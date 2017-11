Miting

Peste 1.000 de liberali şi simpatizanţi ai PNL au participat, luni seara, la un miting pentru susţinerea moţiunii de cenzură pe care acest partid a depus-o în Parlamentul României împotriva actualului Guvern PSD-ALDE. Conduşi de preşedintele Organizaţiei Judeţene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, şi de liderul organizaţiei municipale Suceava, alături de deputatul Angelica Fădor, liberalii s-au adunat în faţa sediului partidului, de pe str. Aleea Trandafirilor, de unde au plecat, în marş, în Piaţa Uniunii Europene din apropierea Palatului Administrativ. O parte dintre participanţii la miting au adus cu ei pancarte, pe care se puteau citi mesaje precum „PSDragnea ţi-au furat votul!”, „PSDragnea ne îndatorează copiii!”, „PSDragnea încă mai pot fi opriţi!”, „PSDragnea ne-au minţit!” sau „PSD ciuma roşie”. După ce au ajuns în Piaţa Uniunii Europene, Gheorghe Flutur a spus că sucevenii şi românii sunt nevoiţi să iasă în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de faptul că la nici un an de guvernare, PSD-ALDE au uitat de promisiunile din campanie. ”Sunt convins că mulţi suceveni care au votat PSD – ALDE regretă astăzi acest lucru pentru marea minciună oferită de aceste partide”, a spus Flutur. El a arătat că actuala guvernare nu se ţine de cuvânt în faţa românilor, motiv pentru care şi-a exprimat speranţa ca „parlamentarii să-şi dea seama ce se întâmplă şi să trântească acest Guvern”.

La fel ca la celelalte acţiuni similare din întreaga ţară, protestul a început cu citirea moţiunii de cezură depusă de PNL, intitulată „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”. La Suceava, moţiunea a fost citită de deputatul PNL Angelica Fădor. Dând citire textului moţiunii, Angelica Fădor le-a transmis celor prezenţi să îndrăznească să creadă că în mai puţin de un an, guvernarea PSD-ALDE a aruncat la coşul de gunoi promisiunile făcute în campanie şi, odată cu ele, speranţele românilor într-un trai mai bun. Fădor a precizat că românii au parte acum de o explozie a preţurilor, la combustibili, electricitate, gaz metan sau alimente, dar şi de creşterea ratelor la bănci. Mai mult, deputatul PNL a spus că sub actuala guvernare, sistemul medical este în metastază, cel de educaţie este bulversat, sistemul energetic este în colaps, iar România a ajuns ca anul acesta să aibă la finalul anului mai puţini kilometri de autostradă comparativ cu începutul anului. „Singurii vinovaţi pentru eşecul lamentabil al acestei guvernări sunt domnii guvernanţi de la PSD şi ALDE. Reţeta politică a actualei guvernări este putredă, este compromisă şi nu va aduce nimic bun nici României, şi nici dumneavoastră. De aceea, vă îndemnăm să cereţi parlamentarilor din judeţul vostru să oprească distrugerea economiei şi a statului democratic”, a spus Angelica Fădor.

Ion Lungu a făcut un apel către toţi parlamentarii să voteze moţiunea PNL, pentru a îndepărta PSD de la „această guvernare dezastruoasă”

Preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PNL, Ion Lungu, a vorbit în numele primarilor liberali, subliniind faptul că a venit momentul ca actualul Guvern PSD-Tănase să fie somat public să ia măsuri concrete pentru a compensa pierderile pe care administraţiile locale le vor avea ca urmare a reducerii cotei pe venitul global de la 16 la 10 la sută. „Aşa cum aţi văzut, am luat atitudine şi la Bucureşti şi în Asociaţia Municipiilor din România, şi primarii noştri, fie că sunt de municipii, de comune, de oraşe mai mici, cu toţii vor avea de suportat. Din păcate, până la această oră, în afară de nişte asigurări verbale din partea domnului prim-ministru, că nimeni nu va pierde nici un leu, că vor fi compensate primăriile cu sume de la bugetul de stat, nu avem nimic concret în acest sens”, a spus Ion Lungu, el adăugând că „suntem la faza în care fundamentăm bugetele pentru anul viitor. Aşa cum am spus, din estimările pe care le-am făcut la nivelul municipiului Suceava, vom pierde cel puţin cinci milioane de euro. Sigur, nu suntem împotriva reducerii impozitului de la 16 la 10 la sută, dar credem că este de datoria Guvernului să găsească măsuri compensatorii. Eu ştiu ce se întâmplă în spatele cortinei. Le-au spus primarilor PSD să pună batista pe ţambal, că le vor da bani altfel, prin PNDL sau prin alte mijloace. Cu siguranţă sunt nişte bani care vin pe criterii politice în detrimentul celor care merg în baza unei formule de calcul”. Lungu a spus că mitingul de ieri a fost organizat pentru a solicita Guvernului Tudose să guverneze prin profesionalism, şi nu prin amatorism, aşa cum s-a întâmplat şi cu Hotărârea de Guvern pentru Suceava, cu banii de la termoficare. „Dacă nu ar fi de plâns e de râs. Pentru a doua oară s-a dat acea Hotărâre de Guvern, iar banii nu au venit nici până în ziua de astăzi”, a precizat Ion Lungu. El a mai afirmat că primarii mai solicită Guvernului să accelereze toate procedurile, cu celeritate, pentru a putea accesa fondurile europene. „Suntem într-o situaţie disperată, noi, cei de la Primărie, că anul viitor vor fi blocate investiţiile. Vom fi nevoiţi să facem investiţii mai puţine în oraşele noastre şi cei care vor suferi primii vor fi cetăţenii, cei care ne-au votat, că nu o facem în numele PNL”, a mai declarat liderul liberal. El a precizat că sucevenii trebuie să fie uniţi, pentru ca „împreună să dăm un duş rece PSD”. Ion Lungu a făcut un apel către toţi parlamentarii să voteze moţiunea PNL, pentru a îndepărta PSD de la „această guvernare dezastruoasă”. „Am venit în această piaţă, Piaţa Uniunii Europene, pentru că noi credem în Uniunea Europeană, nu ca PSD, care desconsideră UE. Noi vrem să fim fruntaşi în Europa, nu lada de gunoi a Europei”, a mai spus Ion Lungu.

Flutur: Judeţul Suceava este pedepsit de PSD pentru că la alegerile locale a ales PNL

În discursul său, preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că mitingul de ieri a avut loc la aproape un an de aşteptări ca PSD să facă „ceea ce a promis când au ieşit la tablă Dragnea şi ai lui în campania electorală”. Gheorghe Flutur a subliniat faptul că liberalii ştiu să se mobilizeze în astfel de momente, iar prezenţa a peste 1.000 de persoane la miting arată că „nemulţumirea este foarte mare. Pentru mine ăsta este un semnal de mobilizare, că a ajuns cuţitul la os”. Flutur a amintit că la alegerile din vara trecută sucevenii au votat ca PNL să conducă judeţul, motiv pentru care, după alegerile parlamentare, PSD a decis să pedepsească acest judeţ, în special prin tăierea finanţărilor. „ Gândiţi-vă, anul trecut pe vremea asta aveam, negru pe alb, hârtiile cu calendarul şoselei de centură. În 15 septembrie trebuia să se circule pe şoseaua de centură, să terminăm odată cu aglomeraţia din oraş. Nu s-a întâmplat nimic. Din contră, aflăm, cu tristeţe spun, că banii care au fost aduşi anul trecut de noi, banii europeni pentru centură, nu mai sunt. Se aşteaptă bani de la bugetul de stat”, a declarat Gheorghe Flutur. El a adăugat că actuala guvernare a tăiat şi drumul expres pe patru benzi Suceava – Bucureşti, iar investiţia va începe abia în anul 2022. Flutur a spus că lipsa infrastructurii, atât rutiere, cât şi feroviare, face ca această zonă să se dezvolte mult mai încet decât Ardealul. Liderul PNL Suceava a spus că nici în privinţa înfiinţării rutei feroviare Suceava – Cernăuţi actuala guvernare nu a acordat sprijinul solicitat. „De ce se întâmplă aceste lucruri? Oare pentru că e conducere liberală la CJ Suceava? Eu vreau să se ştie bine că am încercat să dezbrăcăm haina politică, cel puţin eu, şi să ne ţinem de administraţie, să promovăm judeţul, să aducem investitori. Și am zis că nu trebuie gălăgie multă, ci fapte. Dar a trecut aproape un an şi Suceava este în continuare izolată”, a precizat Gheorghe Flutur, care a amintit că actuala guvernare PSD-ALDE a uitat şi de sala polivalentă din Suceava şi de construcţia magistralei de gaz spre Vatra Dornei. Mai mult, el a arătat că în lipsa finanţării, Consiliul Judeţean este nevoit să facă împrumuturi pentru a putea continua investiţiile la Aeroportul Suceava sau la Spitalul Judeţean. „Faptul că suntem nevoiţi să facem credite, pentru că noi nu batem pasul pe loc, arată de foarte multe ori că Suceava este trecută pe lista de rezervă sau la etcetera. Și cred că sucevenii, indiferent de opţiunea politică de până acum a dumnealor, pe care o respect, trebuie să afle adevărul. Și vom fi exigenţi cu guvernarea PSD-istă şi vom cere în faţa populaţiei demisia de fiecare dată când nu se ţin de cuvânt. Pentru că vă aduceţi aminte ce au promis la tablă? Că majorează. Ce au majorat? Preţul lemnelor de foc cu 20% în această iarnă, de la 110 la 160 de lei metrul. Gazul metan, curentul, alimentele în piaţă. Sunt nişte realităţi. Și cred că cei de aici, de faţă, şi alţii, trebuie să staţi de vorbă cu cei care au avut opţiunea PSD. Dacă se uită pe fluturaş, nu la mine, şi se uită în buzunar vor înţelege care este minciuna PSD-istă. Vă cer să fim solidari şi să luptăm pentru drepturile judeţului Suceava şi ale Bucovinei”, a declarat Flutur. El a subliniat faptul că şi Bucovina are drepturi, pentru că şi această regiune s-a unit cu ţara şi sărbătoreşte 100 de ani de la unire, însă nu „este băgată în seamă” în nici un fel de actuala guvernare . „Facem Centenarul îndată, Unirea Bucovinei cu România, şi nu am auzit o vorbă de la Bucureşti spunând că şi provincia aia s-a unit cu ţara. Nu îi interesează. Cu toate acestea, noi o să fim demni, o să ne luptăm pentru cauza noastră, a judeţului Suceava şi a Bucovinei. Am încredere în capacitatea dumneavoastră de mobilizare, civilizată, fermă şi sancţionatorie atunci când este nevoie. Jos Guvernul PSD!”, şi-a încheiat Gheorghe Flutur discursul său.