Critici

Liderul Organizaţiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cuşnir, a declarat ieri că în loc să-şi respecte promisiunile electorale cu privire la crearea de noi locuri de muncă, asigurarea unor servicii de salubritate şi transport în comun funcţionale, primarul Ion Lungu le-a oferit sucevenilor „sarmale şi beculeţe colorate”. Dan Ioan Cuşnir a ţinut să dea câteva exemple de „cadouri” pe care Ion Lungu le-a oferit sucevenilor doar pe parcursul acestui an. Astfel, Cuşnir a amintit că în luna mai 2017, primarul Ion Lungu şi PNL au votat în Consiliul Local Suceava reducerea subvenţiei pentru căldură cu 62 lei/Gcal. „Asta înseamnă că fiecare familie din Suceava care beneficiază de serviciul centralizat de încălzire va plăti cu 62 lei în plus pentru fiecare gigacalorie consumată. Consumul mediu în Suceava este de 1,3 Gcal/lună/apartament, deci fiecare familie va plăti începând cu această iarnă, în medie, cu 100 lei în plus pentru căldură”, a arătat liderul PSD Suceava. El a adăugat că în luna iunie 2017, Ion Lungu şi PNL „le-au făcut cadou sucevenilor” majorarea taxei de salubritate de la 5 la 9 lei/persoană/lună, o creştere cu 80%, în condiţiile în care „nu au fost în stare să elaboreze un caiet de sarcini profesionist şi să organizeze o licitaţie pentru un serviciu de salubritate modern”.

„Apoi, de Sânziene, în locul celor 5.000 de locuri de muncă promise în campania electorală din 2016, Ion Lungu şi PNL le-au oferit sucevenilor 5.000 de sarmale”, a mai spus Dan Cuşnir.

Preşedintele PSD Suceava a subliniat faptul că pentru luna noiembrie 2017, Ion Lungu şi PNL au mai anunţat „un cadou” pentru suceveni, şi anume majorarea impozitelor şi taxelor locale cu 19%. „În realitate angajaţii din Primărie fac simulări care prevăd creşteri cu 30% a impozitelor locale începând cu anul 2018 în condiţiile în care Ion Lungu şi PNL se dovedesc a fi incapabili să genereze un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale de peste 60%”, a declarat Cuşnir.

Cuşnir: „Mai avem puţin până când vor elimina iluminatul stradal şi în schimb le vor oferi sucevenilor gratuitate pe liniile de metrou”

Preşedintele PSD Suceava a precizat că pentru finalul acestui an, primarul Ion Lungu şi PNL le mai pregătesc o surpriză sucevenilor, şi anume modificarea contractului cu Thermonet/Bioenergy şi acceptarea majorării preţului de producţie a energiei termice de la 116 la 230 lei/Gcal. „Acest lucru va duce la majorarea subvenţiei plătite de către Primărie către Thermonet, din banii sucevenilor, cu 114 lei/Gcal. În schimb se întrec în comunicate de presă, ce beculeţe colorate şi frumoase le vor oferi sucevenilor de Crăciun. Astfel, putem să spunem că Ion Lungu şi PNL le oferă sucevenilor sarmale în locul locurilor de muncă promise, beculeţe colorate de Crăciun în locul unui serviciu modern de salubritate, a unui transport public civilizat şi a unui sistem centralizat de încălzire eficient, o diplomă de excelenţă în educaţie în locul Sălii Polivalente, stadionului cu nocturnă şi a patinoarului acoperit. De Ion Lungu şi PNL le oferă sucevenilor diploma de destinaţie turistică de excelenţă în loc de locuri de parcare, trafic fluidizat şi staţii de autobuz. Mai avem puţin până când vor elimina iluminatul stradal şi în schimb le vor oferi sucevenilor gratuitate pe liniile de metrou”, a încheiat Dan Ioan Cuşnir.