Funcţie

Viceprimarul municipiului reşedinţă de judeţ, Marian Andronache, a fost ales, ieri, în funcţia de preşedinte al Organizaţiei Municipale Suceava a PMP. Conferinţa de alegeri a avut loc în prezenţa preşedintelui executiv al PMP, Eugen Tomac, a vicepreşedintelui partidului responsabil pentru organizaţiile din zona Moldovei, Petru Movilă, a prim-vicepreşedintelui filialei judeţene, Corneliu Popovici. În urma votului exprimat, Marian Andronache a fost ales cu majoritate de voturi în funcţia de preşedinte al PMP Suceava. Tot ieri au fost aleşi membrii Consiliului Executiv Municipal al PNL Suceava. Astfel, în funcţia de secretar general a fost ales consilierul local Constantin Munteanu, în timp ce secretar general adjunct este Mihai Sorin Hanceriuc.

Vicepreşedinţii aleşi ai PMP Suceava sunt următorii: Eugen – Cătălin Alexandroaie, Andrei Marian Ciutac, Anca Mihaela Gâtlan, Viorel Florian Gheorma, Johannes Raimund Onesciuc, Angelica Pînzariu, Adrian Cătălin Tabarcea şi Ioan Cozorici. Tot ieri au fost aleşi opt secretari executivi, respectiv Ionela Buliga, Andrei Adrian Ciobanu, Oltea Harasim, Liviu Havriştiuc, Traian Lupu, Vasile Plăcintă, Ioan Răstoacă şi Victor Rusu, în timp ce în funcţia de trezorier a fost aleasă Aurica Marcu.

În discursul său, Marian Andronache a ţinut să reamintească faptul că până la înscrierea în PMP, în noiembrie 2015, nu a mai făcut niciodată politică. „Atunci am considerat că este momentul să mă implic, fiind total revoltat de ceea ce se întâmpla pe scena politică din România, aceiaşi actori care îşi mai schimbă din când în când rolurile între ei”, a spus Andronache. El a spus că la vremea respectivă s-a alăturat unei echipe municipale care nu avea o experienţă politică, 95% dintre membrii de partid fiind persoane care nu au mai fost membri ai vreunui partid, dar care aveau speranţe foarte mari în ceea ce urmau să facă, considerând că românii erau sătui de vechea clasă politică. „Din păcate lucrurile nu au stat chiar aşa. Am candidat la alegerile locale împreună cu echipa de consilieri, aşteptările şi calculele noastre erau foarte optimiste, eram convinşi că o să obţinem cel puţin patru consilieri locali. Noaptea alegerilor o voi ţine minte toată viaţa, având în vedere că rezultatele venite din secţiile de votare erau sub aşteptările noastre, iar intrarea în Consiliul Local şi Consiliul Judeţean părea o himeră”, a spus preşedintele PMP Suceava. El a mai adăugat că în cele din urmă, PMP a reuşit să obţină doi consilieri locali, acest partid reuşind că obţină şi un post de viceprimar. Marian Andronache a mai precizat că PMP a trecut deja „prin focul” a două bătălii electorale, alegerile locale şi cele parlamentare, în urma cărora membrii organizaţiei pe care o conduce au obţinut mai multă experienţă. „Acum privesc lucrurile dintr-un alt unghi şi cred că acum viziunea de ansamblu asupra strategiei de lucru este mult mai realistă, mai ales din punct de vedere organizatoric. Din acest motiv vreau să facem lucrurile diferit în ceea ce va urma şi m-am bucurat să aflu că echipa mea îmi împărtăşeşte părerea”, a declarat liderul PMP Suceava.

Marian Andronache: PMP are uşile deschise pentru primirea de noi membri

El a spus că îşi doreşte o organizare mult mai bună a partidului în teritoriu, cu legături în fiecare cartier al Sucevei, arătând că pentru aceasta este necesară o activitate a preşedinţilor din structurile de la nivelul fiecărei secţii de votare. „În egală măsură vreau să acordăm cu toţii o atenţie deosebită Organizaţiei de Tineret, în direcţia consolidării ei. La acest ţel putem participa cu toţii prin aducerea de noi membri, dar şi prin motivarea şi sprijinirea celor deja existenţi. Din punctul meu de vedere, organizaţia de tineret este forţa unui partid, viitorul lui. Și de aceea, pentru a avea un viitor strălucit avem nevoie de o echipă performantă la tineret”, a declarat Andronache, el adăugând că extrem de importante pentru partid sunt şi organizaţiile de femei şi de seniori, de la care îşi doreşte o activitate mai intensă şi extinderea lor.

Marian Andronache a mai spus că porţile PMP sunt deschise în continuare pentru cooptarea de noi membri, lansând promisiunea că fiecare efort al membrilor de partid pentru buna funcţionare a organizaţiei va fi preţuit şi răsplătit pe măsură. El a dat câteva exemple în acest sens, amintindu-i pe noii vicepreşedinţi Johannes Onesciuc şi Andrei Ciutac, care s-au înscris recent în această formaţiune politică.

„Acestea sunt câteva din planurile de viitor pe care le voi demara după şedinţa de alegeri şi aş vrea să ne promitem reciproc că dacă până acum am obţinut rezultate bune împreună, în cele ce urmează vom obţine scoruri şi mai frumoase, dar asta prin seriozitate şi implicare deplină din partea tuturor membrilor organizaţiei”, a încheiat Marian Andronache.

După alegerea în funcţia de preşedinte, Marian Andronache a primit felicitări din partea conducerii centrale a partidului, care a precizat că va fi alături de organizaţia Suceava a PMP.