Un nou început

Bogdan Loghin, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Rădăuți, a prezentat argumentele și motivele pentru care locuitorii acestui oraș ar trebui să-i acorde votul de încredere la alegerile de duminică. Aflați care sunt proiectele lui Bogdan Loghin și ce crede despre modul cum este administrat municipiul Rădăuți din materialul următor.

La final de campanie, după ce am bătut ulițele Rădăuțiului ca să aflu doleanțele oamenilor, am luat contact cu majoritatea rădăuțenilor și am ajuns în fiecare colț al acestui minunat orășel. Spun orășel pentru că deocamdată așa îl consider și îmi doresc să devină prin dezvoltare un adevărat oraș sau municipiu în adevăratul sens al cuvântului. Ce să spun? Oamenii sunt în primul rând foarte optimiști că se va schimba ceva, și asta se așteaptă. În primul rând de la cei care conduc, de la primar, pentru că primarul este etalonul care îi reprezintă, nu doar în Rădăuți, în momentul când avem musafiri, dar și la nivel înalt la București. Trebuie să aducă fonduri și am rămas surprins pentru că această gândire am întâlnit-o la toți rădăuțenii, deci nu numai în anumite zone ale orașului. De asemenea, am spus pe ulițele Rădăuțiului pentru că la cum arată drumurile, exact la uliță duce imaginea și le-am promis tuturor că nu voi avea liniște până când pe toate aceste ulițe nu vor ajunge gaz, curent, canalizare și asfalt, până când starea de normalitate va face ca să nu mai putem vorbi despre acestea ca promisiuni electorale. Din păcate, la noi este punctul forte să venim în fața cetățenilor cu aceste utilități în ultimul moment, dar dacă ajută Bunul Dumnezeu o să ajungem și să facem treabă așa cum mi-am propus într-adevăr, iar la următoarele alegeri mi-aș dori să vorbim de cu totul altceva, pentru că acest municipiu trebuie să se afle între o continuă dezvoltare, adică să nu ne limităm doar la aceste lucruri care din păcate în alte localități sunt atinse de ceva timp.

”Rădăuți este orașul meu cu care mă mândresc”

Mi-am ales cu atenție și am pus într-o ordine firească proiectele propuse de echipa noastră deși foarte multă lume îmi spunea: „Domnule, primul punct eu îl văd să asfaltăm, apă, gaz, curent” și așa mai departe, dar până nu facem o ordine în primărie, adică o rânduială, cum îmi place să spun, din acest punct de vedere nu va putea fi atins nici unul din punctele pe care le-am enumerat mai jos în program. Am mai spus că este orașul meu cu care nu doar mă mândresc. Trebuie să ne încărcăm de la acest municipiu, din orice colț al lui. Pentru mine orașul înseamnă sunetul clopotelor care adună rădăuțenii într-o zi de duminică la biserică, înseamnă cadrele medicale care își fac treaba foarte bine și care stau la căpătâiul nostru când am ajuns într-o situație mai critică, înseamnă profesorii care oferă educația copiilor noștri și care sunt viitorul nostru, înseamnă zgomotul tălăngilor animalelor de la capătul orașului unde sunt crescătorii de animale, înseamnă obiective turistice, și mă refer la herghelie, mă refer la biserici, mă refer la Mănăstirea Bogdana - prima biserică de zid din Moldova, mă refer la Sinagogă, mă refer la parcul zoologic și absolut tot parfumul acestui burg pentru care sunt gata să fac orice, și de aceea mi-am ales sloganul „Totul pentru Rădăuți”.

”Unul din punctele mele forte este că am reușit să coagulez în jurul meu oameni de calitate”

Știu că din punct de vedere turistic Rădăuţiul nu este încă la nivelul pe care ni-l dorim, dar există potenţial. Dincolo de ansamblul statuii ecvestre, care arată bine și de care m-am ocupat personal, în context cu Mănăstirea Bogdana, recent renovată, asigurând practic un ansamblu, mi-este foarte greu să spun că mă pot lăuda cu ceva din Rădăuți. Poate cu ciorba de burtă... pentru că o să spuneți că avem Galerie de artă, Muzeu, Sinagogă, Herghelie, dar peste tot este loc de mai bine, de punere în valoare, de promovare. Se pot face foarte multe, trebuie doar voință și spirit de echipă. Unul din punctele mele forte este că am reușit să coagulez în jurul meu oameni de calitate. De pildă le mulțumesc celor plecați în diaspora, cu care mențin o legătură strânsă, sau celor care deşi nu fac parte din partid, sunt prezenți în echipă. Cu cei care nu au mai făcut politică și deopotrivă cu cei care nu se mai regăsesc în politica în care au pornit, cu cei din PNL, cu tineri sau vârstnici, ne-am adunat în jurul sloganului ”Totul pentru Rădăuți” și vă promit, dragi rădăuțeni, că vom aduce schimbarea în municipiu, astfel încât să fim bucuroși că trăim aici, nu spun mândri, pentru că mândria este cel mai mare păcat.

Nu mai este timp de experiențe în Rădăuți

Mă preocupă și situația actuală a bugetului municipiului Rădăuți, deoarece fără o documentare temeinică privitoare la venituri și cheltuieli, proiectele și propunerile rămân pe hârtie, timpul trece și ajungem în situația actualului primar care minte pur și simplu rădăuțenii, spunând: „am promis, am făcut”. Cu toții vedem ce s-a promis și s-a făcut sau ce NU s-a făcut și nu mi-aș dori să ajung în situația lui Nistor Tatar de a minți prin dezinformare. PSD-iștii m-au dat afară din partid. Nu le reproșez absolut nimic. Cu timpul văd că democrația ajunge și la ei, însă nu mai este timp! Nu timpul meu contează, al lui Bogdan Loghin, față de care nu și-au ținut promisiunea. NU! Orașul ăsta nu mai are timp! Nu mai este timp pentru experiențele lui Nistor Tatar, care s-a înșelat cu Maierean Tiberiu, s-a înșelat cu mine, văd că nici cu Nicolau nu este altfel și este clar a cui e problema. Mă uit la copiii care vin din urmă și care astăzi împart pliante. Nu vreau să-i dezamăgesc, dar eu am trecut prin etapele acelea, am ajuns la un nivel foarte înalt, însă tratamentul în PSD față de tineri și față de schimbare este reticent. Sunt dominați de frica de schimbare. De aceea s-a spus să aștept. Aș fi așteptat, însă lucrurile intraseră pe un făgaș în care așteptările ne-au căzut jos de tot, deraind de la transparență și de la dezvoltare. Dacă nu mă dădeau afară, oricum plecam, pentru că am semnalat o direcție greșită. În politică cinstea și onoarea sunt elemente de căpătâi cu care vii în fața oamenilor care te cântăresc. Nu voi spune așadar nimănui că trebuie să aștepte, pentru că nu știm zilele omului. Ne trezim dimineață, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mai dat o zi fără să știm când se termină șansele de a face bine. Este și felul meu de a fi, să fac lucrurile ca la carte, și nu simt oboseala până nu termin. Rădăuțenii știu că lucrurile de care m-am ocupat sunt de calitate și vor dăinui peste timp, în același fel însă nu mai există nici o clipă de pierdut.

”Eu nu pot să fiu primarul <oleacă>, să lucrez pe jumătăți de măsură”

Nu vin în fața concetățenilor mei doar cu proiecte și propuneri pentru că atât cât am fost în primărie m-am implicat. Am pus suflet, ca să spun așa, în reabilitarea ansamblului statuii ecvestre, a esplanadei de acolo și a aleii voievozilor. M-am ocupat de împrejmuirea și curtea medicilor rezidenți de la Spitalul municipal Rădăuți, stradă care trece pe lângă blocul rezidenților, de singurele investiții care s-au făcut în piața Obor, trotuare din Calea Cernăuți, Petru Rareș, 1 Mai sau investiția din fața Bisericii Catolice. Pot vorbi și de proiectul de reabilitare Piața Garoafelor, actuală Mihai Eminescu. Discutabil. Era loc de mult mai bine, dar a trebuit ca alături de proiectant să mă pliez pe stilul pompieristic al actualului primar. Eu nu pot să fiu primarul „oleacă”, să lucrez pe jumătăți de măsură. Vedeți cum se asfaltează str. Bogdan Vodă, dar numai „oleacă”, nu cu totul. Intersecția de la Doi Voievozi trebuia întâi sistematizată, ori giratoriu, ori semafor. Nu pot fi adeptul ca acum, exact înainte de alegeri (ce coincidență), punem „oleacă” de asfalt, peticim pe bucățele, cu lucrări pe datorie. Pe strada 9 Mai oamenii și-au tras utilități pe banii lor, pe jumătate de stradă, şi primarul a asfaltat toată strada, fără a aștepta ca și cealaltă jumătate să fie pregătită pentru asfalt. Iar spargem asfaltul după câteva luni? E doar un exemplu din multele dovezi de administrare ineficientă, partinică, dar care nu se vor regăsi în stilul meu de lucru.

”Sondajele și pulsul străzii mă plasează înaintea lui Nistor Tatar”

De aceea sondajele și pulsul străzii mă plasează înaintea lui Nistor Tatar. Știu că asta îi face furioși și de aceea se caută toate modalitățile de denigrare a mea, de manipulare a opiniei publice și se recurge chiar și la amenințări. Mă bucur că oamenii s-au prins. Nu mai țin fostele metode și ne întâmpină oamenii pe străzi și prin cartiere cu optimism, cu bucurie, de parcă simt că odată cu noi vine schimbarea pe care și-o doresc demult. Pulsul de astăzi este nerăbdarea ca în 27 să voteze Bogdan Loghin pentru oraș, Gheorghe Flutur și PNL pentru Consiliul Județean. Le mulțumesc tinerilor care au ales să plece la studii după ce vor vota și mă bucur că ei au spus: „o absență de la școală poate fi motivată, una de la vot – niciodată!”. Poate bătrânii față de care am un respect deosebit, sunt mai temători să vină la vot, însă cu răbdare și cu respectarea acestor restricții pandemice vor fi și ei la urne. Discutam cu ei și mi-au spus că îmi cunosc familia, tatăl care a condus o întreprindere cu 4.000 de oameni și mama care a lucrat acolo. Nu-i pot dezamăgi. Mi-ar fi rușine. Pot însă să le garantez că ei, cei mai învârstă, oameni cu experiență, pensionari, nu vor avea sentimentul de inutilitate în mandatul Loghin, pentru că am și pentru ei un plan.

”Pe 27 vă aștept să votați echipa câștigătoare pentru că am demonstrat că se poate”

Se discută mult, acum că e campanie, de Servicii Comunale. Prin ei se puteau face multe, dar au fost conduse defectuos timp de 17 ani de actualul primar care ne dă lecții de management și de economie. În mandatul lui Olărean existau bani în cont și nu se făceau plăți către această instituție. De ochii lumii cei doi erau în mare război! Pentru că se vede și acum declarația publică a lui Olărean că îl sprijină pe Nistor Tatar. Nu eu evit să spun despre ce se întâmplă în primărie, ci domnul Miron Cătălin. Atunci când între aceste două instituții nu se făceau plăți cine se afla între ele? Prin funcția de executor se afla Cătălin Miron, adică în toată perioada cât municipiul nu s-a dezvoltat exista un JolyJoker. Cătălin Miron, care a făcut cărțile între aceste două personaje și aceste instituții. Dragi rădăuțeni, nu trebuie să cădeți în capcana acestor manipulări. Trebuie doar să apreciați că un rădăuțean, un copil al acestui oraș, și-a asumat să îndrepte aceste derapaje. Blatul se vede din satelit, nu se poate ca Bogdan Loghin, care a avut funcția de viceprimar, să vină Curtea de Conturi să spună că doar acea perioadă a fost o perioadă care este în regulă și a fost încheiată, și acest lucru se poate verifica, iar în tot acest timp cât a condus actualul primar și au fost măsuri de dus la îndeplinire inclusiv rămase de la Aurel Olărean și nu se întâmpla nimic toată lumea îmi spune și nu vede nimic, adică totuși... lumea în ziua de azi este informată și vede acest lucru, vede și îi va penaliza. Eu vorbesc cu ei, mă întâlnesc cu oamenii, îmi scriu în privat, deși există acea frică de a se exprima public, pentru că ne place sau nu, se lucrează murdar cu amenințări și sunt persoane care au fost amenințate și pot depune oricând plângere.

Privitor la angajații primăriei. Nu pot să spun mai mult, pentru că sunt niște chestii procedurale pe care le voi parcurge, dar inițial când voi intra în primărie, vă spun sincer, voi avea o discuție cu cei din primărie pentru că îi cunosc și mă cunosc și-i voi îndemna spre treabă.

Sunt creștin, ortodox, dar am o relație bună cu toate cultele. Să trăiești într-un municipiu cu tradiție în minorități înseamnă să fii tolerant și totul trebuie să pornească să reclădim totul de la dragostea între noi ,nu să ne urâm și în momentul când vrem să facem cu adevărat ceva frumos să ne așezăm cu toții la masă și să contribuim pentru că fiecare grup sau fiecare persoană de la fiecare minoritate își aduce într-un anumit mod al său contribuția în acest oraș și nu voi face niciodată rabat în ai întreba și consulta. Îmi doresc un consiliu al elevilor. Există multe probleme în care tineretul nu a fost consultat și sunt convins că au multe de spus. Pe 27 vă aștept să votați echipa câștigătoare pentru că am demonstrat că se poate.