Sprijin

Candidatul PMP pentru președinția Consiliului Județean Suceava, Ioan Bogdan Codreanu, a declarat că în această calitate nu va acționa niciodată în funcție de culoarea politică a primarilor. Ioan Bogdan Codreanu a făcut aceste afirmații plecând de la situația din bazinul Dornelor, acolo unde a fost închisă fabrica „Dorna”, unul dintre cei mai mari agenți economici din această zonă a județului. „După ce s-a anunțat oficial închiderea fabricii, <salvatorul Bucovinei>, Gheorghe Flutur, i-a convocat de urgență la Suceava pe <mai marii> de la Ministerul Agriculturii, pentru a lua măsuri în acest caz extrem de complicat și delicat, atât pentru cei 150 de angajați ai fabricii, cât și pentru toți producătorii de lapte din bazinul Dornelor”, a spus Codreanu. El a amintit că la Vatra Dornei au ajuns doi secretari de stat din acest minister, „Scarlat și Simion”, care au promis măsuri urgente. Candidatul PMP pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava a adăugat că după aproximativ o lună, la Vatra Dornei a ajuns însuși ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a promis „marea cu sarea” celor câțiva primari, însă doar PNL, din zona de munte. „Ce s-a întâmplat de atunci și până acum? Exact... nimic, zero implicare, zero măsuri, zero rezultate! Doar câteva poze, declarații de presă și promisiuni deșarte. Ca de obicei, de 30 de ani încoace, dar mai ales specific întregii activități politice a lui Gheorghe Flutur

În calitate de președinte al Consiliului Județean, nu voi permite să se mai întâmple astfel de lucruri. Nu acționăm în funcție de coloratura politică a primarilor”, a precizat Ioan Bogdan Codreanu. El a spus că împreună cu echipa sa va fi alături de toți locuitorii județului Suceava și va pune pe primul plan nevoile cetățenilor, și nu interesele de partid.