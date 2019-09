Politic

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul i-a solicitat ministrului Muncii și Justiției Sociale, Marius Constantin Budăi, o serie de precizări cu privire la măsurile guvernului pentru stimularea natalității în România. Parlamentarul sucevean a arătat că declinul demografic pe care îl înregistrează țara noastră se adâncește cu fiecare comunicare a Institutului Național de Statistică. "Cu siguranță că acest declin ar fi fost și mai pronunțat dacă politici precum concediul pentru îngrijirea copilului, stimulentul de inserție acordat părinților care se întorc la locul de muncă sau alocația de stat pentru copii nu ar fi existat", a precizat Mihaleascul, care a mai adăugat că apreciază măsura cuprinsă în Legea pensiilor, prin care femeile care au realizat stagiul minim de cotizare și care au născut trei copii și i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază la cerere de reducerea cu șase ani a vârstei de pensionare. „Cu toate acestea, la nivel național, măsurile pentru stimularea natalității nu sunt încă suficient de puternice, astfel încât sporul natural al populației să fie pozitiv, în condițiile în care și migrația apasă puternic asupra îmbătrânirii populației în țara noastră”, a completat Dumitru Mihalescul.

Mihalescul l-a întrebat pe ministrul Muncii dacă va susține implementarea unei axe de finanțare din care să se poată finanța politici pronataliste

Având în vedere că în Programul de guvernare 2018-2020 erau cuprinse mai multe stimulente pentru familiile tinere care au copii, fie sub forma unor deduceri personale suplimentare, fie sub forma unor ajutoare directe țintite, deputatul Mihalescul i-a solicitat ministrului Budăi să precizeze când anticipează materializarea acestor măsuri. Parlamentarul liberal l-a mai întrebat pe ministrul Muncii dacă are în vedere elaborarea unui pachet de politici pentru stimularea natalității în România, după modelele pronataliste de succes din Franța, Suedia sau Danemarca, și dacă are, când intenționează să îl supună dezbaterii publice. La final, deputatul Dumitru Mihalescul i-a mai cerut ministrului să precizeze dacă pentru cadrul bugetar european multianual 2021-2026 va susține implementarea unei axe de finanțare din care să se poată finanța politici pronataliste orientate către creșterea calității vieții copiilor și pentru stimularea tinerilor activi să întemeieze o familie și să aibă copii.