Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, somează PSD să nu falimenteze primăriile şi să le returneze banii „furaţi”. Daniel Cadariu a a spus că de trei ani, guvernarea PSD ia fără ruşine bani din bugetele locale în mod direct, iar bugetul creează deja, aşa cum era de aşteptat, probleme grave pentru administraţiile locale. Cadariu a arătat că în acest an bugetul pentru autorităţile locale are cea mai mică alocare din PIB de când PSD este la guvernare, cu un procent tot mai mic din 2012 până astăzi. „Astfel, dacă în 2012 autorităţile locale primeau 9,1% din PIB, apoi 8,7% în 2017, 7,6% în 2018, ponderea în PIB a bugetelor locale în 2019 nu ajunge nici la 7,5%. Un efect dezastros pentru primării îl au pierderile provocate la bugetul local prin reducerea de la 16% la 10% a impozitului pe venit. Măsura nu a avut ca scop diminuarea poverii fiscale, ci banii au fost luaţi şi mutaţi pentru acoperirea altor bugete ale administraţiei centrale, lucru pe care nu îl consider corect”, a spus senatorul PNL. El a precizat că sub îndrumarea „geniului PSD din cimitire„ cu numele de cod „Vâlcov” administraţiile locale sunt împovărate an de an cu tot felul de obligaţii financiare. Daniel Cadariu a mai spus că în locul găsirii unei soluţii de compensare a asistat la încă o mare minciună a guvernării PSD, care a promis că va da administraţiilor locale 100% din banii rezultaţi din colectarea impozitului pe venit. „La propunerea lui Vâlcov, în lipsa oricărei transparenţe, nu doar că nu a fost aşa, dar procentul nu a trecut nici de 60%, şi pe deasupra primăriile au fost împovărate suplimentar, li s-au pus în cârcă suportarea 100% a cheltuielilor sociale, în loc de 10% cât era până acum. O povară imensă, demonstrată şi prin date statistice care arată că, de exemplu, în semestrul I din 2018 aceste cheltuieli reprezentau 1,9 miliarde de lei, adică 25,4% din totalul beneficiilor de asistenţă socială. Şi aş mai adăuga aici obligaţia măririi salariilor funcţionarilor din primării doar din bugetele locale, forţate să crească taxele şi impozitele pentru populaţie”, a declarat senatorul liberal, care a mai adăugat că PSD a executat primăriile sub deviza „mai puţini bani, mai multe cheltuieli”. Daniel Cadariu a atras atenţia că filozofia bugetară a PSD aduce aproape 3.000 de localităţi din România în faliment. Cadariu a spus că majoritatea localităţilor, chiar şi cele cu proiecte de dezvoltare, sunt obligate să limiteze la minim investiţiile iar riscul de a nu putea fi susţinute cheltuielile de investiţii pentru anul 2019 este foarte mare, el făcând referire în mod special la proiectele PNDL. În aceste condiţii, senatorul PNL a precizat că a solicitat viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu clarificarea situaţiilor apărute ca urmare a actualizării valorilor contractelor de execuţie pentru obiectivele de învestiţii realizate prin PNDL precum şi asigurarea finanţării diferenţelor de valoare a contractelor. „Este o situaţie foarte grea pentru administraţia publică din întreaga ţară”, a spus Cadariu. El a amintit şi de cazul celor 60 de localităţi din judeţul Suceava din proiectul „utilităţi şi mediu”, pentru care PSD refuză orice soluţie de ajutor propusă de liberali, cum ar fi Legea de preluare a creditului, care a fost respinsă, amendamentele depuse de PNL la Legea Bugetului în anii 2017, 2018 şi 2019 care, de asemenea, au fost respinse, şi solicitările către Ministerul Finanţelor de alocări de sume pentru rate şi dobânzi care au fost, din păcate, ignorate. Cadariu a solicitat PSD să se preocupe serios de demararea rapidă a extinderii magistralei de gaz metan la Vatra Dornei şi în alte zone ale judeţului, precum şi aducerea gazului metan în localităţile sucevene.