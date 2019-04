Politic

Senatorul Ioan Stan a fost ales joi, 18 aprilie, în funcţia de preşedinte al PSD Suceava. Conferinţa judeţeană de alegeri s-a desfăşurat, la Dumbrăveni, în prezenţa a peste 400 de delegaţi social-democraţi din întreg judeţul. Alegerile în cadrul organizaţiei judeţene a PSD Suceava s-au desfăşurat în prezenţa liderului PSD, Liviu Dragnea, a secretarului general al partidului, Codrin Ştefănescu, precum şi a miniştrilor Dezvoltării Regionale, al Transporturilor şi al Muncii, a parlamentarilor suceveni social-democraţi şi a liderului ALDE Suceava, Alexandru Băişanu.

Ioan Stan a fost singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al PSD Suceava. La propunerea lui Codrin Ştefănescu delegaţii prezenţi la conferinţă l-au ales pe Ioan Stan în funcţia de preşedinte al PSD Suceava prin vot deschis. Prin aceeaşi modalitate de vot au fost aleşi vicepreşedinţii PSD Suceava, funcţii ce vor fi ocupate de parlamentarii Alexandru Rădulescu, Eugen Bejinariu, Virginel Iordache, Maricela Cobuz şi Emanuel Havrici, precum şi de Brăduţ Avrămia, Dan Ioan Cuşnir, Daniel Olariu, Dorin Rusu, Gavril Mîrza, Ioan Oros, Ion Vasiliu, Loghin Saviuc, Lorand Ercse, Maria Pleşca, Nistor Tatar şi Viluţ Mezdrea. Dintre vicepreședinții aleși, singurul care nu a fost prezent la conferința județeană de la Dumbrăveni a fost Dan Ioan Cușnir.

La conferinţa de alegeri a PSD Suceava au luat cuvântul mai mulţi primari din judeţ, fiecare dintre aceştia vorbind despre rolul pe care l-a avut Liviu Dragnea în promovarea şi dezvoltarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, prin care primăriile au reuşit să obţină finanţări pentru proiecte de dezvoltare a localităţilor.

Dragnea consideră că este ţinta oamenilor care urăsc România şi care „au vândut bucăţi din această ţară”

Invitat să ia cuvântul la finalul conferinţei de alegeri, liderul PSD Suceava, Liviu Dragnea, şi-a început discursul cu o referire la o formulare a unuia dintre primarii care au vorbit anterior, care în loc de „onorată asistenţă” a spus „onorată instanţă”. Plecând de la această ultimă formulă de adresare, Liviu Dragnea a făcut referire la atacurile permanente la adresa social-democraţilor şi asupra sa personal, dar şi la unele acuzaţii de furt ale PSD. „Haideţi să vedem ce am furat. Cred că am furat noroiul de pe uliţe şi am început să le modernizăm, am început să furăm roşiile otrăvite din rafturi şi am început să punem pe rafturi roşii sănătoase de la noi. Am furat boscheţii şi am pus spaţii verzi, am furat batjocura de la medici şi am început să le dăm salarii decente. Am furat lacătele de la spitale şi am început să le deschidem, am furat lenea şi birocraţia şi am început să dăm subvenţii la timp pentru ca fermierii noştri să fie mai bine sprijiniţi. Am reuşit să furăm ruşinea şi să redăm mândria de a fi român. Asta este vina mea şi a noastră. Şi pentru asta trebuie să fim noi pedepsiţi pentru că am încercat să facem viaţa românilor mai bună. Am început să furăm din abuzuri şi să punem ordine, încet-încet. Şi am furat lipsa de speranţă, supărarea şi resemnarea”, a spus liderul PSD.

Liviu Dragnea a declarat că a ajuns să fie ţinta oamenilor care urăsc România şi care „au vândut bucăţi din această ţară”, aceştia fiind cei care „trag în mine din toate părţile”.

Dragnea a spus că până acum aceştia au reuşit doar să-l lovească puţin la coloană, făcând referire la problemele medicale pe care le-a avut recent, adăugând însă că aceasta „tot dreaptă rămâne”. Liderul PSD Suceava a mai afirmat că el nu poate să stea „în poziţia ghiocelului”, pentru că dacă ar fi făcut acest lucru poate ar fi scăpat de atacuri. „Credeţi că nu mi-ar fi plăcut să fac precum unii care au plecat de la noi, care nici nu cred că au fost cu sufletul. Şi unul care a plecat este de aici şi care vă datora tot, inclusiv ultimul post, pe care nu-l merită. Puteam să stau ca ghiocelul acasă, cu Irina, şi să vând partidul la bucată şi să spun: luaţi-l la SRI sau direct la Iohannis. Dar în felul acesta nu mai făceam multe lucruri bune, nu mai modernizam satul românesc, nu mai făceam PNDL şi nu mai ajutam fermierii”, a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a arătat că acestea sunt doar o parte din motivele pentru care social-democraţii „sunt hăituiţi”. El s-a declarat convins că PSD va merge până la capăt. Liviu Dragnea a subliniat că acest capăt „nu va fi până unde spun ei”, ci va reprezenta eliberarea României de ceea ce este mai rău. „Capătul înseamnă eliberarea ţării de răul aproape absolut, reprezentat de Klaus Iohannis şi slugile lui”, a spus Dragnea.

Preşedintele PSD i-a îndemnat pe toţi social-democraţii ca în fiecare zi să spună românilor adevărul, pentru că „PSD a făcut atât de multe lucruri bune, încât e greu să le spunem pe toate odată”. Liviu Dragnea consideră că nu există domeniu de activitate în România în care PSD să nu fi făcut ceva bun pentru români. „Asta e lupta noastră. Noi avem ce să spunem că am făcut în agricultură, educaţie, pensii, salarii, familii, cercetare, infrastructură şi pentru tot ceea ce e important pentru români. De partea cealaltă sunt minciunile acestor perverşi. Cine e ciuma roşie? Noi? Noi am tăiat salariile şi pensiile? Noi suntem ciuma roşie care am făcut bine acestei ţări, sau ei? Au tăiat salariile şi pensiile. Credeţi că ei vreodată au ceva în suflet pentru români? Nu au nimic. Ei vorbesc de corupţie. Îl au în frunte pe cel care a furat şase case de la stat şi nu a dat nimic înapoi”, a mai declarat Liviu Dragnea, care a accentuat faptul că membrii şi simpatizanţii PSD trebuie să se lupte cu minciuna, pentru că ei au de partea lor adevărul.

Liviu Dragnea, nemulţumit că Transgaz blochează dezvoltarea reţelelor de gaze naturale din România

Liderul PSD a amintit şi de faptul că Programul Naţional de Dezvoltare Locală a reuşit să se dezvolte din 2013, atunci când el era vicepremier, şi până în prezent, deşi „mulţi şmecheri de la Bucureşti” nu au fost de acord cu acest program de dezvoltare a mediului rural, şi nu numai. „Azi avem aproape 13.000 de programe de dezvoltare locală, cu 47 de miliarde de lei, din care 1,4-1,5 miliarde de lei sunt în judeţul Suceava. Iar acest program s-a dublat şi se va tripla. Va veni şi componenta de reţele de gaze naturale”, a declarat Dragnea.

În acest context, el a precizat că nu este mulţumit de faptul că actuala conducere a Transgaz blochează dezvoltarea reţelelor de gaze naturale în România, prin întârzieri mari la construcţia de magistrale de gaze. „Îl rog pe domnul Stelian de la Transgaz să nu mai blocheze extinderea reţelelor de gaze în România şi îi voi solicita ministrului Economiei, Nicolae Bădălău, să ia în serios acest lucru. Comunităţile au nevoie de sursă de energie pentru a se dezvolta”, a declarat liderul PSD, care a mai spus că a înţeles că Transgaz se ocupă de sponsorizări în fotbal sau îşi face reclamă în condiţiile în care sunt singuri pe piaţă.

Liderul PSD anunţă că primăriile din proiectul „utilităţi şi mediu” vor primi bani pentru plata ratelor şi dobânzilor

Tot în conferinţa de alegeri de la Dumbrăveni, Liviu Dragnea a anunţat că primăriile sucevene care fac parte din proiectul „Suceava – utilităţi şi mediu la standarde europene” vor primi fondurile necesare pentru plata ratelor şi dobânzilor restante la creditul contractat pentru acest proiect. „Îl rog pe ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, să repare cât de repede o nedreptate făcută comunităţilor locale din judeţul Suceava, indiferent de culoarea politică. La rectificarea bugetului trebuie să se aprobe sprijinul financiar pentru primăriile prinse în <Utilităţi şi mediu>”, a anunţat liderul PSD.

Liviu Dragnea consideră că nu este vina comunităţilor locale pentru contractarea creditului şi pentru că Guvernul de atunci a aprobat acest lucru. „Noi ce facem? Lăsăm de izbelişte aceste primării? Sunt comunităţi locale care dacă nu vor fi ajutate nu se vor putea folosi de aceşti bani pe care trebuie să-i dea pentru a se dezvolta”, a mai precizat Dragnea.

Făcând referire la judeţul Suceava, liderul PSD a dat asigurări că anul acesta vor fi finalizate şi lucrările la şoseaua de centură a Sucevei, dar şi că au fost aprobate proiecte pentru reabilitarea a 190 de kilometri de drumuri naţionale din judeţ. Dragnea i-a spus ministrului Transporturilor să îi transmită un mesaj şefului Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, în sensul că „ori se trezeşte din lene şi lucrează şi foloseşte banii pentru aceşti 190 de kilometri, ori îl trimiţi la odihnă. Şi acest lucru e valabil pentru orice funcţionar din orice post. Programul nostru de guvernare nu e pentru leneşi”.

Dragnea se declară foarte mulţumit de parlamentarii PSD de Suceava

În final, Liviu Dragnea a declarat că este foarte mulţumit de activitatea parlamentarilor PSD de Suceava, precizând că aceştia, cu o singură excepţie, au rezistat tuturor „presiunilor, mizeriilor, înjurăturilor şi violenţelor, uneori fizice” la care au fost supuşi. Liviu Dragnea a ţinut să-l felicite pe senatorul Ioan Stan, „un bun prieten al meu”, pentru că „în sfârşit” a fost ales preşedinte al PSD Suceava, în condiţiile în care au fost mai multe amânări ale Conferinţei Judeţene de Alegeri. La rândul său, preşedintele PSD Suceava le-a mulţumit celor care i-au acordat votul de încredere, „vot care mă obligă mai mult”, adăugând că acţiunile de ieri de la Dumbrăveni au demonstrat forţa pe care PSD o poate avea. La final, Ioan Stan i-a amintit lui Liviu Dragnea să nu uite ceea ce i-au solicitat social-democraţii suceveni, şi anume „drumul către Cotroceni”.