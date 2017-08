Ion Lungu are o întârziere de minim 10 ani. Deşi aflat la al 4-lea mandat în fruntea Primăriei Suceava, încă lucrează la promisiunile electorale din primul mandat: locuri de parcare, parcul Şipote, asfalt şi gaz metan în Burdujeni sat, patinoar acoperit, sala polivalentă, canalizare, grădiniţă în Obcini, stadion etc.

Suceava nu a avut timp de peste 10 ani cinematograf. Deoarece amenajările la cinematograful Modern, aparţinând Primăriei, au durat peste 10 ani, între timp s-au deschis cinematografe private, moderne, adaptate schimbărilor pieţei. Nimeni nu merge la cinematograful Primăriei pentru că, deşi nou, este depăşit ca şi concept şi tehnologie.

Suceava nu a avut timp de peste 10 ani ştrand pentru că Ion Lungu şi PNL-ul l-au închiriat către Taylan Internaţional, o firmă de partid care nu a investit nimic, şi-a bătut joc de baza existentă şi de Suceveni şi a plătit 1997 lei total redevenţă pentru 10 ani. Acum când în Suceava există 4 ştranduri private, moderne, Ion Lungu a descoperit că Suceava are nevoie de un ştrand modern. Ion Lungu încearcă să facă în 2018 ceea ce trebuia să facă acum peste 10 ani. Interesantă este comparaţia dintre ștrandul Primăriei Roman şi ştrandul Primăriei Suceava.

În Suceava lui Ion Lungu şi Lucian Harşovschi florile şi gazonul se udă cu un furtun dintr-o maşină veche care poluează fonic, vizual şi olfactiv. De peste 10 ani, toate oraşele din România folosesc aspersorul, dar în Suceava întârziată de Ion Lungu încă nu s-a descoperit aspersorul.

Transportul public în Suceava lui Ion Lungu şi Lucian Harşovschi are o întârziere de peste 10 ani. În timp ce în toată România, în staţii de autobuz moderne, sunt aparate moderne care eliberează bilete şi abonamente pentru transportul în comun, în Suceava încă mai există meseria de "taxatoare", iar staţiile de autobuz sunt jalnice. Transmitem spre comparație cum se eliberează bilete și abonamente în Suceava și în Cluj.

Sutele deSuceveni iubitori ai patinajului pe gheaţă trebuie să mai aştepte până când Primăria va amenaja un patinoar acoperit, cu o întârziere de peste 10 ani.

Sutele de biciclişti trebuie să mai aştepte până când Primăria va amenaja piste sigure şi eficiente, cu o întârziere de peste 10 ani.

Cuplul Lungu/Harşovschi nu a înţeles că lumea şi cerinţele pieţei se schimbă. Ei au rămas blocaţi în mentalităţile şi necesităţile anului 2004. Inclusiv aşa-zisele măsuri de fluidizare a traficului apar cu o întârziere de peste 10 ani, când deja este prea târziu.

Un bun manager trebuie să anticipeze şi să ia măsuri, NU să genereze o întârziere de peste 10 ani până se prinde şi el care sunt nevoile şi cerinţele Sucevenilor.

În locul lui Ion Lungu, un primar cu o întârziere de peste 10 ani, Suceava are nevoie de un primar de nota 10, un primar educat, pregătit, care să înţeleagă, să anticipeze, să ia măsuri juste şi să facă "Totul pentru Suceava"!



Dan Cușnir,

Preşedinte Organizaţia Municipală PSD Suceava

"Totul pentru Suceava!"