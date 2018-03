Iniţiativă

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu, propune înfiinţarea unui birou unic de înmatriculări în cadrul Registrului Auto Român. Într-o declaraţie susţinută ieri în Camera Deputaţilor, Alexandru Băişanu a atras atenţia că procedurile actuale pentru înmatriculare pot duce în faliment firmele care achiziţionează autovehicule în leasing. Băişanu a spus că una dintre marile probleme care există în momentul de faţă în România este cea legată de înmatricularea unui autovehicul. El a arătat că o persoană juridică sau fizică are nevoie de cel puţin trei luni pentru a înmatricula un autovehicul. „Vreau să dau un exemplu. În comuna Bosanci din judeţul Suceava o firmă care are peste 100 de tiruri a mai achiziţionat prin leasing încă 47. Și cel puţin trei luni va plăti leasing pentru cele 47 de autovehicule, care nu îi vor aduce sub nici o formă profit, ci doar cheltuieli. În total, am făcut un calcul, va plăti 94.000 de euro pentru leasing, dar şi 47.000 de euro pe lună pentru cei 47 de angajaţi, plătiţi lunar cu câte 1.000 de euro, deci în total 141.000 de euro. În trei luni înseamnă o sumă de 423.000 de euro pe care o firmă din România trebuie să o plătească pentru tirurile pe care le-a luat prin leasing şi le ţine la marginea drumului fără a produce cu ele. Asta înseamnă ducerea acelei firme la faliment”, a explicat deputatul ALDE de Suceava. El a precizat că aceleaşi probleme le întâmpină şi persoanele fizice care îşi cumpără un autoturism. Mai mult, Alexandru Băişanu a declarat că o altă problemă este şi „maratonul fenomenal” pe care trebuie să-l facă românii pentru a înmatricula autoturismele. „Un maraton care pleacă de la Registrul Auto Român, unde îşi iau certificatul de autentificare, care durează 60 de zile. De obicei procedura durează mai mult de 60 de zile şi trebuie să revină la RAR. Apoi trebuie să ajungă la primărie, unde trebuie să plătească o taxă, la Finanţe, unde trebuie să i se calculeze impozitele pe care trebuie să le plătească, la notar, la traducător şi la final la Serviciul de Înmatriculări la Prefectură, ceea ce înseamnă pierdere de timp şi de nervi”, a mai spus Băişanu. Deputatul ALDE de Suceava consideră că statul român are obligativitatea de a rezolva această problemă, prin crearea unui birou unic de înmatriculări în cadrul Registrului Auto Român, aşa cum se întâmplă în ţările din Uniunea Europeană, acolo unde înmatricularea unui autovehicul durează una-două zile sau maxim o săptămână. „Tocmai de aceea fac un apel ferm tuturor autorităţilor care au obligativitatea de a regla acest fenomen care depăşeşte orice limită, care duce spre faliment firmele care achiziţionează tiruri, camioane sau autocare în leasing şi care zdrobesc nervii cetăţenilor care îşi cumpără o maşină pentru folosinţă uzuală”, a încheiat Alexandru Băişanu.