatea poloneză de aici, ci și pentru întreaga comună. De asemenea, vor continua lucrările de consolidare și modernizare a Casei Polone din Suceava. La acest obiectiv am făcut pași importanți și în acest an, iar cu sprijin financiar din Polonia am reușit să schimbăm ferestrele și în felul acesta ne putem concentra atenția și pe celelalte lucrări care sunt necesare”, a arătat Ghervazen Longher.

Candidatul minorității poloneze pentru un mandat de deputat în Parlamentul României a explicat că o atenție deosebită se acordă educației, iar acesta este motivul pentru care va sprijini modernizarea școlilor din Cacica, Solonețu Nou, Poiana Micului și Pârteștii de Sus. Nici religia nu a fost lăsată deoparte, iar Ghervazen Longher a mărturisit că își va aduce contribuţia la renovarea bisericilor care au probleme.

”Proiectele pentru anii următori mai cuprind și componenta legăturilor cu Polonia. Dorim să atragem investitori care să deschidă afaceri în Bucovina, și astfel să creeze locuri de muncă. În paralel, vom promova relațiile româno-polone pe linie de turism, cultură și vom promova România în Polonia”, a mai spus Ghervazen Longher.

Reprezentantul Uniunii Polonezilor din România a anunțat că va sprijini continuarea lucrărilor de extindere a rețelei de apă și canalizare în mai multe comune din județul Suceava, dar și continuarea proiectului educativ „Copiii Bucovinei”.

Ghervazen Longher a mai anunțat că va susține și va sprijini predarea lărgită a limbii polone în cadrul Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului. În plus, candidatul minorității poloneze a anunțat că se va implica pentru acordarea de asistență și consultanță în înființarea de ferme agricole prin alocare de fonduri de la Uniunea Europeană.