Declarație politică

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul a afirmat, într-o declarație politică, că România a intrat într-un nou ciclu de creștere economică încă din anul 2011, atunci când cele care au scos țara din fundătura crizei economice au fost investițiile publice pentru care s-au alocat până la 7% din PIB. Acesta a mai precizat că puțină lume își mai amintește că în anul 2011 se dădeau în folosință trei tronsoane de autostradă, respectiv Medgidia-Constanța, Arad-Timișoara și centura Sibiului. "De la acel moment, pare că Guvernul nu mai este capabil nici măcar să repare gropile din asfalt, darămite să construiască drumuri noi. Ceea ce este cu totul de neînțeles este faptul că acele tronsoane de autostradă finalizate, dar și altele inaugurate în anii următori, s-au demarat și construit în perioadă de criză, ori, după ce România a scăpat de criză, nu a mai reușit să construiască nimic. De ce? Pentru că anual, guvernele care au urmat la conducerea țării, au sacrificat de la un an la altul tocmai banii pentru investiții, ajungând ca în anul 2017 să avem cele mai slabe investiții publice din ultimii 12 ani, pentru care s-au cheltuit numai 3,2% din PIB. Adică mai puțin de jumătate decât se aloca în criză economică. Mai mult decât atât, 80% din investițiile făcute anul trecut, au fost făcute de primării și consilii județene, din bugetele proprii și numai 20% au fost făcute de către guvern", a mai precizat Dumitru Mihalescul.

Producători mari care curtează țara noastră ezită din cauza lipsei infrastructurii, din cauza birocrației excesive și a „atențiilor”

Mihalescul: „Înțelegeți pe ce pantă negativă ne aflăm? Nu putem să nu constatăm că istoria se repetă! Și în perioada de creștere economică dintre anii 2001-2004, România, deși avea o economie care <duduia>, nu a investit nimic în modernizarea infrastructurii primare. Și atunci, ca și acum, s-au risipit bani mulți pe proiecte mai mult sau mai puțin utile, care într-un final au fost cu totul abandonate. Este grav că nu învățăm din greșelile trecutului! O vorbă înțeleaptă din popor spune că bunul gospodar își face iarna car și vara sanie. Un bun guvern ar trebui să construiască atunci când dispune de resurse, când se află într-un context economic favorabil, pentru că atunci când se vor aduna norii negri, bani pentru investiții mari nu se vor mai găsi”. Este evident că de modul în care se realizează aceste investiții depinde în mod esențial și sănătatea economiei private. O investiție publică are efecte de antrenare în economie și reprezintă un stimul de dezvoltare și pentru agenții economici mari, dar și pentru cei mici și mijlocii, cărora le cresc comenzile și care găsesc în acest lucru un motiv în plus să crească producția. Parlamentarul sucevean mai afirmă că România are nevoie astăzi, mai mult ca niciodată, de lucrări serioase de modernizare, care vor aduce cu ele investiții private serioase, locuri de muncă mai multe, mai bine plătite și prosperitatea așteptată de români își va găsi și ea locul. Investitorii se uită atent la România pentru că vor să investească, vor să construiască fabrici, vor să ofere locuri de muncă românilor, pe salarii occidentale. Cu toate acestea, constatăm cu toții că producători mari care curtează țara noastră ezită din cauza lipsei infrastructurii, din cauza birocrației excesive și a <atenţiilor> pe care trebuie să le plătească, dar și din cauza instabilității legislației fiscale."

Toate aceste lucruri pe care trebuie să le facă PNL nu sunt lucruri imposibile și nici simple promisiuni

Deputatul Mihalescul arată că are toată convingerea că în viitorul apropiat, PNL va răspunde exact acestor probleme, iar mediul de afaceri din România va putea să evolueze sănătos, să se consolideze și să țină piept concurenței puternice venite din Vest. „Bani pentru autostrăzi și căi ferate avem destui în visteria Uniunii Europene. Nu trebuie decât să-i luăm și să punem șantierele la treabă, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. În era computerelor, a rețelelor și a internetului, orice agent economic ar trebui să completeze maximum 2-3 formulare pe an și să plătească, de la propriul birou, obligațiile fiscale către stat. Adio cozi, adio umilințe, adio atenții la funcționari!”, mai spune deputatul Partidului Național Liberal. Cât privește capitolul legislație, Mihalescul nu crede că este cineva care nu știe că orice agent economic care vrea să respecte legea este luat prin surprindere de sutele de modificări operate de Guvern prin ordonanțe de urgență. Pentru aceasta, legislația trebuie simplificată și să fie stabilă, dacă se poate să rămână nemodificată pentru cel puțin 4-5 ani la rând. „Toate aceste lucruri pe care trebuie să le facă PNL nu sunt lucruri imposibile și nici simple promisiuni. Ele trebuie să fie obligația oricărui guvern responsabil condus de PNL, care trebuie să repare o țară pustiită de o coaliție de guvernare profund incompetentă formată din PSD și ALDE”, a încheiat Dumitru Mihalescul, deputatul PNL ales în circumscripția electorală nr. 35 Suceava.