Propunere

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu consideră că în România este nevoie de o reformă constituțională. Bogdan Gheorghiu a precizat că în ultima perioadă se constată cu claritate că sistemul instituțional din România a rămas mult în urma evoluției societății românești. Gheorghiu a afirmat că atât Traian Băsescu, cât mai ales Liviu Dragnea au arătat în timp care sunt limitele actualei Constituții a României, gândită și adoptată în 1991 și care a servit mai ales modelului de președinte întruchipat la acea dată de Ion Iliescu. „Discuții aprofundate despre o reformă constituțională ar fi bine-venite, mai ales că elementele principale ale actualei crize politice își au cauza în actuala Constituție neclară și depășită de evoluția societății românești”, a spus deputatul PNL de Suceava. El a precizat că în viziunea sa ar fi mai multe teme importante care ar trebui modificate și clarificate în actuala Constituție a României. Astfel, Bogdan Gheorghiu a spus că un prim aspect ar fi acordarea unui rol central în arhitectura statului funcției de prim-ministru, cum este în toată Uniunea Europeană, cu excepția Franței și României, pentru a evita ocuparea acestei funcții vitale de către marionete sau mameluci politici. „Apoi consolidarea rolului de mediator al președintelui, care astfel va putea fi ales de parlament, în condițiile în care în actuala Constituție, președintele este ales direct, este legitim, dar are atribuții executive simbolice. Trebuie clarificat rolul Avocatului Poporului și mai ales criteriile de selecție a acestuia, eventual un magistrat apolitic, pentru a se evita politizarea funcției și paralizarea activității acestuia. Trebuie să vorbim și de reforma Curții Constituționale, care în prezent este politizată prin asigurarea componenței sale cu magistrați independeți”, a explicat deputatul liberal. Bogdan Gheorghiu a spus că o altă temă ar fi și facilitarea organizării de alegeri anticipate după modelul democrațiilor vestice ca soluție de dezamorsare a crizelor politice și sociale, în condițiile în care în România alegerile anticipate sunt aproape imposibil de declanșat, drept dovadă că în ultimii 30 de ani nu avem nici măcar un singur caz. Gheorghiu a vorbit și despre declanșarea unei reforme administrative pentru realizarea unui stat suplu și eficient, cu atât mai mult cu cât societatea civilă susține financiar o birocrație uriașă care de cele mai multe ori are ca scop principal chinuirea inutilă a contribuabilului român. Deputatul liberal consideră că o prevedere expresă din Constituție ar trebui să fie cea prin care persoanele condamnate penal, inclusiv cu suspendare, nu pot ocupa funcții de demnitate publică. El a mai precizat că scoaterea completă a Justiției de sub influența politică și acordarea rolului central Consiliului Suprem al Magistraturii ar fi o altă temă pentru modificarea Constituției. „Discuția despre reforma constituțională trebuie să rămână deschisă atât pentru specialiști, cât și pentru cetățeni pentru a optimiza și moderniza sistemul instituțional românesc în funcție de evoluția societății. România merită un viitor mai bun”, a încheiat Bogdan Gheorghiu.