La Gura Humorului

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, s-a întâlnit, la finalul săptămânii trecute, cu câteva zeci de primari suceveni, de la ALDE, PSD şi PNL, pentru a găsi o soluţie pentru salvarea de la un colaps financiar a localităţilor din cadrul proiectului „Suceava – utilităţi şi mediu la standarde europene”. La întâlnire, care a avut loc la Gura Humorului, a fost prezent şi liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu. Acesta a declarat că în cadrul discuţiilor, primarii i-au prezentat lui Călin Popescu Tăriceanu situaţia financiară dezastruoasă în care se află localităţile pe care le conduc din cauza creditului contractat pentru acest proiect, respectiv a ratelor şi dobânzilor pe care le mai au de plătit. Alexandru Băişanu a arătat că primarii prezenţi la întâlnire i-au transmis liderului ALDE că localităţile riscă să nu se mai poată dezvolta în condiţiile în care, din cauza ratelor şi dobânzilor pe care le au de plătit, nu au posibilitatea accesării de proiecte pe fonduri europene. În urma discuţiilor cu primarii, Călin Popescu Tăriceanu a spus că susţine iniţiativa legislativă depusă de Alexandru Băişanu, prin care Guvernul ar urma să preia creditul pentru proiectul „Utilităţi şi mediu”. Tăriceanu i-a anunţat pe primari că va ridica această problemă în coaliţia de guvernare, considerând că este absolut necesar ca primările sucevene din proiectul „Utilităţi şi mediu” să scape de acest credit, care le-a adus doar datorii.

Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, a anunţat la finalul săptămânii trecute că a iniţiat un proiect de lege pentru a scăpa 61 de primării din judeţ de povara creditului pe care îl au de rambursat pentru proiectul „Suceava – utilităţi și mediu la standarde europene”. Băișanu a spus că în urma discuţiilor pe care le-a avut cu primarii suceveni, una dintre cele trei mari probleme ale judeţului este cea a celor 61 de primării care în momentul de faţă „sunt legate de mâini și de picioare în ceea ce privește capacitatea de a atrage fonduri europene”. El a arătat că în prezent, în judeţul Suceava mai mult de jumătate din primării sunt în imposibilitatea de a atrage fonduri europene pentru că în urmă cu mai mulţi ani au fost incluse „într-un proiect utopic de la început până la capăt”, „Suceava – utilităţi și mediu la standarde europene”. Băișanu a amintit că acest credit pentru proiectul „Utilităţi și mediu” a fost garantat de statul român, prin Ministerul de Finanţe, considerând că atât timp cât statul și-a pus amprenta și a acceptat acest proiect utopic și de nerealizat în condiţiile în care a fost proiectat, trebuie să-și asume și plata acestor datorii pe care le are fiecare dintre cele 61 de primării sucevene. „Prin urmare acum două săptămâni am depus un proiect de lege prin care am cerut și cer în continuare ca aceste datorii pe care le au primăriile, datorii care nu pot fi plătite sub nici o formă în baza bugetelor locale, să fie preluate de către statul român prin Ministerul Finanţelor”, a declarat Alexandru Băișanu.