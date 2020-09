Îndemn

Candidatul Partidului Ecologist Român pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Suceava, Cătălina Vartic, a declarat că sucevenii ar trebui să voteze cu acest partid pentru a se descătușa de obișnuința votului „tradițional” pentru marile familii politice. Cătălina Vartic a spus că o întrebare pe care mulți oameni i-o adresează este „de ce să votăm PER?”. „Este o întrebare firească, având în vedere obișnuința oamenilor de a vota, de 30 de ani, aceleași partide, aceleași structuri partizane tip monolit. Cumva, cred că primul argument pentru a vota PER este tocmai descătușarea de această obișnuință a votului <tradițional>, care să canalizeze sprijin spre marile familii politice. PER, în primul rând, pentru că, celelalte partide și-au arătat limitele, abuzurile și tacticile de sufocare a oamenilor și a naturii”, a spus Cătălina Vartic.

Ea a adăugat că alegătorii ar trebui să voteze PER pentru că Suceava are nevoie de suflu nou, de o schimbare, de accesul nemijlocit al oamenilor la factorii de decizie. ”Să voteze PER pentru că, pur și simplu, așa nu se mai poate. Dar sunt și alte motive. Poate mai mult în Suceava ca în oricare alt loc din România, PER pentru că suntem singurii care am vorbit deschis și transparent, direct și fără ocolișuri, despre stoparea imediată a campaniei de defrișări dusă la noi în județ de străini care au cumpărat bunăvoința factorilor locali”, consideră candidatul PER pentru președinția CJ Suceava. Cătălina Vartic a spus că alegătorii trebuie să voteze cu PER pentru că membrii și candidații acestui partid nu sunt „mituiți sau cumpărați la bucată” de exploatatorii de lemn, care riscă să transforme județul Suceava într-un deșert al intereselor contra naturii.

„Apoi PER pentru că politicile noastre ecologice, viziunile noastre de dezvoltare durabilă și apropierea noastră de un viitor mai curat și mai sigur pentru toți locuitorii României reprezintă pilonii centrali ai direcției în care umanitatea se îndreaptă. Dacă ne uităm la marile discuții internaționale, la politicile europene pentru mediu, la discursurile unor oameni cu din ce în ce mai multă influență globală, vom înțelege imediat că un viitor dezvoltat durabil nu este un moft. Este calea pe care vom fi obligați să mergem. Vom fi obligați de natură și de schimbările climatice pe care noi le-am impus. PER pentru că este singurul partid care vede în Green Deal-ul european o șansă nouă de restartare a comunității noastre pe baza principiilor verzi. PER pentru că, reprofesionalizați fiind, sucevenii pot să se întoarcă la a face ceea ce știu mai bine, fără a răni natura”, a declarat Cătălina Vartic. De asemenea, ea a arătat că viitorii aleși locali ai PER au capacitatea și cunoștințele de a promova un agroturism ecologic care poate schimba vieți, conservându-se astfel tradițiile moștenite de la bunici. Vartic a spus că tot PER poate garanta că fondurile europene pentru Green Deal vor fi numeroase și îndestulătoare și vor putea fi direcționate pentru a schimba vieți în bine.

„Apoi există motivele personale, motivele aproape de inima mea, motivele pentru care am acceptat să duc această luptă pentru președinția Consiliului Județean. PER pentru că membrii acestui partid, oamenii care lucrează cu mine, sunt curați la minte și la suflet, sunt pozitivi, sunt buni, sunt muncitori, sunt gospodari, sunt prieteni adevărați. Din aceste atribute ei își trag curajul. Îmi pare sincer rău că eu trebuie să port acest stindard al bunătății lor. Pentru că simt că am o poziție ingrată. Într-o lume ideală, fiecare dintre ei ar trebui să vă pășească pragul pentru ca dumneavoastră să fiți convinși de tot ceea ce spun eu aici. Cum lumea în care trăim este mai complicată de atât, îmi revine mie această onoare de a vă spune că PER pentru că echipa noastră este curată și frumoasă, plină de oameni buni, profesioniști și cu inițiativă, o echipă de care Suceava și România are nevoie”, a încheiat Cătălina Vartic.