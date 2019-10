Punct de vedere

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a salutat căderea Guvernului Dăncilă prin votul „parlamentarilor responsabili” şi este de părere că viitorul executiv care se va instala la Palatul Victoria are misiunea de a repara numeroasele greşeli ale celor care au guvernat România în ultimii şapte ani.

„Guvernul care se va instala în cel mai scurt timp la Palatul Victoria are obligaţia să facă un audit total al instituţiilor pe care urmează să le conducă. Fiecare ministru are obligaţia să prezinte românilor prăpădul pe care l-au lăsat în urmă trei guverne PSD, peste 80 de miniştri, peste 200 de secretari de stat şi mii de rude şi prieteni politici, cocoţaţi în funcţii extrem de bine plătite. Fiecare român are dreptul să ştie ce au lăsat în urmă cei din PSD. Să vadă cum au prăpădit resursele financiare ale instituţiilor pe călătorii inutile în străinătate, pe cabine de duş cu telefon, pe limuzine de lux pe care le-au folosit numai în interes personal, pe cheltuieli de protocol şi pe alte prostii, în condiţiile în care mii de şcoli nu au toalete corespunzătoare, în zeci de spitale mişună gândacii, pe toate drumurile au apărut gropile, ca ciupercile după ploaie. Nici un PSD-ist nu mai trebuie şi nu mai poate ascunde minciuna despre jaful făcut asupra bugetului, asupra companiilor de stat, asupra avuţiei românilor”, a spus Ioan Balan.

Potrivit parlamentarului sucevean, numai în primele opt luni ale anului s-au acumulat 22 de miliarde de lei lipsă de la buget, ceea ce va atârna ca o piatră de moară de gâtul noului Guvern.

Ioan Balan şi-a exprimat încrederea că Guvernul PNL condus de Ludovic Orban va face curăţenie totală în instituţiile publice, iar banii colectaţi de la cetăţeni, prin impozite şi taxe, se vor întoarce în investiţii publice de cea mai bună calitate.

Deputatul liberal a amintit că printre parlamentarii care nu doresc binele României, şi nu au votat pentru căderea Guvernului Dăncilă, se numără şi patru aleşi ai judeţului Suceava.

„Joi, 10 octombrie, cetăţenii au putut să vadă cu ochii lor cine ţine la România şi cine a stat în scaun şi a spus – prezent, dar nu votează. Printre aceştia s-au aflat şi patru parlamentari suceveni, trei de la PSD şi unul care nu mai ştie în ce partid este, de la cât s-a plimbat prin partide”, a opinat Ioan Balan.