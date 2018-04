Demersuri

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu a făcut un apel pentru relansarea taberelor școlare în județ. Bogdan Gheorghiu consideră că în județul Suceava ar putea fi găzduiți nu mai puțin de 10.000 de tineri pe an dacă ar fi reluată această activitate. „Au mai rămas două luni până la vacanța de vară, ceea ce pentru județul Suceava înseamnă încă o oportunitate ratată pentru găzduirea de tabere școlare pentru elevi și studenți. Județul Suceava are potențialul de a găzdui cel puțin 10.000 de tineri pe an, puține județe din România având patrimoniul istorico-cultural la nivelul zonei noastre, având în vedere că potrivit Institutului Național de Statistică în România în anul școlar 2016-2017 numărul elevilor și studenților a fost de 3.597.300”, a spus deputatul liberal sucevean. Bogdan Gheorghiu a spus că Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Bucovinei, Hanul Domnesc, bisericile și mănăstirile voievodale, centrele sportive și de agrement, rezervațiile naturale și peisajul mirific fac din județul Suceava o destinație turistică de top. Mai mult, Gheorghiu consideră că producătorii suceveni pot asigura pentru tinerii care ar veni în tabere produse alimentare la cele mai înalte standarde.

În aceste condiții, deputatul PNL de Suceava a spus că Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Educației Naționale, precum și Departamentul Românilor de Pretutindeni ar trebui să dezvolte proiecte comune de relansare a taberelor școlare în județul Suceava, mai ales în Anul Centenar, când tinerii români pot cunoaște istoria națională „la ea acasă”. Nu în ultimul rând, Bogdan Gheorghiu le-a solicitat tuturor parlamentarilor PSD și ALDE din județul Suceava să se implice în susținerea acestui demers la ministerele de resort conduse de colegii lor de partid.