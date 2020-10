Nemulţumire

PSD Suceava intră în competiţia electorală pentru Camera Deputaţilor şi Senatul României, din data de 6 decembrie, cu un adevărat scandal izbucnit în jurul componenţei listelor de candidaţi pentru alegerile parlamentare. Nemulţumirea vine din partea mai multor aleşi locali ai PSD, iar acestea sunt legate în special de unele nume de pe lista de candidaţi, dar şi de faptul că printre aceştia nu se regăsesc unii dintre actualii parlamentari. Vârful de lance al celor care şi-au exprimat indignarea faţă de componenţa listelor este primarul PSD din Fălticeni, Cătălin Coman, singurul edil de municipiu al social-democraţilor din judeţul Suceava. Cătălin Coman a declarat ferm că din punctul său de vedere modul în care au fost întocmite listele reprezintă „o bătaie de joc”, iar el personal nu va vota aceste liste la alegerile parlamentare.

Fiul primarului Cristian Popescu-Piedone este pe locul trei pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputaţilor

Trebuie spus că la finalul săptămânii trecute, PSD Suceava a transmis conducerii centrale a partidului o listă de candidaţi înscrişi pentru alegerile parlamentare, însă aceştia au fost trecuţi în ordine alfabetică. Nemulţumirile au început să apară după şedinţa de marţi seara a Consiliului Politic Naţional al PSD, care a validat listele şi ordinea candidaţilor în mai multe judeţe, printre care şi Suceava. Astfel se face că pe lista PSD Suceava pentru Camera Deputaţilor, pe locul al treilea, considerat eligibil, se regăseşte liderul organizaţiei din sectorul 5 al Bucureştiului al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), Vlad Popescu, care ulterior s-a înscris în PSD. Vlad Popescu este fiul noului primar al sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone.

Acest fapt, dar şi lipsa unor discuţii clare la nivel judeţean cu privire la viitorii candidaţi a stârnit numeroase nemulţumiri. Mai mult, unii dintre liderii judeţeni ai PSD Suceava nu ştiau nici în ziua depunerii candidaturilor cine sunt viitorii candidaţi şi ce poziţii ocupă pe liste.

Patru dintre actualii parlamentari nu se mai regăsesc pe listele PSD Suceava

Dintre actualii parlamentari PSD de Suceava, pe listele pentru alegerile din data de 6 decembrie nu se regăsesc doi deputaţi şi doi senatori. Este vorba despre deputaţii Alexandru Rădulescu şi Maricela Cobuz, precum şi senatorii Virginel Iordache şi Ilie Niţă.

Listele complete au fost transmise presei după depunerea lor la Biroul Electoral Judeţean Suceava. Astfel, la Camera Deputaților lista este deschisă de actualul deputat Eugen Bejinariu, acesta fiind urmat de fostul prefect, Mirela Elena Adomnicăi, apoi de Vlad Popescu și liderul tinerilor social-democrați suceveni, George Șoldan. Lista este completată de Larisa Blănari, Tiberius Marius Brădățan, Adelina-Mihaela Paiu, Doinița-Nela Cocriș, Constantin-Alin Mateiciuc, Stelian Simeria, Aleodor-Claudiu Saviuc, Romeo-Gheorghe Galan și Cătălin Fediuc. La Senat, lista este deschisă de liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, el fiind urmat de secretarul executiv al organizației judeţene, Ioan Cristian Șologon, și de Gabriela Mihai, actual consilier județean și director al Școlii Gimnaziale nr. 1 din Suceava. Lista este completată de Gabriel Costache, Cristian Macsim și Cezar Ioja.

Cătălin Coman: „Este o bătaie de joc la adresa tuturor membrilor PSD Suceava”

După cum am precizat, cel mai vehement critic al modului în care au fost întocmite aceste liste a fost primarul PSD din Fălticeni, Cătălin Coman. „Este o bătaie de joc la adresa tuturor membrilor PSD din județul Suceava, indiferent dacă au funcții sau nu. Pentru că a fost ceva total atipic și nemaiîntâlnit de la Revoluție până acum. Nimeni nu a știut. Nici măcar în momentul depunerii. Nu am fost informați, membrii Biroului Executiv, membrii cu funcții de răspundere sau simpli membri de partid, despre componența listelor, despre persoanele care vor candida. Totul s-a făcut ascuns, fără să știe nimeni. Nu am fost consultați, nu au fost supuși votului politic. Nu s-a respectat nici măcar statutul. E un lucru fără precedent în democrația românească, pentru toate partidele cred. Și eu sunt dezamăgit și total surprins față de felul cum s-au desfășurat lucrurile”, a declarat Cătălin Coman. El consideră că stabilirea candidaților trebuia să se facă în urma unei discuții constructive în cadrul partidului, cu membri de partid din toate zonele județului, indiferent dacă aceștia au câștigat sau au pierdut la alegerile locale. „Toată lumea trebuia să vină cu argumente, trebuiau să fie întrebați toți, iar decizia trebuia să fie luată la nivelul organizației județene, dacă nu cu unanimitate, măcar cu mare majoritate. Așa, decizia s-a luat de doi-trei oameni din partid, care întâmplător sunt și cei care au pierdut catastrofal alegerile locale”, a spus Coman.

Primarul din Fălticeni: ”PSD Suceava va obține cel mai slab scor din istorie la aceste alegeri”

Cătălin Coman, care este și vicepreședinte al filialei județene, a făcut și o previziune cât se poate de sumbră cu privire la scorul pe care îl va obține PSD Suceava la alegerile parlamentare, considerând că acest lucru se va întâmpla tocmai din cauza componenței listelor. „Pronosticul meu pentru rezultatul PSD în alegerile parlamentare va fi că va lua cel mai slab scor din istorie în județul Suceava. Sunt foarte mulți primari nemulțumiți. Eu personal, cu toate că am vrut să fiu total neutru de această chestiune, am primit foarte multe telefoane de la primari, care au zis că pur și simplu vor intra în concediu în campania electorală din punct de vedere politic și nu îi va interesa ce se va întâmpla. Pentru că nu au pe cine să susțină”, a declarat Cătălin Coman.

El a mai adăugat că înainte de stabilirea listelor nu a existat o analiză a activităţii parlamentarilor în funcţie pentru a se vedea dacă aceştia ar merita sau nu să candideze pentru un nou mandat, sau chiar doar pentru a asculta opinia lor. „Să decidem împreună, pentru că până la urmă asta este ideea unui partid democratic, cel mai mare partid din România. Nu decizii luate în secret fără să fie aduse la cunoștință nimănui, fără să se respecte statutul nici măcar parțial. Ca să nu mai spun că eu mă simt jignit. Mă simt jignit de cei care au făcut această mascaradă. Pentru că este o mascaradă. Eu sunt membru de partid din 2005. Am participat activ la toate campaniile electorale ale partidului din 2005 și până acum. Sunt primar la al treilea mandat în Fălticeni. De fiecare dată am obținut voturi importante, am participat la toate campaniile. Și am participat nu așa, din gură, ci activ și am muncit foarte mult. Şi de fiecare dată am obținut rezultate bune”, a spus primarul din Fălticeni.

Coman: „Eu consider că nu trebuie votați acești oameni care sunt pe liste”

Cătălin Coman a spus că în momentul de faţă îi va fi foarte greu să se implice în campania pentru parlamentare, ba mai mult, el a spus chiar că nu va vota listele PSD din județ. „Îmi va fi imposibil să fac campanie electorală acum pentru PSD, partid din care fac parte, pentru că eu consider că nu trebuie votați acești oameni care sunt pe liste. Și eu personal nu voi vota candidații PSD. O spun public pentru că mi se pare că și-au bătut joc de mine ca persoană, ca membru PSD și de toți membrii PSD din județul Suceava. Și eu nu accept ca cineva să își bată joc de mine, de munca mea, de felul în care am discutat cu oamenii. Pentru că asta e supărarea pe care o am și mă simt extrem de jignit și de umilit de felul în care s-au realizat aceste liste. Cu toate că, încă o dată subliniez, nu sunt implicat direct. Eu nu am vrut să candidez la nici o funcție de parlamentar, sunt primar în Fălticeni ales la 43 de ani la al treilea mandat, cu 70% din voturi. Nu sunt implicat direct, dar consider că și-au bătut joc de mine și de toți membrii PSD din județul Suceava cu această mascaradă”, a mai spus Cătălin Coman.

Cătălin Coman: „Pentru cine să luptăm? Pentru unul de la București și pentru cei care au pierdut alegerile și nu îi mai vedem la față?”

Coman și-a exprimat regretul și cu privire la faptul că organizațiile PSD din zona Fălticeni, care au muncit foarte mult și au obținut rezultate bune la alegerile locale, nu au avut un cuvânt de spus în stabilirea listelor. „Care este motivația noastră să mai luptăm, să mai convingem oamenii? Pentru cine? Pentru unul de la București și pentru cei care au pierdut alegerile și nu îi mai vedem la față. Până la urmă asta este. Sprijinim un parlamentar care la rândul lui, prin mijloacele legale pe care le are la îndemână și în competențele lui, poate să sprijine comunitățile noastre. Cum să mă duc să vorbesc eu cu cetățenii din Fălticeni să îl sprijine pe unul care probabil nu va veni patru ani deloc în Suceava. Sau unul din altă zonă, pe care, la fel, nu îl va interesa de Fălticeni. O să mă gândesc foarte clar. Am primit semnale foarte multe și de la colegii din Fălticeni din PSD, să vedem pe cine vom susține”, a precizat Cătălin Coman.

În final, primarul a mai spus că la nivelul municipiului Fălticeni, el personal îl va susține pe candidatul „care cred că va fi un partener corect pentru dezvoltarea Fălticeniului, indiferent de la care partid este”.

Eugen Bejinariu: „Vom face echipă cu toții și vom câștiga alegerile”

Tot miercuri, după depunerea candidaturilor, deputatul PSD Eugen Bejinariu a spus că nemulțumirea unor aleși locali este o chestiune de moment, care va trece. „Vom face echipă cu toții și vom câștiga alegerile”. Eugen Bejinariu a adăugat că în ceea ce-l privește pe Vlad Popescu, acesta a venit la PSD de la PPU, în urma negocierilor purtate de social-democrați la nivel național. „A fost o negociere la nivel central, la nivelul de vârf al partidului și anumite locuri au fost cedate către PPU”, a mai spus Bejinariu.

Bejinariu: „Sunt convins că oamenii au încredere în PSD”

În același timp, Eugen Bejinariu a spus că PSD Suceava a prezentat o echipă de candidați pentru alegerile parlamentare în care sunt oameni cu experiență de viață, cu experiență politică, dar și oameni tineri. Bejinariu a ținut să evidențieze faptul că pe listă se regăsește și fostul prefect și candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi. „De asemenea, lista include și doamne și în mod special o doamnă care de curând a trecut peste un examen electoral și a fost foarte apreciată și votată. În ciuda faptului că nu a reușit să ocupe locul 1, este o persoană care este devotată echipei și partidului. Aceasta este viziunea partidului. Este viziunea organizației noastre ca pe această listă să existe oameni cu experiență politică, oameni cu entuziasm, cu tinerețe. Și oameni care au un cuvânt de spus în viitorul Parlament. Vom merge în campanie și ne vom prezenta programul. Sunt convins că oamenii au încredere în PSD și în reprezentanții PSD. Pentru că de fiecare dată am demonstrat că suntem oameni serioși. Și cum spuneam, vom prezenta programul de guvernare, care reprezintă siguranță pentru cetățean, pentru locurile de muncă, siguranță pentru un trai mai bun și pentru un salariu decent. Să câștige candidații care sunt cei mai harnici, onești, și vor prezenta cele mai bune lucruri electoratului”, a declarat Eugen Bejinariu. El a spus că PSD Suceava îşi propune să obţină un mandat de senator şi patru de deputaţi, iar după redistribuirea voturilor încă un mandat de senator.

La rândul ei, Mirela Adomnicăi a declarat că misiunea candidaților PSD în fața sucevenilor va fi aceea de a-i convinge că reprezentanții PSD pentru alegerile parlamentare din județul Suceava sunt cei care vor reuși să transpună în practică un program de guvernare în interesul sucevenilor.