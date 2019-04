Au furat startul

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a.c. începe în data de 27 aprilie şi se încheie în 25 mai, la ora 7.00, dar partidele politice au împânzit deja oraşul cu bannere şi corturi electorale. În campania electorală utilizarea lor este interzisă de lege, astfel încât partidele le-au amplasat acum, furând, în acelaşi timp, startul promovării în vederea alegerilor pentru Parlamentul European.

Bannerele PSD sunt cu sigla partidului, steluţele UE şi mesajul „Patrioţi în Europa. România merită mai mult!”; PNL are două tipuri – cu o fetiţă care îşi ţine degetele în formă de inimă, sigla partidului şi mesajul „România în primul rând”, cu galben, albastru şi verde, şi cu Gheorghe Flutur şi Rareş Bogdan, cu mesajul „E timpul! România în primul rând”; bannerele ALDE sunt cu alb şi albastru, sigla partidului, Varujan Vosganian şi Călin Popescu Tăriceanu foarte tânăr şi mesajul „România. Respectată în Europa”.

Întrebat, ieri, despre prezenţa bannerelor, primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat că toate partidele au solicitat autorizaţie pentru a le amplasa, prin urmare sunt legale. „Când începe campania electorală le dăm jos”, a precizat primarul.

Nu există cifre care să arate în ce măsură astfel de gesturi aduc vreun câştig electoral formaţiunilor politice, dar cu toate acestea partidele procedează aşa la fiecare scrutin, mai ales că legea nu prevede sancţiuni decât dacă se dovedeşte, potrivit legii finanţării partidelor, că materialele de promovare utilizate deja provin din finanţări ilegale.

În data de 26 mai 2019, în România sunt organizate alegeri pentru Parlamentul European pentru a patra oară de la aderarea la Uniunea Europeană. Cetăţenii români care locuiesc într-un alt stat UE pot vota fie pentru candidaţii din România, în secţiile de votare organizate în cadrul ambasadelor sau consulatelor, fie pentru candidaţii din ţara de reşedinţă. Pentru aceste alegeri, la Biroul Electoral Central s-au înregistrat 23 de partide şi şapte candidaţi independenţi. Capi de listă sunt Rovana Plumb, la PSD, Norica Nicolai, la ALDE, Rareş Bogdan, la PNL, Traian Băsescu, la PMP, Dacian Cioloş la USR-PLUS, UDMR - Iuliu Winkler, Pro România – Victor Ponta.

Candidaţi ai principalelor partide

Pe lista de candidaţi PSD mai sunt jurnalista Carmen Avram, Claudiu Manda, Cristian Terheş, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Dragoş Benea, Victor Negrescu, Andi Cristea, Natalia Intotero, Gabriela Zoană etc.

La ALDE, Norica Nicolai este urmată de Daniel Barbu, Renate Weber, Ovidiu Silaghi, Varujan Vosganian, Andrei Gerea, Radu-Lucian Dumitrescu Silaghi, Eusebiu Pistru, Victor-Horia Toma, Ştefan-Sorin Umbrărescu etc. PNL, după jurnalistul Rareş Bogdan, îi are pe listă pe Mircea Hava, Siefried Mureşan, Daniel Buda, Adina Vălean, Vasile Blaga, Dan Motreanu, Gheorghe Falcă, Cristian Buşoi, Marian-Jean Marinescu, Vlad Nistor şi Mihai Ţurcanu.

Lista comună a alianţei USR-PLUS începe cu Dacian Cioloş, urmat de Cristian Ghinea, Dragoş Pîslaru, Clotilde Armand etc. La PMP, Traian Băsescu este urmat de Eugen Tomac, Ioana Constantin, Marius Paşcan, Simona Vlădică, Robert Turcescu etc.

Lista UDMR, cu cei 43 de candidaţi, este încheiată de preşedintele uniunii, Kelemen Hunor.

Pro România deschide lista cu Victor Ponta, urmat de Corina Creţu, Mihai Tudose, Iurie Leancă etc.

La UNPR, primii pe lista de candidaţi sunt doi cunoscuţi sportivi: Ilie Năstase, urmat de Anghel Iordănescu.

Printre cei înscrişi în competiţia pentru un mandat de eurodeputat se mai regăsesc Viorel Cataramă pentru Dreapta Liberală, eurodeputatul neafiliat Cătălin Ivan - din partea noului partid PRODEMO, Gheorghe Funar, din partea Partidului România Noastră (PRN).

Un alt partid nou, Partidul Democraţiei şi Solidarităţii -Demos are o listă de 12 candidaţi, iar Partidul Oamenilor Liberi (POL) are un singur candidat. Partidul Forţa Pensionarilor are 14 candidaţi la alegerile pentru PE, Partidul Socialist Român (PSR) - 28 de candidaţi la europene etc. La alegerile pentru PE sunt înscrişi şi şapte candidaţi independenţi: Ana-Daniela Dobre, Octavian-Iulian Tiron, Gregorian Carmen Tudoran, George-Nicolae Simion, Peter Costea, Gabriela-Ştefania Nuţ şi Luminiţa Velciu. Până pe 6 aprilie BEC trebuie să ia decizia de admitere sau respingere a candidaturilor. România va avea 33 de deputaţi din cei 705, câţi are Parlamentul European. Mandatul este de 5 ani.