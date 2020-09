Investiție

Primăria Fălticeni va investi nu mai puțin de 16 milioane de lei în modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelei de iluminat din acest municipiu. Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a spus că finanțarea este obținută printr-un proiect european, la care municipalitatea va asigura o cofinanțare de doar 2%. Cătălin Coman a ținut să precizeze faptul că timp de mai mulți ani, sistemul de iluminat public nu a aparținut municipiului Fălticeni. „Fac această mențiune pentru că există tot felul de cârcotași, mai ales acum în campanie, care spun de ce nu s-a reabilitat mai demult. Fac mențiunea că după aproape trei ani de zile de discuții și de proceduri extrem de complicate cu proprietarul de atunci, fie că se chema E.On, Enel sau Delgaz etc., am reușit să preluăm în domeniul public al municipiului Fălticeni rețeaua de iluminat public. Acest lucru s-a întâmplat după o lungă și complicată procedură, cu toate că nu am fost noi cei care am înstrăinat-o, ci alții”, a spus Coman.

El a subliniat că la fel ca și în cazul cinematografului din municipiu, care a reintrat în patrimoniul municipalității, „ne-am asumat rolul de a aduce o rețea extrem de importantă cum e cea de iluminat public înapoi în domeniul public al municipiului Fălticeni”. Cătălin Coman a spus că îl bucură faptul că a reușit ca în cele două mandate de primar să realizeze aceste obiective. „Am încercat să respectăm în Fălticeni tot ceea ce înseamnă normalitate în privința proprietății, astfel încât atât cinematograful, cât și sistemul de iluminat public au reintrat în domeniul public al municipiului. Alții le-au înstrăinat, le-au dat pe alte mâini, iar noi le-am adus înapoi”, a ținut să precizeze primarul din Fălticeni.

Cătălin Coman a spus că imediat după ce primăria a preluat sistemul de iluminat, la o lună după ce a semnat actele prin care municipalitatea de devenit proprietar pe rețele, a depus la ADR Piatra Neamț un proiect cu finanțare europeană privind reabilitarea, extinderea și modernizarea iluminatului public. „Asta deoarece rețeaua de iluminat public din Fălticeni este învechită și are foarte multe probleme. În fiecare zi există cel puțin câte o avarie majoră, fără a mai vorbi de cele mai mici, cum ar fi becurile arse sau altele. Și uneori nu se mai poate repara nimic și suntem nevoiți să facem lucrări extrem de serioase pentru înlocuirea unor cabluri, cu costuri extrem de mari pentru o municipalitate. Prin acest proiect realizăm o investiție extrem de serioasă, pentru că vorbim de 16 milioane de lei, bani pe care Primăria Fălticeni nu putea să-i aloce niciodată din bugetul local. Și vreau să ne putem mândri că Fălticeniul este un oraș modern, european, în care cetățenii vor beneficia de condiții optime de viață”, a arătat Cătălin Coman.

El a mai declarat că prin acest proiect european va fi rezolvată problema consumului de energie electrică, foarte mare în prezent, având în vedere că noua rețea va fi cu lămpi de iluminat performante, cu telegestiune și cu tehnologie led. Coman a spus că astfel consumul va scădea extrem de mult, iar reparațiile vor fi minime, având în vedere că tot sistemul va fi nou. „Mai mult, confortul iluminatului public va fi mult crescut pentru că vor fi lămpi de putere dublă sau triplă, față de ce avem acum”, a explicat Cătălin Coman. El a adăugat că extrem de important este faptul că rețeaua de iluminat va fi extinsă pe străzile noi apărute, acolo unde nu există, cum ar fi Costică Artenie, Pleșești, Nufărului, Horticolei, Aleea Lizucăi, și parțial pe Aleea Teilor și Panduri.