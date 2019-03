Concluzie

Păcălirea populaţiei este singurul obiectiv al celor două partide din coaliţia de guvernare, PSD şi ALDE. Opinia îi aparţine deputatului PNL de Suceava Ioan Balan, care a mai precizat că unele demersuri ale celor aflaţi la putere în acest moment reprezintă un real pericol pentru populaţia României.

Ioan Balan a amintit că în anul 2016, PSD şi ALDE au promis cetăţenilor construirea a nu mai puţin de opt spitale regionale de urgenţă şi un spital metropolitan la Bucureşti.

„Văzând cât de mare nevoie are România de o infrastructură modernă de servicii de sănătate, cu aparatură de ultimă generaţie, în care să lucreze medici bine calificaţi, oamenii chiar au crezut că aceste lucruri chiar se vor întâmpla. Încă din primul an de guvernare, Guvernele lui Dragnea au tăiat din promisiune şi din opt spitale de mare capacitate promise, pentru care există bani gratuiţi la Comisia Europeană, nu au mai rămas decât trei. Acestea ar fi trebuit să se construiască la Iaşi, pentru Regiunea de Nord-Est, Cluj-Napoca în Transilvania şi Craiova pentru Oltenia, adică acolo unde autorităţile locale au întreprins toate demersurile necesare pentru ca să poată începe lucrările de construire: s-au alocat suprafeţele de teren, s-au rectificat planurile de urbanism şi au fost emise toate avizele şi autorizările de care ar fi fost nevoie”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul sucevean a adăugat că a sperat până în ultimul moment că aceste trei spitale se vor construi, dar spre marea dezamăgire a aflat recent că au fost tăiate cu pixul de pe lista de investiţii.

„Nici nu am intrat bine în anul 2019 şi am aflat de la Guvern că nici măcar aceste trei spitale nu se vor mai construi, cu siguranţă nu până în anul 2021. Dacă PSD şi ALDE nu au fost în stare să construiască nimic din 2012, de când guvernează România, atunci ar fi fost bine ca măcar să nu-şi bată joc de infrastructura spitalicească deja existentă. Din păcate, incompetenţa lor ne-a surprins din nou şi am aflat că au prevăzut, într-un document intitulat pompos <Masterplan pentru servicii de sănătate>, să închidă spitale şi să reducă paturile din spitalele care vor scăpa de închidere sau comasare. Închiderea spitalelor şi reducerea numărului de paturi finanţate de la buget nu au figurat niciodată între promisiunile cu care Dragnea şi Tăriceanu au păcălit populaţia în anul 2016”, a menţionat Ioan Balan.

Parlamentarul liberal a arătat că politica actualei coaliţii de guvernare este una care loveşte în plin în cel mai sensibil domeniu, sănătatea, şi este un plan de o cruzime ieşită din comun.

„Să închizi spitale şi să reduci accesul la sănătate în cea mai săracă regiune din Uniunea Europeană se numeşte crimă cu premeditare. Este dovada supremă că cele două partide care conduc astăzi România, PSD şi ALDE, nu au avut niciodată ca obiectiv să îmbunătăţească viaţa românilor, ci doar să îi păcălească şi să-i amăgească cu promisiuni mincinoase. La nivelul judeţului Suceava, parlamentarii PNL, primari PNL, precum şi preşedintele Consiliului Judeţean se vor lupta şi nu vor lăsa acest guvern incompetent să-şi bată joc de munca autorităţilor locale şi să-i priveze pe cetăţeni de accesul la servicii medicale”, a conchis Ioan Balan.