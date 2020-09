Cinci partide

Preferințele politice ale sucevenilor care s-au prezentat la urnele de vot, la alegerile locale din 2020, au decis structura Consiliului Local al municipiului reședință de județ pentru următorii patru ani.

Practic, deciziile legate de administrarea municipiului și utilizarea bugetului local, inclusiv a finanțărilor externe atrase, vor fi luate de reprezentanții a cinci partide – PNL, PSD, PMP, USR PLUS și Pro România.

Votul politic exprimat de alegătorii suceveni a dus la obținerea următoarelor rezultate, la numărătorile paralele:

1. PNL – 30,85% (9.412 voturi)

2. PSD – 19,03% (5.806 voturi)

3. PMP – 15,93% (4,861 voturi)

4. USR PLUS – 9,24% (2.820 voturi)

5. Pro România – 7,49% (2.284 voturi)

6. UpB – 3,13% (954 voturi)

7. Andrei Lucian Bacoş– 2,87% – 877 voturi

8. PPU (SL) – 2,36% (721 voturi)

9. PER – 2,30% (702 voturi)

10. AUR – 1,80% (549 voturi)

11. ALDE – 1,47% (449 voturi)

12. PV – 1,60% (489 voturi)

13. ADER – 0,91% (278 voturi)

14. Andrei Neşculescu – 0,55% (169 voturi)

15. Gheorghe Nedea – 0,39% (118 voturi).

În aceste condiții, noua componență a Consiliului Local Suceava ar urma să fie:

PNL – 9 consilieri; PSD – 5; PMP – 4; USR – 3; Pro România – 2.

Practic, nici un partid nu deține majoritatea simplă necesară pentru a fi luate decizii (50% plus 1 din cei 23 de consilieri câți are Suceava), încât se impune clar formarea unor alianțe. Rămâne de văzut dacă majoritatea simplă va fi obținută de PNL cu PMP, cum a fost în actualul mandat, aceasta fiind posibilă și cu USR, pentru a avea acel minim necesar de 12 voturi pentru a trece proiectele de hotărâre care nu vizează patrimoniul, bugetul, taxe și impozite etc.

În funcție de ce decizie se va lua în acest sens se fac jocurile și pentru desemnarea viceprimarilor, o miză foarte importantă pentru următorii patru ani.