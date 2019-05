Politic

Conducerea Organizaţiei Judeţene Suceava a USR le-a mulţumit alegătorilor suceveni pentru rezultatele obţinute la alegerile pentru Parlamentul European. Deputatul USR din Diaspora, câmpulungeanul Daniel Popescu, şi preşedintele USR Suceava, Teodora Munteanu, au transmis printr-un comunicat că rezultatele alegerilor de duminică reprezintă un semn de însănătoşire a judeţului şi a ţării. „Filiala USR Suceava le mulţumeşte sucevenilor care au votat la alegerile europarlamentare şi referendum, în ţară şi în străinătate. Am obţinut un scor extraordinar de bun. În comparaţie cu alegerile parlamentare din 2016, rezultatul votului de astăzi arată o creştere considerabilă a susţinătorilor Alianţei 2020 USR PLUS. Suntem plăcut surprinşi de rezultatele obţinute de noi în multe dintre localităţile dominate de PSD şi PNL. Îl vedem ca pe un semn de însănătoşire a judeţului şi a ţării, electoratul schimbându-şi vechile opţiuni politice”, au declarat cei doi lideri USR Suceava. Daniel Popescu consideră că impresionantă a fost mai ales mobilizarea totală a diasporei, judeţul Suceava având printre cei mai mulţi români plecaţi din ţară. „Aceştia au stat iarăşi ore întregi la cozi interminabile ca să-şi exprime revolta faţă cei care continuă să comită ilegalităţi şi să folosească resursele României în interese proprii.

Considerăm că miza acestui vot a fost foarte mare, întrucât românii doresc să beneficieze pe deplin de siguranţa, bunăstarea şi prosperitatea europeană. Sucevenii de pretutindeni au transmis un semnal clar că îşi doresc să trăiască, să muncească şi să îşi crească copiii în propria ţară, să îşi construiască un viitor aici. Felicităm alegătorii şi ne bucurăm nespus că am luptat împreună în tot acest timp şi luăm parte, prin urmare, la acest moment istoric”, se arată în comunicatul transmis de Daniel Popescu şi Teodora Munteanu.