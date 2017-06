Politic

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a fost reales în conducerea naţională a acestui partid politic, urmând să facă parte din echipa noului lider al liberalilor, Ludovic Orban. În cadrul şedinţei de ieri a Consiliului Naţional de Coordonare al PNL, Ioan Balan a câştigat alegerile pentru funcţia de vicepreşedinte regional al PNL pentru Regiunea de Nord-Est. Singurul contracandidat pe care l-a avut Ioan Balan a fost deputatul ieşean Marius Bodea. La şedinţa Consiliului Naţional de Coordonare, Ioan Balan a obţinut 76% dintre voturile valabil exprimate pentru funcţia de vicepreşedinte regional al PNL pentru Regiunea de Nord-Est. După votul de ieri, Ioan Balan este singurul membru al PNL Suceava care face parte din conducerea naţională a acestei formaţiuni politice.

Deputatul PNL de Suceava, care a făcut parte din echipa care l-a susţinut pe Ludovic Orban pentru preşedinţia PNL, a declarat că a candidat pentru un nou mandat de preşedinte regional pentru că este un vechi membru al acestui partid, dar şi un om de echipă. „Consider că până acum mi-am făcut bine datoria şi treaba în această funcţie de vicepreşedinte regional pentru Regiunea de Nord-Est. Am căpătat experienţă şi cred că voi reuşi să-mi fac treaba în continuare şi mai bine decât până acum. Sunt un om care tot timpul mi-am dorit ca acolo unde am desfăşurat o activitate să constitui o echipă şi consider că în Regiunea de Nord-Est PNL este într-o echipă în toate cele şase judeţe, Suceava, Botoşani, Iaşi, Bacău, Neamţ şi Vaslui”, a declarat Ioan Balan.

După alegerile de ieri, deputatul PNL de Suceava se află la cel de-al treilea mandat într-o funcţie de conducere la nivel naţional în cadrul PNL. Ioan Balan a fost ales, pentru început, ca secretar al PNL la nivel naţional cu atribuţii pentru Regiunea de Nord-Est. Ulterior, funcţia s-a transformat în vicepreşedinte regional, aceasta fiind câştigată prin vot tot de către deputatul liberal sucevean.

Ioan Balan se află la cel de-al treilea mandat de deputat în Parlamentul României.

În cadrul şedinţei de ieri a Consiliului Naţional de Coordonare al PNL, au fost aleşi patru prim-vicepreşedinţi, secretarul general, 16 vicepreşedinţi, din care opt vicepreşedinţi pe domenii, coordonatori ai comisiilor de specialitate şi opt vicepreşedinţi pe regiunile de dezvoltare din România, precum şi 16 membri ai Biroului Executiv.