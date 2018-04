Solicitare

Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan crede că autorităţile centrale trebuie să sprijine mai mult dezvoltarea Aeroportului Internaţional "Ştefan cel Mare" Suceava. Afirmaţia vine în contextul în care cel puţin patru aeroporturi din România necesită investiţii serioase şi urgente, iar creşterea numărului de curse de călători, dar şi pe partea de transport marfă, prin utilizarea aeroportului din Suceava la capacitate maximă, ar fi o soluţie pentru degrevarea celorlalte aeroporturi din ţară.

În acest sens, Ioan Balan a adresat o serie de întrebări ministrului Transporturilor, Lucian Şova, de la care aşteaptă răspunsuri plauzibile.

„Având în vedere faptul că Aeroportul Internaţional <Ştefan cel Mare> din Suceava este un aeroport modernizat, dar neutilizat la capacitatea sa maximă, vă solicit să precizaţi ce măsuri de susţinere a autorităţilor judeţene aveţi în vedere pentru a creşte numărul de curse care pot opera pe acest aeroport. Fac precizarea că o creştere a numărului de curse externe pe Aeroportul Internaţional <Ştefan cel Mare> ar crea o punte de legătură între sutele de mii de români plecaţi în străinătate, care ar dori să aibă posibilitatea de a călători rapid şi ieftin către ţara lor, România”, este întrebarea argumentată a deputatului liberal.

De asemenea, Ioan Balan a solicitat o situaţie detaliată cu privire la investiţiile programate în anul 2018 pentru ameliorarea infrastructurii aeroportuare, respectiv număr de piste reabilitate; demararea investiţiilor la piste noi de mare capacitate; demararea construcţiilor sau extinderilor unor terminale de călători; construirea sau extinderea de zone cargo. Parlamentarul sucevean a amintit că în cursul anului trecut, ministrul de atunci de la Transporturi, Răzvan Cuc, preciza că ministerul se angajase să facă lucrări de modernizare la cel puţin patru aeroporturi, investiţii care au rămas doar la stadiul de intenţie.

Ioan Balan a făcut şi o trecere în revistă a situaţiei actuale şi a problemelor cu care se confruntă principalele porţi aeriene ale României: „Aeroporturile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti Otopeni gestionează cu tot mai multă dificultate numărul de pasageri care este în creştere de la un an la altul. Acest lucru este cauzat de faptul că, din anul 2011, Ministerul Transporturilor nu a mai acordat nici un fel de atenţie investiţiilor în transportul aerian: nu s-a demarat construirea nici unui terminal nou de pasageri, nu s-a modernizat nici o pistă de aterizare/decolare, sistemele de ghidaj sunt învechite, capacitatea pistelor este depăşită. Îngrijorările în societatea românească au crescut atunci când mass-media a evidenţiat starea precară a unei piste de la Aeroportul Internaţional Otopeni, plină de găuri şi denivelări, din care se desprind bucăţi consistente ale stratului de uzură. Acest lucru a fost confirmat şi de managerul companiei Tarom S.A., care a reclamat faptul că, din cauza stării avansate de degradare a pistei de pe Aeroportul Otopeni, compania este nevoită să înlocuiască anvelopele aeronavelor chiar şi săptămânal, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare, nejustificate, pentru compania naţională. Consider că o asemenea stare de lucruri reprezintă un risc foarte mare la adresa siguranţei transportului aerian, la care Ministerul Transporturilor are doar răspunsuri propagandistice şi evazive”.

Parlamentarul liberal de Suceava este de părere că Guvernul are la dispoziţie fondul de rezervă bugetară care poate fi utilizat tocmai pentru intervenţii rapide şi neprevăzute, fonduri care nu au fost accesate pentru modernizarea aeroporturilor.