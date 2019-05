Întâlnire electorală

Preşedintele ALDE Suceava, Călin Popescu Tăriceanu, a transmis de la Suceava, că atât el cât şi viitorii europarlamentari ai acestui partid nu vor accepta ca România să fie o ţară de rang doi în cadrul Uniunii Europene. Călin Popescu a participat, sâmbătă, în sala mare a Casei de Cultură din Suceava, la o întâlnire electorală cu membrii şi simpatizanţii ALDE din judeţul Suceava, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile pentru Parlamentul European. Alături de liderul ALDE au mai fost prezenţi secretarul general al partidului, Daniel Chiţoiu, preşedintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, candidatul din zona Moldovei pentru europarlamentare, deputatul Varujan Vosganian şi ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie. De precizat că, încă de la sosirea în rândul membrilor şi simpatizanţilor ALDE din Suceava, Călin Popescu Tăriceanu a fost întâmpinat, de mai mulţi dintre aceştia cu sintagma „viitorul preşedinte al României”.

În discursurile susţinute la întâlnirea electorală de sâmbătă, liderii ALDE au evidenţiat, rând pe rând, că acest partid şi-a dublat intenţia de vot în rândul populaţiei, dar şi că ALDE are cea mai bună echipă de candidaţi pentru Parlamentul European.

Daniel Chiţoiu a solicitat ALDE Suceava să obţină „un scor cu două cifre” la aceste alegeri

Primul care a luat cuvântul a fost ministrul Viorel Ilie, acesta subliniind faptul că ALDE se află la guvernare de peste doi ani, timp în care acest partid a reprezentat echilibrul guvernării şi şi-a susţinut cu tărie principiile liberale pe care le are. „Suntem partidul aflat la guvernare care aproape şi-a dublat scorul electoral. Dar trebuie să transformăm această intenţie de vot în voturi efective. Şi sunt convins că Moldova, prin rezultatele obţinute, vrea o Moldovă ALDE – liberală”, a spus Viorel Ilie.

La rândul său, secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, a evidenţiat faptul că ALDE a crescut faţă de alegerile precedente, ceea ce îi dă convingerea că şi în judeţul Suceava acest partid va obţine un scor foarte bun la alegerile europarlamentare. „Alegătorii trebuie să ştie că oamenii noştri sunt cei mai buni, că avem candidaţi cu experienţă politică şi profesională, Norica Nicolai, Daniel Barbu, Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan Vosganiam şi ceilalţi candidaţi de pe lista noastră”, a spus Daniel Chiţoiu. El a spus că membrii ALDE trebuie să explice populaţiei de ce trebuie să voteze acest partid. „Rezultatul din 26 mai e foarte important pentru noi, pentru că aşa cum a spus cineva de aici din sală, ni-l dorim pe Călin Popescu Tăriceanu preşedinte al României. Pentru a avea preşedintele României în decembrie, dumneavoastră trebuie să obţineţi un scor foarte bun la aceste alegeri”, a declarat Chiţoiu. El a subliniat faptul că ALDE trebuie să obţină un scor „din două cifre” în judeţul Suceava, care ar însemna şi „şansa de a obţine un scor mai bun anul viitor la alegerile locale şi parlamentare”. Secretarul ALDE le-a solicitat şi reprezentanţilor din secţiile de votare să fie loiali partidului şi să fie foarte atenţi pentru a nu exista voturi anulate.

Varujan Vosganian: Victoriile ALDE acum şi cursa prezidenţială cu Călin Popescu Tăriceanu ar readuce România într-o stare de normalitate

În discursul său, candidatul ALDE din zona Moldovei, deputatul Varujan Vosganian, a subliniat faptul că o victorie a acestui partid la alegerile europarlamentare, precum şi victoria lui Călin Popescu la alegerile prezidenţiale de anul acesta ar readuce România într-o stare de normalitate. „Argumentul pe care eu îl socotesc decisiv şi care este foarte important şi astăzi este următorul: Călin Popescu Tăriceanu, cu mine şi cu alţii care am făcut acea guvernare din 2004 – 2008, am introdus în societatea românească o asemenea stare de spirit, un asemenea sentiment de încredere încât partidele extremiste nu au mai intrat în nici o competiţie electorală. Cu Călin Popescu Tăriceanu, cu sentimentul de cumsecădenie, cu limbajul lipsit de jigniri, experimente de tip PP-DD sau USR nu s-ar mai dezvolta. Pentru că toate huliganismele, toate agitările de semne obscene se petrec pentru că liderii politici le încurajează şi le asmut. Lipsa asta de compasiune, dispreţul la adresa suferinţelor celorlalţi, faptul că victimele sunt necunoscute sau batjocorite în timp ce călăii sunt medaliaţi, toate astea îi încurajează pe cei care huiduie şi care duc în deşert numele celor destoinici. Victoria ALDE ar readuce România într-o stare de normalitate, în care extremele dăunătoare să fie înlăturate şi România să reintre, aşa cum visa şi Eminescu, într-un drum al evoluţiei organice, într-un drum al normalităţii”, a spus Vosganian.

Alexandru Băişanu: ”Ne dorim europarlamentari patrioţi, nu trădători”

Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, le-a transmis tuturor celor prezenţi că acest partid va trimite în Parlamentul European oameni patrioţi, care ţin la ţară. „Îmi doresc să nu mai fie trimişi oameni care sunt slugi şi care vorbesc ţara de rău. Noi, românii, am învăţat să trăim cu boala, nu să o vindecăm, nu să devenim sănătoşi. A venit momentul să nu mai trăim cu boala, să luptăm pentru noi. Şi dacă aceste lupte fratricide se vor accentua, cu siguranţă România nu va avea de câştigat”, a declarat Alexandru Băişanu, care a adăugat că a venit momentul ca România să arate că poate fi unită. El a arătat că în Europa nu trebuie să se mai vorbească de state puternice şi mai puţin puternice, considerând că nu mai trebuie să existe ţări care dictează şi ţări care se „supun orbeşte”. „Ne dorim europarlamentari patrioţi, nu trădători. Dar mai avem nevoie de ceva. România are nevoie de un lider real, puternic şi respectat în UE. Se observă o bătălie în UE între Germania şi Franţa pentru supremaţie. Germania îl are pe Iohannis, iar Franţa îl are pe Cioloş. Dar important e că noi românii îl avem pe Călin Popescu Tăriceanu. Diferenţa este că liderul ALDE este singurul candidat nesecurist şi nici supus altor interese transnaţionale. Toţi ceilalţi reprezintă interesele altora”, a declarat Alexandru Băişanu, el adăugând şi faptul că în perioada în care Călin Popescu Tăriceanu a condus Guvernul, România a avut cea mai bună guvernare.

El a amintit că tot atunci când liderul ALDE a condus guvernul a pornit şi investiţia în şoseaua de centură a Sucevei, iar acum, anul acesta, cu sprijinul lui Călin Popescu Tăriceanu, s-au alocat toţi banii pentru finalizarea ei. În final, Alexandru Băişanu le-a solicitat tuturor membrilor şi simpatizanţilor ALDE să meargă din casă în casă să le spună oamenilor „că avem preşedinte, pe Călin Popescu Tăriceanu, că e singurul preşedinte român pentru români, dar şi că avem europarlamentari cu experienţă care se vor lupta pentru România”.

Tăriceanu: Vreau ca România să ajungă a şaptea economie a Uniunii Europene

În finalul întâlnirii de la Suceava, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a evidenţiat faptul că partidul pe care îl conduce are cea mai bună listă pentru alegerile europarlamentare, cu cei mai competenţi şi patrioţi candidaţi. „Europarlamentarii ALDE vor merge în Europa să reprezinte România, aşa cum este ţara noastră. România nu e cu nimic mai prejos decât celelalte ţări”, a spus Tăriceanu. El a arătat că în prezent se vorbeşte de o Europă cu două viteze, cu ţări de primul rang şi ţări de rangul doi, o construcţie cu ţări dezvoltate şi celelalte ţări, printre care se numără şi România, care să pună în aplicare ce spun primele. „Eu nu pot să tolerez o astfel de Europă. Trebuie să mergem în Europa cu fruntea sus, mândri de ceea ce putem să facem. Şi în guvernarea liberală 2004 – 2008 am reuşit câteva lucruri extraordinare, cu care trebuie să ne mândrim, şi în primul rând cu faptul că atunci am atras cele mai multe investiţii româneşti şi străine, am alocat cele mai mari sume pentru educaţie, am majorat salariile cu 60%, am dublat pensiile şi am pregătit România pentru Uniunea Europeană”, a spus Tăriceanu. El a declarat că, în comparaţie cu reprezentanţii ALDE, europarlamentarii PNL „au coloana încovoiată şi vorbesc de rău ţara”, motiv pentru care există şi această atitudine la nivel european faţă de România. „Eu nu mai vreau ca România să fie tratată ca o ţară de mâna a doua, de rangul doi. Vreau ca fermierii români să aibă aceleaşi subvenţii ca şi cei din Vest şi vreau ca firmele de transport româneşti să fie tratate la fel şi să aibă aceleaşi dreptul ca cele din Europa Occidentală. Trebuie să fim mândri de ce poate România să facă. Şi vreau să spun că această creştere economică din România a permis luarea de măsuri foarte benefice pentru cetăţeni, majorarea salariilor, a pensiilor şi, în continuare, trebuie să mergem în aceeaşi direcţie. Ţelul unui om politic trebuie să fie bunăstarea cetăţenilor. Şi nu mai vreau ca românii să mai plece în străinătate, vreau să avem în România locuri de muncă mai bine plătite”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

În final, el a spus că îşi doreşte ca România să ajungă a şaptea economie a Uniunii Europene, subliniind faptul că deja România a depăşit economii precum cele ale Greciei sau Portugaliei. Tăriceanu a precizat că dacă România va ajunge a şaptea economie în UE, va ajunge în faţă „la masa” la care se iau deciziile pe plan european.