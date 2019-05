Declaraţie

Preşedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, s-a declarat mulţumit de faptul că partenerii de la PSD din coaliţia de guvernământ au reacţionat rapid şi pozitiv la proiectul său de lege pentru salvarea celor 61 de primării din judeţ din proiectul „Suceava – utilităţi şi mediu la standarde europene”.

După ce în cursul zilei de marţi premierul Viorica Dăncilă şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, au anunţat că statul va prelua o sumă de 17 milioane de lei din creditul pe care cele 61 de primării l-au contractat pentru acest proiect, Alexandru Băişanu a declarat, ieri, că aceasta era reacţia pe care o aştepta din partea PSD. „E clar că am reuşit să trezesc spiritele pe scena politică suceveană. De ce spun asta? Pentru că acum două săptămâni am depus la Camera Deputaţilor un proiect de lege prin care am cerut ca cele 61 de localităţi care sunt grevate de orice posibilitate de a se dezvolta şi de a atrage fonduri europene să fie exonerate de plata datoriilor către o bancă ce a împrumutat Consiliul Judeţean şi cele 61 de localităţi pentru un proiect, <Utilităţi şi mediu>, care la momentul în care a fost făcut era clar o utopie”, a spus deputatul ALDE.

Alexandru Băişanu a remarcat faptul că este interesant că lucrurile s-au rezolvat după ce la finalul săptămânii trecute el şi preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, au avut o întâlnire cu câteva zeci de primari PSD, PNL şi ALDE exact pe tema problemelor din proiectul „Utilităţi şi mediu”. „Imediat, ceilalţi preşedinţi de organizaţii au simţit că aceasta este o temă de campanie, neînţelegând că aceasta este o mare problemă a judeţului Suceava. În acest sens i-am văzut pe colegii mei de la PSD, care după ce au văzut că am venit cu preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, şi am promis primarilor că vom încerca să găsim soluţii, i-au adus la Suceava pe premierul României, doamna Dăncilă, şi pe ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, care au promis că vor rezolva ceea ce am iniţiat eu şi ceea ce primari din judeţul Suceava, în număr de 61, au nevoie ca de aer. Deci am depus acel proiect de lege, am venit cu o personalitate politică la nivel înalt în cadrul coaliţiei PSD – ALDE şi imediat am trezit şi interesul celorlalte partide”, a spus Alexandru Băişanu.

Băişanu: Reacţia PSD era o reacţie pe care o aşteptam, pe care am provocat-o şi care a venit în sprijinul proiectului de lege pe care l-am depus

Deputatul ALDE a subliniat că exact lucrul acesta şi l-a dorit, adică „să incinte” lucrurile pe acest subiect în perioada campaniei electorale, moment în care nici un partid nu îşi poate permite să nu ia în considerare dorinţa a 61 de primari şi a cetăţenilor din aceste localităţi. „Acest proiect a început undeva prin 2003 şi iată că suntem în 2019 şi nici Gheorghe Flutur, nici Cătălin Nechifor, nici PNL, nici PSD, nimeni nu a luat în serios această gravă problemă a comunităţilor din judeţul Suceava. Reacţia PSD era o reacţie pe care o aşteptam, pe care am provocat-o şi care a venit în sprijinul proiectului de lege pe care l-am depus, pentru salvarea acestor comunităţi. Curios este faptul că şi Gheorghe Flutur s-a băgat în seamă. M-a uimit reacţia lui Gheorghe Flutur, care a scris şi el o scrisoare ministrului de Finanţe cu privire la această chestiune, el care nu a făcut până acum nimic, şi care stă cu mortul ăsta <Utilităţi şi mediu> de atâţia ani în cadrul Consiliului Judeţean”, a declarat Alexandru Băişanu.

El le-a mulţumit tuturor factorilor de decizie care au reacţionat rapid la iniţiativa sa şi la proiectul de lege pe care l-a depus. „Le mulţumesc colegilor din PSD, respectiv doamnei prim-ministru şi domnului ministru al Finanţelor, care au garantat în faţa primarilor PSD, la Suceava, că vor rezolva pozitiv această poveste. În acest sens există două soluţii. Ori se votează cu celeritate legea pe care am propus-o, prin care toate comunităţile care au datorii la stat să nu le mai plătească şi să ia statul datoriile pentru că el a garantat acest împrumut prin intermediul Ministerului de Finanţe, sau o Hotărâre de Guvern care să aibă în final acelaşi scop”, a declarat Băişanu. El a spus că odată rezolvată această problemă, cele 61 de localităţi vor putea beneficia de relaţia România – Uniunea Europeană şi de posibilitatea de a aduce bunăstare în comunităţi.