Consilierul judeţean Cătălina Culipei a fost realeasă, sâmbăta trecută, în funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a Femeilor Liberale Suceava. Cătălina Culipei a fost singurul candidat pentru această funcţie, ea fiind aleasă cu unanimitate de voturi. Tot în urma alegerilor de sâmbăta trecută, în funcţiile de prim-vicepreşedinte au fost alese Manuela Scripcariu şi Ana Maria Goraş, în timp ce vicepreşedinţi ai Organizaţiei Judeţene Suceava a Femeilor Liberale vor fi Olguţa Popa, Sorina Barbu, Ioana Averescu, Mihaela Ionaşcu, Mihaela Ianovici, Daniela Vasiluţ, Liviana Enea, Alina Mihăilă, Elena Stupcanu şi Rodica Andriescu. În Biroul Permanent Judeţean al Organizaţiei Femeilor Liberale au mai fost cooptate ca membre Elena Cucu, Iuliana Tofan, Amedeia Viţega, Laurenţia Poenaru, Mariana Blându, Dorina Spinou, Alina Polocoşeri, Adriana Lupescu, Otilia Iuzic şi Despina Cimbu. În funcţia de trezorier a fost aleasă Mara Toma.

Conferinţa de alegeri a avut loc la Hotelul Conacul Domnesc din Şcheia, la eveniment participând aproximativ două sute de femei liberale. Alături de acestea au ţinut să fie prezenţi vicepreşedintele regional al PNL, deputatul sucevean Ioan Balan, preşedintele Organizaţiei Municipale Suceava a PNL, primarul Ion Lungu, deputaţii Dumitru Mihalescul şi Angelica Fădor, dar şi viceprimarul Sucevei Lucian Harşovschi şi vicepreşedintele CJ Viorel Seredenciuc. La conferinţa de alegeri au ţinut să mai fie prezenţi şi preşedintele la nivel naţional al Organizaţiei Femeilor Liberale, Cristina Trăilă, secretarul general al organizaţiei, Dana Nicolescu, precum şi preşedinţii organizaţiilor de femei din PNL Cluj şi Botoşani.

După realegerea în funcţia de preşedinte al Organizaţiei de Femei din cadrul PNL Suceava, Cătălina Culipei a dat asigurări că are forţa, experienţa, energia şi puterea să ducă această organizaţie, alături de toate femeile liberale din judeţ, „acolo unde îi stă cel mai bine şi anume în primele locuri”. „Mă angajez ca împreună cu dumneavoastră să continuăm să luptăm pentru: creşterea vizibilităţii OFL în spaţiul public şi politic, promovarea femeilor liberale prin deschiderea partidului către oameni noi pentru a creşte numărul candidatelor la alegerile următoare, dezvoltarea şi consolidarea OFL Suceava pentru a deveni un vector de imagine a PNL. Închei prin a spune că orice ar face femeile, mai ales în politică, trebuie să facă de două ori mai bine ca bărbaţii pentru a fi considerat un lucru bun. Din fericire, nu este deloc greu, iar noi am dovedit asta”, a declarat Cătălina Culipei. Ea a ţinut să amintească faptul că în urma alegerilor de anul trecut, Organizaţia Femeilor Liberale din PNL Suceava are cel mare număr de aleşi locali femei, respectiv 68 la număr. „Cu acest număr ne-am situat peste media pe ţară. Avem 62 de consilieri locali, trei viceprimari, trei consilieri judeţeni şi o doamnă deputat, Angelica Fădor”, a arătat Cătălina Culipei, care a ţinut să-i mulţumească şi fostului deputat Sanda-Maria Ardeleanu pentru colaborarea avută.

Mesaje de susţinere pentru Organizaţia de Femei a PNL Suceava

Înainte de desfăşurarea efectivă a alegerilor, invitaţii prezenţi la conferinţa de sâmbăta trecută au susţinut, în discursurile lor, importanţa Organizaţiei Femeilor Liberale Suceava în activitatea acestui PNL şi, în special, contribuţia acestora în alegeri. În discursul său, vicepreşedintele regional al PNL, deputatul Ioan Balan, a evidenţiat în mod special faptul că organizaţia din Suceava a Femeilor Liberale este una dintre cele mai puternice la nivel naţional.

„În decursul timpului, în toate luptele electorale, femeile liberale au fost alături de fiecare dată. V-am avut alături în toate competiţiile electorale, atât eu, cât şi preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, dar şi primarul Sucevei, Ion Lungu. În toate bătăliile electorale, doamnele din partid nu au avut alt beneficiu decât dorinţa de a ne sprijini şi de a ne fi alături. Şi vreau să vă mulţumesc pentru că aţi fost de fiecare dată la toate acţiunile PNL”, a spus Ioan Balan femeilor liberale din judeţ. De asemenea, deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a subliniat faptul că „femeia în politică este o necesitate şi este un drept al nostru să fim reprezentate în cadrul partidului”. Angelica Fădor s-a declarat convinsă de faptul că PNL Suceava va şti să reprezinte cât mai bine interesele femeilor din partid. Ea a subliniat că femeile au un mare avantaj în faţa bărbaţilor. „Este nevoie de implicarea noastră în politică, pentru că suntem sensibile, reuşim să ne facem mai bine înţelese cu cei cu care, de multe ori, bărbaţii nu reuşesc”, a spus deputatul liberal.

În acelaşi timp, primarul Ion Lungu a ţinut să precizeze faptul că femeile au avut întotdeauna un rol extrem de important în cadrul partidului, dar şi în administraţie. Ion Lungu le-a îndemnat pe femeile din PNL să fie în continuare alături de acest partid, pentru a promova acele proiecte de care Suceava are nevoie.

„Sunt convins că mai devreme sau mai târziu va apărea soarele şi pe strada noastră. Acum avem această bătălie surdă cu PSD, dar trebuie să fim pregătiţi, împreună, cu proiecte viabile, pentru a fi o alternativă viabilă la nivel naţional”, a declarat Lungu. La rândul său, deputatul Dumitru Mihalescul a felicitat organizaţia condusă de Cătălina Culipei pentru rezultatele şi sprijinul acordat în alegeri. Dumitru Mihalescul a declarat că munca în echipă este extrem de importantă, el precizând că va susţine ca pe listele PNL de la alegeri să fie cât mai multe femei.

Un discurs mobilizator a venit şi din partea consilierului local Angela Zarojanu, una dintre cele mai puternice susţinătoare ale promovării femeilor în partid, care a ţinut să precizeze că „o femeie când intră în politică este schimbată de politică, mai multe femei care intră în politică schimbă politica”. Ea a subliniat faptul că în Parlamentul României este nevoie de mai multe femei, pentru ca lucrurile în ţară să meargă în direcţia bună.