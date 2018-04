Critici

Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu a declarat că PSD „a pus cruce” unei alte investiţii importante pentru judeţ, respectiv construcţia conductei de gaze naturale de la Câmpulung Moldovenesc la Vatra Dornei. Daniel Cadariu a precizat că deşi PSD a promis încă din anul 2012 că va duce gazul metan în Vatra Dornei, în prezent, la şase ani distanţă, „a reuşit” performanţa de a amâna acest lucru pe o perioada nedefinită, la fel cum se întâmplă cu multe alte proiecte aşteptate „cu disperare” de către suceveni, cum ar fi şoseaua de centură a Sucevei, DN18 tronsonul Iacobeni - Ciocăneşti - Cârlibaba, Drumul European E85 de la Siret la Roman, şoseaua de centură a municipiului Rădăuţi, sala polivalentă din Suceava sau modernizarea vămii Siret.

„Cu ocazia dezbaterii din luna martie 2018 a proiectului de lege privind preluarea la datoria publică a sumei aferente componentei gaz din cadrul programului „Utilităţi şi Mediu”, compania Transgaz a pus la dispoziţia Comisiei de buget-finanţe din Senatul României o <informare> privind obiectivul de investiţie „Conducte de transport gaze naturale de înaltă presiune” din Programul „Utilităţi şi mediu la standarde europene” în judeţul Suceava. Din acest document reiese faptul ca nici unul dintre cele cinci guverne PSD, din anul 2012 şi până în prezent, Ponta 1, Ponta 2, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, nu a emis Hotărârea de Guvern pentru scoaterea din fondul forestier a terenului necesar finalizării acestei investiţii”, a explicat senatorul PNL de Suceava. El a arătat că este vorba despre doar 16,8 hectare de teren aflat în regim silvic ce urmează a fi străbătut de 21,6 km de conductă de gaz, din totalul de 26,3 km cât mai trebuie construit până la Vatra Dornei.

„Nu poate fi admisă nici un fel de scuză din partea instituţiilor, conduse de către reprezentanţii PSD în aceşti şase ani, pentru faptul că şi în prezent cetăţenii din municipiul Vatra Dornei se încălzesc cu rumeguş sau cu lemne şi gătesc, în anul 2018, la plită, la reşoul electric sau la aragazul cu butelie, ca pe vremuri”, a declarat Cadariu. El a arătat că în tot acest timp, social-democraţii au susţinut an de an că Transgaz are bani alocaţi în buget pentru finalizarea lucrărilor. „Şi atunci de ce nu sunt gata cei aproape 5 km de conductă, care nu trec prin fondul silvic? Sau de ce nu este realizată porţiunea de conductă care trece prin cele 12,3 ha, din totalul de 16,8 ha, pădure proprietate a statului?”, a întrebat senatorul PNL de Suceava.

Cadariu: PSD lasă izolat municipiul Vatra Dornei, din punct de vedere energetic, pentru multă vreme de aici încolo

Daniel Cadariu a subliniat că „cea mai mare bombă” prezentată într-o adresă primită de la Transgaz este acţiunea unei instituţii publice aflată în subordinea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin care s-a blocat pe termen nedefinit aceasta investiţie.

„În adresă e precizat faptul că din cele 16,8 ha de teren în regim forestier, 2,3 ha sunt în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Trebuie precizat că în adresa celor de la Transgaz se aminteşte că în partea a doua a anului 2017, Direcţia Silvică Suceava a acţionat în instanţă unele parohii din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care au teren afectat de traseul obiectivului. Conform ordinului de scoatere din fond forestier, scoaterea din fond forestier nu se poate face pentru terenurile în litigiu, doar după soluţionarea acestuia”, a mai spus Daniel Cadariu. El consideră că din cauza faptului că PSD, prin instituţiile pe care le-a condus începând cu anul 2012, fie nu s-a implicat, fie nu a creat cadrul legal, fie nu a alocat resurse financiare în timp util, a lăsat municipiul Vatra Dornei izolat din punct de vedere energetic pentru multă vreme de aici încolo.