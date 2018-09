Critici

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a declarat, ieri, că sub actuala Guvernare PSD-ALDE, România a ajuns pe ultimul loc în ţările Uniunii Europene, după Bulgaria. Ioan Balan a precizat că dacă la sfârșitul anului 2016 România era pregătită să intre în mecanismele de adoptare a monedei euro, acum nu mai îndeplinește aproape nici un criteriu, în condiţiile în care preţurile cresc fără oprire, deficitul bugetar va trece de 3% din PIB în acest an, iar stocul de datorie publică a crescut cu zeci de miliarde de lei numai în ultimii doi ani. Balan a arătat că spre comparaţie, Bulgaria, care are o inflaţie scăzută, o datorie publică foarte mică și înregistrează excedent bugetar, îndeplinește toate criteriile de aderare la euro, iar de anul viitor va intra, mai mult ca sigur, în a doua etapă de adoptare a monedei unice. „Incompentenţa celor 3 guverne impuse de Liviu Dragnea a dus România pe ultimul loc din Uniunea Europeană. În ultimii ani de zile, ori de câte ori se făceau evaluări ale performanţelor României, guvernele găseau un element de comparaţie, spunând că nu suntem chiar ultimii din UE, ci că, sub noi, mai slab dezvoltaţi, sunt bulgarii. Din nefericire, contraperformanţele celor trei Guverne PSD-ALDE din ultimii doi ani ne-au îndreptat încet și sigur către ultimul loc din Uniunea Europeană”, a spus deputatul PNL de Suceava. El a adăugat că și în privinţa aderării la Spaţiul Schengen, Bulgaria este înaintea României. Ioan Balan consideră că din cauza atacurilor PSD-ALDE la adresa justiţiei, a haosului creat de cele două partide în jurul luptei anticorupţie, semnalele care vin de la Bruxelles sunt că Bulgaria va primi undă verde și că bulgarii vor circula liber în spaţiul UE, în vreme ce România va mai trebui să aștepte câţiva ani. „Așadar, camioanele românești cu marfă și românii care trec frontierele de Vest ale ţării vor fi condamnaţi în continuare să aștepte la cozi interminabile”, a spus Ioan Balan. De asemenea, el a subliniat că deși bulgarii nu au avut o creștere economică la fel de mare ca a României, au reușit să construiască mai mulţi kilometri de autostradă decât are România, au reușit să stimuleze mediul economic și să facă investiţii în școli și spitale. „În tot acest timp, în România, al treilea Guvern PSD-ALDE se ocupă cu luptele în partid, cu protocoale secrete, cu amnistii sau graţieri, iar de românii și de problemele lor au uitat complet. Mai mult, actualilor guvernanţi nu le pasă nici de faptul că pesta porcină a nimicit zootehnia românească, a trimis mii de oameni în șomaj și va lăsa sute de mii de români fără porcul de Crăciun! Nu le pasă că tinerii continuă să plece din ţară și că bătrânii mai trebuie să aștepte nu știu câţi ani o lege justă a pensiilor. Poate cel mai grav lucru este faptul că deși PSD și ALDE ne-au îndatorat cu zeci de miliarde, nu au fost în stare să demareze nici un proiect major pentru România. Nu au reușit nici măcar să finalizeze proiectele începute, cum este de pildă centura Sucevei începută în urmă cu zece ani”, a încheiat Ioan Balan.