Declarație politică

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul afirmă, într-o declarație politică, că "după ceremonia incalificabilă de la Pitești, când prim-ministrului Viorica Dăncilă i s-au pregătit defilări ale școlarilor și preșcolarilor demne de epoca de aur, în care tovarășa academician, doctor inginer, savant de renume mondial era primită prin orașele țării", și-a dat seama că principalul competitor politic al liberalilor nu s-a lepădat în nici un fel de haina pe care a moștenit-o și a reîmbrăcat-o imediat după 1989. Dumitru Mihalescul, a declarat: „Despre partide, ca și despre oameni, faptele vorbesc de la sine. Ce poți spune, însă, despre PSD, care numai în ultimele 15 luni a reușit să ne întoarcă în urmă cu peste trei decenii? Majoritatea instituțiilor statului, la care s-a muncit îndelung ca să fie autonome, independente și scoase cu totul de sub mofturile politice ale unor partide și lideri, au fost trase cu totul sub tulpana PSD. Avocatul Poporului este de aproape doi ani numai avocatul lui Liviu Dragnea, ANCOM este sinecură pentru un fost prim-ministru PSD, SRR și SRTV sunt posturile radio și TV ale lui Dragnea și ale Cex PSD, AEP are grijă la alegeri și de PSD, ASF umilă și aservită PSD va gira furtul din pensiile strânse cu greu în Pilonul 2, INS va raporta producții record la hectar, creșteri economice peste China și va ascunde creșteri de prețuri și scăderile de salarii, Curtea de Conturi va controla cu grijă, să nu deranjeze vreun baron PSD, CNA va sancționa posturile care îl critică pe <marele conducător> Liviu Dragnea, iar ANAF va controla numai ce vrea omul de încredere de la Teleorman”.

Mihalescul: "Am început deja să numărăm miliardele din fonduri europene pe care le vom pierde"

Parlamentarul sucevean mai spune că este drept că PSD mai are câteva elemente lipsă pentru „a avea toată puterea” și a controla total România, și anume BNR, serviciile de informații și justiția. "Se vede bine că mulți dintre cei care conduc astăzi România sunt ghidați de îndemnul domnului Voiculescu și cred cu tărie că nu vor avea toată puterea în România, până nu vor lua și justiția”, a precizat Mihalescul. „Din câte știu eu și din cât văd și cetățenii, PSD și ALDE nu pentru aceste lucruri au fost alese în urmă cu doi ani, când, prin piețe publice și pe la televiziuni, țipau cât îi ținea pieptul că vor face și vor drege, iar pentru românul de rând va curge lapte și miere, veniturile vor crește, prețurile vor scădea și cu toții vor trăi mai bine”, mai afirmă Mihalescul. Deputatul mai arată că dincolo de promisiuni, România reală, cu sutele ei de probleme, nu există nici pentru Dragnea, nici pentru Tăriceanu, Vîlcov, Teodorovici, Olguța sau Dăncilă. "Am început deja să numărăm miliardele din fonduri europene pe care le vom pierde, pentru că lor nu le pasă decât cum să scape de rigorile legii. Nu vor să aducă fondurile europene gratuite în România, pentru că le-ar fi spus Mihai Tudose că alea nu se pot fura. În aceste condiții, despre autostrăzi care să taie munții, de-o parte și de alta a Carpaților, despre căi ferate rapide, despre spitale noi, regionale, despre școli noi și profesori bine plătiți, despre aducerea acasă a milioanelor de tineri care și-au părăsit familiile ca să muncească în Occident nu o să auzim prea curând", subliniază deputatul PNL.

"Elevii nu vor avea nici în acest an, pe 10 septembrie 2018, manuale pe bănci"

Deputatul sucevean și-a propus ca obiectiv principal de activitate educația, care pentru el reprezintă soluția care va aduce numai satisfacții. "De aceea, obiectivul numărul unu este ca niciun copil să nu rămână acasă. Toți copiii trebuie să meargă la școală, indiferent cât de bogați sau săraci sunt părinții lor, indiferent dacă s-au născut la sat sau la oraș. Toți au dreptul la învățătură, la profesori buni și manuale noi și curate. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a României a mai oprit un abuz marca PSD, prin care acest partid cu metehne vechi crea un monstru statal care să tipărească manualele pentru milioane de elevi", a precizat Mihalescul, care a mai adăugat: „Noi, cei din PNL, i-am avertizat că numai în Coreea de Nord statul face manuale, pentru ca pe copertă să apară musai poza marelui lider. În Uniunea Europeană, în marea familie europeană pe care cei din PSD nu o înghit, manualele se fac prin competiția mediului academic și al editurilor. În aceste condiții, rezultatul incompetenței totale a guvernărilor PSD-ALDE este deja previzibil! Elevii nu vor avea nici în acest an, pe 10 septembrie 2018, manuale pe bănci. Dacă anul trecut au fost afectați elevii claselor a V-a, anul acesta vor fi afectați elevii tuturor claselor, pentru că este imposibil de crezut că în următoarele patru luni Guvernul va mai reuși să editeze manuale noi”. La finalul declarației politice deputatul sucevean se adresează liderului PSD Liviu Dragnea: „Guvernele dumitale au eșuat pe toate planurile și în interiorul țării și la extern. Nu mai umiliți elevii și nu mai faceți experimente pe ei! Dați-le dreptul să crească frumos și să facă din România ceea ce dumneata nu vei putea să faci niciodată, o țară frumoasă, prosperă, respectabilă, bazată pe principii și valori ale moralei creștine”.