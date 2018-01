Apreciere

Preşedintele social-democraţilor suceveni, senatorul Ioan Stan, consideră că propunerea PSD pentru funcţia de premier, în persoana europarlamentarului Viorica Dăncilă, este o alegere foarte bună. Ioan Stan a declarat că în şedinţa Comitetului Executiv al PSD de ieri a votat pentru nominalizarea Vioricăi Dăncilă în postul de prim-ministru al României. Stan a precizat că după această nominalizare, preşedintele României, Klaus Iohannis, nu are nici un motiv să nu accepte propunerea făcută de social-democraţi. „Consider că preşedintele României nu are motive să refuze această nominalizare. De numele doamnei Viorica Dăncilă nu se leagă nici un scandal, iar activitatea pe care a avut-o în calitate de europarlamentar a fost una exemplară, fiind apreciată chiar de opoziţia noastră din Parlamentul European”, a spus liderul Organizaţiei Judeţene Suceava a PSD. El a adăugat că, din punctul său de vedere, Viorica Dăncilă va reuşi să îmbunătăţească, în calitate de premier, relaţia şi comunicarea dintre Bucureşti şi Bruxelles. „Prin tot ceea ce a făcut în calitate de europarlamentar, doamna Viorica Dăncilă a contribuit la îmbunătăţirea imaginii României la Bruxelles. Mai mult, consider că dacă până acum comunicarea cu Bruxelles a fost puţin defectuoasă, Viorica Dăncilă poate schimba în bine acest lucru”, a mai adăugat Ioan Stan.

Comitetul Executiv al PSD a aprobat, ieri, cu majoritate de voturi, nominalizarea europarlamentarului Viorica Dăncilă pentru funcţia de premier al României. Viorica Dăncilă este născută în localitatea Roşiori de Vede şi are 54 de ani. Ea a fost aleasă în Parlamentul European în mandatul 2009 – 2014, şi realeasă europarlamentar în 2014. De la începutul celui de-al doilea mandat, Viorica Dăncilă a fost aleasă lider al europarlamentarilor social-democraţi din Parlamentul European. În acelaşi timp, Viorica Dăncilă este şi membru al Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European.

Din punct de vedere politic, Viorica Dăncilă a fost consilier judeţean în Teleorman, iar din 2015 este preşedintele Organizaţiei Naţionale de Femei a PSD.