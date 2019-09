Declaraţie politică

Deputatul PSD de Suceava dr. Maricela Cobuz a susţinut, ieri, o declaraţie politică pe tema „Bunăstarea românilor – prioritate pentru Guvernul PSD”.

În cadrul declaraţiei politice, Maricela Cobuz a arătat că democraţia și statul de drept nu trebuie sacrificate pentru jocul politic în campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din acest an. „România are nevoie de stabilitate politică. Cetăţenii români au nevoie de bunăstare economică, acces neîngrădit la educaţie, la sănătate, securitate și siguranţă. Românii merită mai mult, așa cum am promis prin programul de guvernare al PSD: creșteri salariale, ale pensiilor, ale burselor pentru studenţi, asigurarea la timp a subvenţiilor pentru agricultură, dotări cu aparatură medicală performantă în spitale, screening-uri pentru depistarea bolilor oncologice, tratamente moderne de ultimă generaţie, dar și construcţia de spitale, școli și autostrăzi”, a declarat Maricela Cobuz. Ea a arătat că Guvernul PSD a realizat aceste lucruri și continuă să realizeze politici bune pentru fiecare clasă socială. Deputatul PSD de Suceava consideră că lupta dintre partidele politice parlamentare, difuzarea falselor informaţii și atacuri iminente la adresa instituţiilor și reprezentanţilor Guvernului României au condus la dezbinarea populaţiei și ura între cetăţenii români, cât și cei din diaspora.

„Cabinetul premierului Dăncilă continuă implementarea politicilor de guvernare, în ciuda atacurilor nefondate ale opoziţiei. Partidul Social Democrat este capabil să guverneze și singur, asumându-și stabilitatea politică necesară României. Românii nu mai vor o guvernare de dreapta, o nouă politică de austeritate a PNL-ului pentru fiecare clasă socială. Românii nu mai vor tăieri de salarii, de pensii, blocarea fondurilor europene, întârzierea plăţii subvenţiilor pentru agricultură sau chiar diminuarea lor”, a spus Maricela Cobuz. Ea a precizat că opoziţia, în mod special PNL, a criticat vehement Guvernul PSD și a prezentat cu răutate date despre economie, dar nu a venit niciodată cu un set de măsuri alternative sau un program de guvernare. „Bunăstarea românilor trebuie să rămână o prioritate pentru orice partid aflat la guvernare, tocmai de aceea, premierul Viorica Dăncilă a lansat Pactul Naţional pentru Bunăstarea Românilor. Un acord între partidele politice parlamentare ar putea asigura continuarea creșterilor salariale, ale pensiilor, sprijinirea IMM-urilor și în special a Programului Start Up Nation, program ce a înfiinţat peste 17.000 de noi firme și a creat peste 35.000 de noi locuri de muncă”, a declarat Cobuz. Ea a mai adăugat că România nu este pregătită pentru o guvernare de dreapta, iar românii nu mai vor o nouă ”apocalipsă economică” marca PNL.