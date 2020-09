Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, duminică, la ieșirea de la urne, că a votat pentru continuitate și pentru un oraș modern și european. Ion Lungu a votat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava, împreună de soția sa. Alături de Ion Lungu au mai fost prezenți viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, deputatul Ioan Balan, precum și mai mulți candidați pentru Consiliul Local.

După ieșirea de la urne, Ion Lungu a declarat: „Am votat pentru continuitate. Am votat pentru oameni cu experiență, pentru oameni responsabili. Am votat pentru continuarea transformării orașului nostru într-un oraș modern, european, de tip Smart City, cu servicii civilizate, cu un transport modern și cu școli bine dotate. Am votat pentru un viitor mai bun al copiilor și nepoților noștri. Am votat pentru ca sucevenii să fie mândri de orașul lor. Așa să ne ajute Dumnezeu”.