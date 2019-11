Primarul Sucevei şi preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, a votat cu gândul ca românilor să le fie bine în ţara lor. Ion Lungu s-a prezentat la urne împreună cu soţia sa, cei doi fiind însoţiţi de deputatul PNL Ioan Balan, viceprimarul Sucevei Lucian Harşovschi şi de mai mulţi consilieri locali şi membri ai PNL. Lungu a spus că a votat cu gândul la un viitor mai bun pentru România şi pentru români. „Am votat pentru un preşedinte care să scoată Moldova din izolare, pentru o Românie democratică. O democraţie pe care greu am câştigat-o acum 30 de ani şi pe care trebuie să o apărăm. Am votat cu gândul la un preşedinte care să ne reprezinte cu demnitate în Europa şi în lume. Am votat cu gândul ca românilor să le fie mai bine în ţara lor. Am votat pentru o Românie normală. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”, a declarat Ion Lungu după ce a votat.