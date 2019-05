Campanie electorală

Vremea frumoasă de care au avut parte liberalii la mitingul pe care l-au organizat sâmbătă la Iaşi este văzută de preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, drept un semn că „Dumnezeu s-a întors cu faţa către Moldova”.

„Uitaţi-vă ce soare avem. Marţi, la Suceava, am avut peste 6.000 de oameni la 3 grade. Ningea. Şi au ieşit oamenii. Am fost la Neamţ, la Bacău, la Vaslui, la Botoşani. Se întâmplă ceva. Schimbarea la faţă a Moldovei. Şi se întâmplă bine. Mă gândeam astăzi că o să dea Dumnezeu şi o ploaie, să spele ruşinea de alaltăieri de aici, de la Iaşi, şi a adunat atâta lume care doreşte drumul european al Moldovei şi României”, a declarat Gheorghe Flutur, la mitingul liberal de la Iaşi.

El a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis „a adus Europa în inima României”, sâmbătă „a adus-o şi la Iaşi şi străluceşte soarele”.

Flutur a afirmat că adversarii politici ai PNL au vrut să scoată România din Europa, dar acţiunea „le-a ieşit pe jumătate”, în sensul că „au ieşit doar ei din Europa pentru că socialiştii europeni pe ei i-au scos”. „România a rămas şi trebuie să meargă cu noi înainte pe drumul european. Acesta trebuie să fie mesajul din capitala Moldovei, de la Iaşi. Pentru că vreau să ne uităm în ochii celor care alaltăieri au fost aici. Ce o să le spună copiilor şi nepoţilor lor? De ce votează PSD, care nu iubeşte Uniunea Europeană? De ce mai candidează? Ce au făcut cu noi, cu zona Moldovei, timp de 30 de ani, că am rămas cea mai săracă regiune din România? Este o tristă realitate. De ce îi votează? Doar pentru că prinde manipularea? Nu mai prinde”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a invitat participanţii la miting să se uite la contestatarii PSD, de la mitingurile PSD de la Iaşi şi de la Galaţi. „PSD crede că poate conduce România cu Jandarmeria, or acest lucru nu se poate”, a spus Flutur.

„Trebuie să ne facem bine, să revenim la normalitate”

Pornind de la metrul de autostradă de la Suceava, liderul PNL a declarat că „autostrăzile care trebuie să lege Moldova de Occident şi de Bucureşti trebuie să fie autostrăzile întoarcerii tinerilor noştri plecaţi din cauză că nu au locuri de muncă acasă. Am încredere că pariul nostru începând cu europarlamentarele va fi autostrada Est – Vest şi Nord – Sud. Altfel nu îi putem ajunge pe ceilalţi. Şi nu este corect”.

El a mai spus că Moldova din dreapta Prutului trebuie să fie un model pentru Moldova din stânga Prutului, lucru care nu s-a întâmplat în 30 de ani de după Revoluţie: „Să nu ne mire că ei nu iau de la noi drumul proeuropean sau îl iau foarte greu. Pentru că am rămas cei mai săraci”.

Potrivit preşedintelui PNL Suceava, la alegerile europarlamentare din 26 mai a.c., PSD trebuie să plătească pentru sărăcie şi minciună şi „pentru că ne-au trimis copiii la muncă în străinătate”.

„Dragii mei compatrioţi moldoveni, haideţi să fim mai uniţi în demersul nostru şi să sancţionăm la vot pe cei care ne-au adus în sărăcie. Pentru că asta a făcut PSD. Dacă vom fi uniţi, vom câştiga. Am încredere în echipa PNL pentru Parlamentul European. Eu am plecat în administraţia publică locală şi aştept de la ei, la Suceava, mai multă Europă, mai mulţi bani. Drepturile românilor apărate cu demnitate, respectând regulile europene. Aştept mai multe proiecte specifice zonei sărace. Aştept produse româneşti promovate în străinătate. Aştept promovarea cu demnitate a turismului în străinătate. Uitaţi-vă la modele de administraţie liberală cu care trebuie să vă mândriţi. Fie că vorbim de Clujul lui Boc, de Oradea, Timişoara, Arad, Braşov, cu voia dumneavoastră, Botoşani, Neamţ şi Suceava, cred că aveţi cu ce vă mândri. Spuneţi asta oamenilor cărora le veţi cere un vot pe 26 mai. Şi mai spuneţi ceva. Să voteze Da la referendumul pentru starea de normalitate. Preşedintele Iohannis a cerut referendum pentru că aşa nu se mai poate. România a derapat în ceea ce priveşte justiţia. Trebuie să ne facem bine, să revenim la normalitate. Am încredere în lecţia de democraţie a zonei Moldovei, care cu Ardealul împreună şi cu mulţi din sud vor da o lecţie PSD-ului, să se ducă să se odihnească în opoziţie”, a mai spus Gheorghe Flutur.