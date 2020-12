George Mîndruță, candidat al Alianței USR PLUS pentru Senat

50 de ani au tot așteptat generații întregi de români să se termine coșmarul comunist. Am așteptat să vină cineva să ne salveze: americanii, englezii, nemții, oricine, numai să vină cineva să ne scape de monstrul pe care cohorte întregi de slujitori îl făceau tot mai puternic.

30 de ani! Atât am tot așteptat și noi să se întâmple minunea și să avem țara pe care credem că o merităm. Dar pe noi minunea ne-a ocolit cu consecvență. 30 de ani am crezut că politica trebuie făcută de politicieni și că noi trebuie să ne vedem de treaba noastră. Credeam că noi trebuie să ne facem treaba cu responsabilitate și că ei, politicienii, trebuie să o facă pe a lor.

Nici americanii nu au venit și nici miracolele nu s-au ținut lanț. Doar noi, atunci când noi ne-am luat inima în dinți și am pornit la revoluție și am luptat și cei mai buni dintre noi au plătit libertatea noastră cu sângele lor tânăr, abia atunci am scăpat de blestem. Noi ne-am fost și americani, și englezi, și nemți.

I-am ignorat două decenii, până când lucrurile s-au înrăutățit progresiv și ne-au plecat copiii în străinătate, prietenii, vecinii au luat drumul pribegiei pentru a trăi într-o lume normală la cap și la suflet.

De 10 ani nu mai putem ignora, trebuie să stăm cu ochii pe ei, trebuie să fim pe fază să nu sugrume justiția într-o singură noapte, să vedem pe cine mai scot din vulcanizare să îi ungă miniștri, să avem grijă să nu ne calce în picioare și să nu ne trezim într-o țară care e din ce în ce mai mult a lor și din ce în ce mai puțin a noastră.

Nu mai avem loc în țară de ei. În orașul nostru, ei sunt stăpâni pe feuda în care ne îngăduie și nouă să respirăm. În comunele și satele noastre, avuția tuturor stă în mâinile unei caste de privilegiați. De aceea am ieșit în stradă și ne-am apărat drepturile. De aceea am fost nevoiți să vedem cine sunt miniștri și ce manevre execută în timp ce noi credem că lucrează pentru cetățeni. De aceea ne-am apucat să facem noi politica pe care ar fi trebuit să o facă ei acum 30 de ani.

Hoția nu mai poate fi la putere. Nu mai stăm cu capul plecat. Nu mai vrem ca județul nostru să fie în topul listelor negre. Nu mai vrem ca Bucovina să fie băgată în buzunar de către cei care îi storc resursele de zeci de ani.

Istoria stă în mâinile noastre. Schimbarea stă în votul fiecăruia dintre noi. Totul se decide în momentul în care se deschid urnele și se numără voturile. În spatele fiecărui parlamentar stau câteva mii de voturi, câteva mii de oameni care au crezut în el. Nu voturile aparțin parlamentarului, ci parlamentarul aparține oamenilor care l-au votat.

Fiecare dintre noi alege cum vrea să fie viitorii 4 ani, și apoi următorii 4. Fiecare dintre noi își votează nu doar un reprezentant în parlament, ci și întoarcerea copiilor plecați în străinătate, întoarcerea părinților duși la muncă. Uite că Republica Moldova a reușit să voteze și să obțină schimbarea. Sper din tot sufletul să reușim și noi.

Noi trebuie să ne luăm Bucovina înapoi. Și asta nu se poate face ca în 1907, cu furci și topoare. Și nici ca în 1989, cu tancurile pe stradă. De data aceasta este mult mai simplu: de data aceasta trebuie să mergem la vot.

George Mîndruță

Candidat al Alianței USR PLUS pentru Senat