Critici

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a atrage atenţia că în momentul de faţă Guvernul României şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nu au nici un proiect real pentru a marca cea mai mare sărbătoare a românilor, respectiv împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Angelica Fădor a anunţat că liberalii vor depune o moţiune de cenzură simplă la adresa ministrului Culturii, George Vladimir Ivaşcu, prin care se va atrage atenţia asupra situaţiei grave în care se află domeniul cultural cu doar câteva luni înainte de celebrarea Centenarului Marii Uniri.

Deputatul PNL de Suceava a amintit de faptul că actualul ministru al Culturii a anulat 2.048 de proiecte depuse şi propuse de administraţiile publice locale, primării, consilii judeţene şi muzee, care au fost analizate şi selectate de Departament Centenar. „Motivaţia pentru această decizie a fost una halucinantă, şi anume că ar fi fost probleme de evaluare şi probleme legale. Dacă ar fi fost aşa, ministrul Culturii ar fi trebuit să informeze instituţiile statului în legătură cu suspiciunile pe care le are. Cu toate acestea dumnealui a insinuat că aceste proiecte ar fi fost folosite pentru <sifonarea> banului public sau că ar fi cu dedicaţie”, a spus Angelica Fădor.

Ea a subliniat că în prezent România are zero proiecte aprobate, zero proiecte finanţate şi zero proiecte implementate la nivel naţional pentru a celebra Centenarul. Deputatul liberal consideră că ministrul Culturii ar trebui să fie conştient de responsabilităţile pe care trebuie să le aibă în Anul Centenarului, pentru că acest moment nu mai poate aştepta încă 100 de ani. „Este regretabil faptul că în Anul Centenarului Marii Uniri, luptele interne din PSD şi desele schimbări în rândul miniştrilor Culturii şi în rândul secretarilor de stat ai Departamentului Centenar au pus cruce pregătirilor proiectelor de ţară dedicate celor 100 de ani de la făurirea Statului unitar modern. Practic, PSD calcă în picioare Centenarul Marii Uniri, cea mai mare sărbătoare a românilor. Înţelegem că în PSD sunt lupte interne, dar nu putem accepta ca Centenarul Marii Uniri să fie sacrificat”, a spus deputatul PNL de Suceava. Pe de altă parte, Angelica Fădor a arătat şi că „triumfalista comisie interministerială” a Centenarului a reuşit performanţa de a se întâlni o singură dată în ultimele trei luni, deşi aceste întâlniri ar trebui să aibă loc săptămânal pentru a lua decizii.

Nu în ultimul rând, deputatul PNL a spus că este revoltător faptul că din cauza unor politici culturale deficitare România poate rata un moment politic de o maximă importanţă.