Cadouri de 1 Iunie de la deputata Cobuz pentru copiii din Centrul de Plasament de Tip Familial ”Colț Alb”

Copiii din Centrul de Plasament de Tip Familial ”Colț Alb” din Suceava au primit cadouri de ziua lor din partea deputatului PSD de Suceava Maricela Cobuz. Acțiunea a fost organizată miercuri, 31 mai, de parlamentarul social-democrat împreună cu colegele din organizația de femei a PSD. ”Am vrut să aducem un zâmbet pe chipurile copiilor din centrele de plasament. Cadourile au constat în hăinuțe și alimente necesare copiilor din centru. Am discutat cu reprezentanții centrului și despre alte probleme cu care aceștia se confruntă. În calitate de medic pediatru am acceptat să fiu alături de copii atunci când va fi nevoie. Organizația Femeilor Social-Democrate din Municipiul Suceava urează tuturor copiilor de ziua lor”, a spus Maricela Cobuz. În prezent, Centrul de Plasament de Tip Familial „Colț Alb” are în grijă 14 beneficiari, cu vârste cuprinse între 7 și 20 de ani.

