Susţinere

Preşedintele şi candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al României, premierul interimar Viorica Dăncilă, a efectuat, ieri, o vizită electorală în judeţul Suceava. Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu simpatizanţii şi membrii PSD din comunele Hănţeşti, Zamostea şi din municipiile Suceava, Rădăuţi şi Fălticeni. În fiecare din aceste locaţii, simpatizanţii şi membrii PSD au primit-o pe Viorica Dăncilă ca pe viitorul preşedinte al României, urându-i acesteia să câştige lupta electorală pentru cea mai înaltă funcţie în stat. În turneul electoral din judeţul Suceava, Viorica Dăncilă a fost însoţită de vicepremierul şi ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, şi de ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea. De asemenea, alături de Viorica Dăncilă au fost prezenţi parlamentarii suceveni Ioan Stan, Alexandru Rădulescu, Eugen Bejinariu, Virginel Iordache, Ilie Niţă şi Maricela Cobuz, precum şi secretarul de stat Oana Pintilei.

Prima oprire în judeţul Suceava a fost în comuna Hănţeşti, acolo unde Dăncilă a fost întâmpinată cu pâine şi sare, după care a participat la o întâlnire electorală cu simpatizanţii. De aceeaşi primire a avut parte şi în comuna Zamostea, unde a fost întâmpinată de câteva sute de susţinători şi membri PSD. Candidatul PSD pentru preşedinţia România a dat mâna cu majoritatea celor prezenţi şi s-a fotografiat alături de cei care au vrut să aibă o amintire alături de premierul interimar. În timpul întâlnirilor electorale, primarii din Hănţeşti şi Zamostea au ţinut să evidenţieze în mod special sprijinul primit de comunele pe care le conduc din partea Guvernului PSD şi a Vioricăi Dăncilă pentru realizarea mai multor proiecte de dezvoltare a acestor comunităţi prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Viorica Dăncilă despre Klaus Iohannis: După cinci ani de odihnă s-a trezit să blocheze Guvernul

După vizita în cele două comune, Viorica Dăncilă s-a deplasat în Rădăuţi, acolo unde, pentru început, a ţinut să viziteze spitalul municipal. La Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian”, Viorica Dăncilă a fost întâmpinată de primarul municipiului Rădăuţi, Nistor Tatar, şi de managerul unităţii spitaliceşti, Traian Andronachi. Dăncilă a vizitat secţiile Anestezie Terapie Intensivă, Neurologie, Neonatologie şi Pediatrie, secţii reabilitate şi modernizate în ultima perioadă. Pe parcursul vizitei, candidatul PSD pentru preşedinţie a purtat discuţii despre problemele cu care se confruntă unitatea spitalicească şi a intrat în câteva saloane, unde i-a încurajat pe pacienţi. În unul dintre saloanele în care a intrat, o femeie i-a transmis Vioricăi Dăncilă că îşi doreşte mult ca aceasta să ajungă preşedinte al României pentru că nu mai vrea să existe ură între oameni, ceea ce se întâmplă în prezent. Femeia i-a spus Vioricăi Dăncilă că se va ruga să iasă preşedinte al României.

După spital, candidata PSD pentru preşedinţia României a participat la o întâlnire electorală în Casa de Cultură din Rădăuţi, acolo unde primarul Nistor Tatar a întâmpinat-o cu pâine şi sare. În cuvântul său, Nistor Tatar a ţinut să sublinieze sprijinul primit din partea Guvernului Dăncilă, el evidenţiind două proiecte importante pentru acest municipiu care au primit finanţare, piscina semiolimpică, dar în mod special şoseaua de centură din Rădăuţi. În faţa unui număr foarte mare de susţinători, Viorica Dăncilă le-a transmis acestora să iasă la vot şi să voteze un preşedinte care iubeşte România şi pe români. Dăncilă a spus că în momentul de faţă România este condusă de Klaus Iohannis, un preşedinte care i-a dezbinat pe români şi care după cinci ani de odihnă „s-a trezit să blocheze Guvernul”. După întâlnirea electorală, Viorica Dăncilă a făcut o scurtă plimbare pe esplanada centrală din Rădăuţi, acolo unde a dat mâna cu cetăţenii, ea apreciind în mod special ospitalitatea locuitorilor din acest municipiu.

Câteva mii de susţinători au primit-o pe Viorica Dăncilă la Fălticeni. Cătălin Coman a evidenţiat sprijinul pentru spitalul municipal

De o primire şi mai călduroasă a avut parte Viorica Dăncilă la Fălticeni, acolo unde câteva mii de persoane au întâmpinat-o atât pe esplanada pietonală din acest municipiu, cât şi la întâlnirea electorală organizată în Casa de Cultură. Alături de primarul Cătălin Coman, deputatul Alexandru Rădulescu, senatorul Ioan Stan şi ceilalţi parlamentari PSD suceveni, Viorica Dăncilă a parcurs pe jos distanţa din zona Catedralei Ortodoxe din Fălticeni şi până la Casa de Cultură, pe traseu ea oprindu-se de mai multe ori pentru a discuta cu oamenii şi pentru a se fotografia alături de aceştia.

Ulterior, în deschiderea întâlnirii electorale din Casa de Cultură, primarul Cătălin Coman a ţinut să precizeze că dacă ar fi să vorbească despre proiectele finanţate de Guvernul PSD i-ar lua foarte mult timp, dar a ţinut să evidenţieze în mod special sprijinul primit pentru finalizarea lucrărilor la spitalul municipal din Fălticeni. Coman a spus că lucrările la acest spital au reînceput după ce PSD a revenit la guvernare, investiţia primind finanţare în fiecare an, cu o singură excepţie, în 2015, atunci când Guvernul a fost condus de Dacian Cioloş. El a subliniat faptul că spitalul se finalizează în primul rând datorită sprijinului primit din partea guvernelor PSD.

Invitat să ia cuvântul, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis Vioricăi Dăncilă că are tot sprijinul zonei Fălticeni şi că în mod sigur candidatul PSD pentru preşedinţie va câştiga la scor alegerile în această zonă a judeţului. Tot la Fălticeni, interpreta de muzică populară Maria Tănase, venită îmbrăcată în haine populare, a spus că a ținut să vină la această întâlnire deși nu este membră a PSD, dar că apreciază măsurile luate de Guvern și i-a transmis Vioricăi Dăncilă că și-ar dori ca aceasta să creeze un fond special pentru a încuraja natalitatea în România, dar și că „în pomul plin cu mere” se aruncă cu pietre.

Viorica Dăncilă: „Ca prim-ministru m-am gândit că sunt mama românilor”

În cuvântul său, Viorica Dăncilă a ţinut să le transmită tuturor celor prezenţi că în calitate de prim-ministru „m-am gândit că sunt mama românilor”. „Şi am acţionat pentru fiecare membru al familiei mele pentru a-l ajuta şi pentru a-l sprijini. Am considerat că pensionarii sunt ca şi părinţii mei şi trebuie să mă raportez la ei cu afecţiune, cu înţelegere şi cu respect. Am considerat că femeile din această ţară sunt ca şi mine: soţii care trebuie să aibă grijă de soţi, de copii şi de părinţi. Ca preşedinte al României voi fi la fel. Aşa cum am acţionat ca premier voi considera că fiecare român din această ţară, şi cel care m-a jignit, şi cel care m-a apreciat, şi cel care m-a votat, şi cel care nu m-a votat, este pentru mine un membru al familiei. Pentru cei care nu m-au votat le voi arăta că am meritat să fiu votată, pentru cei care mă votează le voi arăta că nu am voie să-i dezamăgesc”, a spus Dăncilă. Ea consideră că românii nu mai au nevoie de experienţe şi trebuie să aibă un preşedinte care să-i reprezinte cu adevărat.

Dăncilă îl provoacă din nou pe Klaus Iohannis la o confruntare „unu la unu”

De la Fălticeni, Viorica Dăncilă a lansat din nou provocarea către Klaus Iohannis pentru a participa la o confruntare „unu la unu”. „Să spună preşedintele ce a făcut în cei cinci ani de mandat şi să spună premierul României ce a făcut într-un an şi nouă luni de mandat. Pentru că trebuie să dăm socoteală poporului român pentru ceea ce am făcut în funcţiile deţinute, cele mai înalte în statul român”. Viorica Dăncilă a spus la Fălticeni că deşi nu are statura impozantă a lui Klaus Iohannis sau a altor lideri politici, ea este mult mai puternică decât ei. „Şi nu voi face nici un pas în spate, ci mulţi paşi înainte. În România normală a noastră, nu în România normală a lui Iohannis. În România în care fiecare cetăţean este respectat. În România în care nimeni nu este lăsat în urmă. Şi mai spun un lucru. Decât mare, înalt ca bradul şi leneş, mai bine buturuga mică care răstoarnă carul mare. Puterea este la noi. Puterea este a fiecăruia dintre noi”, a declarat Dăncilă.

Ea a mai adăugat că această putere trebuie să fie folosită pe 10 şi 24 noiembrie pentru ca România să aibă un preşedinte cu inimă de român şi care să muncească pentru ţară.