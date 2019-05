Politic

Preşedintele USR, Dan Barna, deputatul sucevean Daniel Popescu şi candidaţii pentru alegerile europarlamentare s-au aflat, joi, într-un turneu electoral al Alianţei 2020 USR PLUS în judeţele Suceava şi Bistriţa-Năsăud. Deputatul Daniel Popescu a arătat că turneul din cele două judeţe a permis liderilor formaţiunilor USR şi PLUS, precum şi candidaţilor la europarlamentare să asculte problemele oamenilor şi să le răspundă punctual şi argumentat la întrebări şi nelămuriri. Daniel Popescu a precizat că liderii Alianţei au vizitat o fermă din Vatra Dornei, unde au discutat despre problemele fermierilor, iar în Suceava reprezentanţii USR PLUS au purtat discuţii cu membrii unei asociaţii de transportatori despre provocările pe care aceştia de întâmpină şi despre Directiva UE pentru mobilitate.

El a arătat că în judeţul Suceava reprezentanţii Alianţei 2020 au discutat cu oamenii despre problemele fermierilor şi transportatorilor din acest judeţ. În discuţiile cu cetăţenii, membrii şi simpatizanţii Alianţei, deputatul bucovinean Daniel Popescu a prezentat cele mai acute provocări cu care locuitorii judeţului Suceava se confruntă. „La nivelul judeţului este cunoscut faptul că, din aproximativ 700.000 de locuitori, cât are Suceava, 300.000 în mediul urban şi 400.000 în mediul rural, doar 120.000 sunt angajaţi cu forme legale de muncă. Prin comparaţie, Clujul are, la aceeaşi populaţie, un număr dublu de angajaţi cu acte în regulă. O problemă corelativă este nivelul salarial mic şi lipsa oportunităţilor atractiv de angajare pentru tineri. Aceste probleme trebuie rezolvate printr-o aplicare mai riguroasă a legislaţiei muncii şi prin încurajarea oamenilor să adopte forme legale de muncă”, a spus Daniel Popescu.

El a adăugat că Suceava are nevoie de un mediu privat mai dinamic, care să poată crea noi locuri de muncă, însă fără o bună conectivitate afacerile nu se pot dezvolta. Deputatul USR a subliniat că o altă problemă majoră a judeţului este lipsa unei autostrăzi, a şoselelor de centură, care să facă legătura cu punctele nodale de transport, cum este Aeroportul Suceava. „Fără îmbunătăţirea infrastructurii de transport, investiţiile vor ocoli acest judeţ şi tot mai mulţi oameni se vor adăuga la sutele de mii de suceveni care au plecat din ţară pentru a munci în străinătate”, consideră Daniel Popescu. El a mai adăugat că alte probleme cu care se confruntă judeţul ţin de tăierile ilegale de pădure, lipsa utilităţilor de bază în multe localităţi rurale, proasta gestiune a banilor publici, dar şi de proiectul „Suceava – utilităţi şi mediu”.