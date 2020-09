Candidatură

Liderul PMP Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de primar al Sucevei, Marian Andronache, a declarat că își dorește să transforme Suceava într-un oraș sigur. „Eu vreau ca Suceava să fie un oraș SIGUR. Sucevenii trebuie să se simtă în siguranță pe străzi, în spațiile de joacă, în parcuri, printre blocuri. Se moare pe trecerea de pietoni, iar tragediile pot fi prevenite prin presemnalizare corespunzătoare, iluminarea trecerilor pe timp de noapte, semaforizare inteligentă”, a spus Marian Andronache.

El a arătat că vor trebui extinse sistemele de supraveghere video, având în vedere că acestea ajută la prevenirea agresiunilor, furturilor, vandalizării mobilierului urban și a locurilor de joacă. „În parcări, în parcuri, în spațiile de joacă ne vom simți în siguranță după instalarea camerelor video cu ajutorul cărora prevenim evenimentele neplăcute sau identificăm infractorii”, a spus candidatul PMP pentru Primăria Suceava. El a declarat că și câinii fără stăpân reprezintă o problemă de ani de zile. Marian Andronache a precizat faptul că experiența i-a arătat că această problema poate fi rezolvată numai prin sterilizarea constantă a câinilor. „Este o operațiune care va conduce în mod natural la reducerea numărului de câini fără stăpân din municipiu. Trebuie spus că în 2006 am început operațiunea de sterilizare și dacă aceasta ar fi continuat constant, cel puțin de două ori pe an, astăzi în Suceava nu am fi discutat de problema câinilor comunitari”, a declarat Marian Andronache.

El a subliniat că își dorește să facă din Suceava un oraș SIGUR, un oraș EUROPEAN, un oraș de „10 (zece)”, însă aceste lucruri nu le poate face singur. „Voi reuși împreună cu sucevenii și cu echipa mea de consilieri. ÎMPREUNĂ CONTĂM! Dacă vrei un oraș sigur, votează Marian Andronache primar și echipa Partidului Mișcarea Populară la Consiliul Local”, a spus candidatul PMP pentru funcția de primar al Sucevei.