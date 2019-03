Politic

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, consideră că în ultimii 15 ani Suceava a involuat sub conducerea actualului primar, comparativ cu un alt municipiu reşedinţă de judeţ, Botoşani. „Ion Lungu conduce Primăria Sucevei de 15 ani. În aceşti 15 ani ar fi avut ocazia să dea aripi Sucevei şi sucevenilor. A preferat să facă tot ceea ce depinde de el pentru a-i ţine pe suceveni în întuneric. Nu ştiu dacă voit sau nu, dar totalul politicilor lui Ion Lungu au dus la blocarea aproape ireversibilă a dezvoltării oraşului”, a spus Dan Ioan Cuşnir. El a amintit de rivalitatea dintre Suceava şi Botoşani, despre care a spus că „este foarte amuzantă şi plină de nedreptăţi minore”. Liderul PSD Suceava a amintit că acum 20-30 de ani circula o glumă: „visul oricărei femei din Botoşani este să se mărite în Suceava”, subliniind faptul că primarul Ion Lungu a reuşit să răstoarne şi această glumă. Dan Ioan Cuşnir a declarat că după 15 ani de conducere „Ion Lungu, PNL sau PDL” se pot face comparaţii extrem de relevante între Suceava şi Botoşani. „Botoşaniul are Filarmonică. Suceava are un proiect de mini-Filarmonică, în sertarele lui Ion Lungu. Botoşaniul are Aquapark funcţional la Cornişa. Suceava are un ştrand municipal închis şi un proiect de ştrand modern, în sertarele lui Ion Lungu. Botoşaniul are patinoar acoperit. Suceava are un proiect de patinoar acoperit, în sertarele lui Ion Lungu. Botoşaniul are de cinci ani Sală Polivalentă. Suceava are un proiect de Sală Polivalentă, în sertarele lui Ion Lungu. Botoşaniul are echipa de fotbal în Liga I, care se bate an de an pentru play-off. Suceava are echipă de fotbal în liga a III-a care se bate cu Știinţa Miroslava şi provoacă fiori de bucurie când reuşeşte un egal cu Sănătatea Darabani”, a declarat Dan Ioan Cuşnir. El a adăugat că tot în Botoşani sunt parcuri amenajate şi curate, în timp ce Suceava are o zonă de agrement, Tătăraşi, amenajată cu un prejudiciu de 560.000 lei, dar şi un proiect de amenajare a parcului Şipote, care se află tot în „sertarele lui Ion Lungu”. Seria comparaţiilor făcute de Cuşnir între cele două capitale de judeţ a continuat cu iluminatul stradal eficient şi clădiri istorice „luminate feeric” noaptea, în Botoşani, şi cu diploma de eficienţă energetică din biroul lui Ion Lungu, cu parcările şi sistematizarea stradală din Botoşani şi cu „panarama ilegală şi inaplicabilă de proiect al parcărilor” din Suceava.

„Nu este de mirare că Botoşani a devenit o destinaţie tot mai atractivă pentru suceveni, fie că vorbim de cumpărături sau de diverse evenimente culturale şi de divertisment. Și asta în condiţiile în care nici Botoşani nu este cel mai bun exemplu de dezvoltare, dar ne arată cât de în urmă am rămas. Un oraş se clădeşte pe cei doi piloni care pot duce la dezvoltare autentică: infrastructură şi educaţie”, a declarat Dan Ioan Cuşnir, care a subliniat faptul că „pâinea şi cuţitul” au fost la conducerea PNL a primăriei, care însă „din păcate a jucat în permanenţă cartea de victimă şi a dat vina pe sistem”.