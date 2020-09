Candidatul Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), deputatul Alexandru Băișanu, s-a prezentat ieri la urne pentru a vota la alegerile locale împreună cu una dintre fiicele sale. Alexandru Băișanu a spus că a votat pentru viitor și pentru respect și demnitate. „Bună ziua Suceava, bună ziua suceveni. Iată-ne astăzi aici. Am venit să votăm. Am venit să ne așezăm în fața dumneavoastră și să arătăm că suntem cetățeni responsabili, că mergem la vot și că este foarte important să facem acest lucru. Pentru ce am votat? Este simplu: pentru viitor, pentru copiii noștri, pentru educație, pentru sănătate, pentru respect și pentru demnitate. Toate aceste lucruri trebuie să vină de la autorități către cetățean. Nu are sens să vă spun cu cine am votat. Este foarte clar”, a declarat Băișanu.