Critici

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor consideră că niciodată alegerile europarlamentare nu au fost mai importante în România, deoarece acum are sentimentul că românii vor vota pentru a rămâne sau nu în Europa. Angelica Fădor a declarat că "PSD este partidul care a ajuns să pună sub semnul întrebării apartenenţa României la Uniunea Europeană şi nu este zi în care liderii PSD să nu critice liderii europeni, companiile europene şi cetăţenii europeni. De ce? Pentru că liderii PSD sunt stingheri în Uniunea Europeană, pentru că Dragnea, Vâlcov, Ștefănescu sunt deranjaţi de democraţie, sunt speriaţi de o justiţie dreaptă, sunt îngrijoraţi de libera concurenţă. În schimb, marea masă a românilor, cei care nu fură, cei care muncesc zi de zi, cei care fac ceva cu adevărat pentru această ţară îşi doresc o viaţă mai bună şi asta nu se poate în afara Uniunii Europene”, a spus Angelica Fădor. Deputatul liberal sucevean a subliniat că tocmai din acest motiv PNL este partidul care doreşte un traseu european al României, un drum sigur spre bunăstare şi susţine mai multă Europă în România actuală. Fădor a precizat că românii îşi doresc autostrăzi care să lege toate regiunile istorice şi să ne conecteze la reţeaua europeană de autostrăzi şi au transmis un mesaj clar odată cu protestul lansat de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi. „Românii îşi doresc un sistem de sănătate performant, iar un exemplu este dat la Suceava de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, care împreună cu managerul Vasile Rîmbu a reuşit să ridice în zece ani Spitalul Judeţean Suceava la nivelul european şi continuă investiţiile în sănătate pentru creşterea satisfacţiei pacienţilor. Românii îşi doresc şi un sistem de educaţie care să fie în concordanţă cu cerinţa pieţei muncii şi aici putem da ca exemplu ceea ce fac acum Gheorghe Flutur şi primarul Ion Lungu, care dezvoltă de la an la an învăţământul dual pentru a încuraja formarea de meseriaşi necesari în firmele sucevene. După cum vedeţi, aleşii liberali sunt cei care se preocupă de dezvoltarea şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor zonelor în care au fost aleşi şi le pregătesc cetăţenilor o bază solidă, reală, pentru o viaţă mai bună”, a declarat Angelica Fădor.

Fădor: "Românii vor vota să rămână în Europa alături de Rareş Bogdan, de Ludovic Orban, de noi, liberalii"

Deputatul PNL de Suceava consideră că aceasta se poate realiza în condiţiile în care există predictibilitate, iar ceea ce face PSD acum prin măriri de salarii pentru bugetari, fără nici o logică, cu creşteri de taxe, scumpiri peste scumpiri şi inflaţie record va genera şi mai multe dezechilibre în societate. Deputatul PNL de Suceava a mai adăugat că tot ceea ce a făcut PSD în ultimii trei ani a fost explicat de un sucevean adus cu autobuzul PSD la un miting al lui Liviu Dragnea de la Dumbrăveni printr-un singur cuvânt: „nimic”.

„De aceea eu cred că vocea puternică a electoratului se va exprima clar şi răspicat în 26 mai, la urne, atât pentru alegerea europarlamentarilor români, cât şi la referendumul iniţiat de preşedintele nostru, Klaus Iohannis. De asemenea, românii vor vota să rămână în Europa alături de Rareş Bogdan, de Ludovic Orban, de noi, liberalii, care ţinem la viitorul demn al acestei ţări, vor vota ca în democraţie hoţii să meargă la puşcărie şi nu în funcţii publice!

România poate fi readusă pe calea firească, poate fi însănătoşită, doar prin votul românilor”, a încheiat Angelica Fădor.