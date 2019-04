Politic

Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, va candida pe lista acestui partid pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 26 mai 2019. Lansarea candidaților PMP pentru alegerile europarlamentare a avut loc la finalul săptămânii trecute, eveniment în care a fost prezentat și programul politic pentru aceste alegeri. Evenimentul s-a desfășurat la Romexpo, în prezenţa a peste 7.000 de membri ai partidului.

La eveniment a fost prezent și viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache, în calitate de candidat al partidului pentru un loc în Parlamentul European.

„PMP are cea mai bună listă dintre toate partidele înscrise în competiţia electorală pentru alegerile europarlamentare”, a declarat Marian Andronache după evenimentul de la București. El a spus că sunt cel puțin trei motive care justifică afirmația sa, primul dintre acestea fiind că fostul șef al statului, Traian Băsescu, cel care deschide lista, are cea mai mare experienţă dintre toţi candidaţii înscrişi în această competiţie. „Comparaţi-i pe Traian Băsescu şi pe ceilalţi deschizători de listă, iar diferenţa privind influenţa şi capacitatea de reprezentare este de la cer la pământ. Apoi, PMP este singurul partid care încearcă să le explice românilor ce înseamnă Uniunea Europeană, care sunt beneficiile apartenenţei la UE, dar şi ce putem face ca Uniunea să progreseze în direcţia pe care ne-o dorim. Toate celelalte partide politice, indiferent că sunt din arcul guvernamental sau din zona PNL şi USR – PLUS, ocolesc continuu temele europene, concentrându-se pe subiecte politice interne în speranţa că aşa vor câştiga voturi”, a declarat Marian Andronache. El a mai adăugat că PMP este singurul partid care are un obiectiv naţional asumat în Parlamentul European, și anume Unirea României cu Basarabia. „Această unire se poate produce fie printr-o decizie politică a celor două ţări, fie prin sprijinul constant pentru ca Republica Moldova să reia procesul de aderare la UE”, consideră liderul PMP Suceava. El a adăugat că în situația în care întreaga opoziție doreşte să învingă PSD, atunci ar trebui să-l ia exemplu pe Traian Băsescu. „Destinul său politic a fost de a se lupta mereu cu PSD-iştii, de a-i învinge şi de a-i trimite în Opoziţie. În cei 10 ani de mandat ai preşedintelui Băsescu, PSD a stat mai mult de 7 ani în opoziţie”, a încheiat Marian Andronache.