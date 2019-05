România se schimbă, iar noi toți suntem parte a schimbării. În județul Suceava, rezultatele parțiale arată că Alianța USR PLUS a obținut 14,34%, iar în municipiul Suceava 24,17%, un scor aproape egal cu cel al PNL, care a obținut 24,70%. Noi, sucevenii, știm ce înseamnă să fii la egalitate cu PNL în Suceava, lăsând în urmă PSD. E un rezultat extraordinar pentru un partid atât de tânăr! Suntem în plin proces de organizare și constituire a filialei județene și deja ne lăudăm că suntem la egalitate cu un partid de talia PNL-ului.

Fără efortul și energia voastră nu am fi fost aici. Fără susținerea și implicarea voastră, a membrilor și simpatizanților PLUS, nu am fi zâmbit azi atât de larg. Fără încrederea voastră, a fiecarui sucevean care ne-a votat, nu am fi obținut acest procent în alegeri. Fără orele voastre de oboseală, dragi delegați în secțiile de votare, voturile noastre nu ar fi fost securizate. Fără mesajele voastre de susținere și fără urările voastre venite din inimă, dragi simpatizanți, drumul nostru ar fi fost mai greu. Fiecăruia în parte, le spunem: Mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi și pentru România! Cu tine schimbăm țara, schimbăm Suceava. Ai încredere în noi și mai departe, abia am început schimbarea. Te încurajăm să te implici mai mult, să ai și tu satisfacția pe care o avem și noi, aceea că munca și efortul nostru sunt așa de frumos răsplătite! Iată că am ajuns departe fără hoție, cu oameni noi în politică. Și vom ajunge și mai departe! Datorită ție, membru și simpatizant PLUS sau simplu alegător al listei noastre de candidați.

Către comunitatea mediului de afaceri sucevean, vrem de asemenea să adresăm un mesaj de mulțumire pentru suportul arătat echipei noastre și pentru încrederea în inițiativele noastre. Avem în plan să colaborăm mai strâns cu oamenii de afaceri locali, să-i angrenăm în acțiunile noastre viitoare, să dezbatem teme de interes și să colaborăm în realizarea viitoarelor proiecte. Ne dorim să vă avem alături și să ne implicăm împreună în schimbarea Sucevei. Vă invităm să muncim și să avem succes împreună!

Fără hoție ajungem departe! Și iată că am făcut primul pas!

Mulțumim,

Echipa Grupului de Inițiativă Județean PLUS Suceava