Finanţare

Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat că Guvernul României a alocat întreaga sumă necesară pentru finalizarea primului tronson al pârtiei de schi de pe masivul Rarău, din Câmpulung Moldovenesc. Ioan Stan a explicat că suma iniţială alocată prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 a fost de 4,9 milioane de lei, iar săptămâna aceasta Guvernul, prin Ministerul Turismului, a alocat şi diferenţa de bani necesară pentru finalizarea integrală a investiţiei. Astfel, senatorul PSD de Suceava a precizat că suma totală alocată pârtiei de schi din Câmpulung Moldovenesc este de 7,55 milioane de lei. Ioan Stan a precizat că suma a fost alocată în urma discuţiilor pe care le-a avut la Ministerul Turismului, dar şi în urma susţinerii necesităţii finalizării acestei investiţii în grupul parlamentar al social-democraţilor. „Contrar unor afirmaţii făcute de unii lideri PNL Suceava potrivit cărora PSD pune piedici investiţiilor din judeţul Suceava şi că nu se ţine de promisiunile făcute, noi am susţinut municipiul Câmpulung Moldovenesc. Și iată că acum s-a alocat întreaga sumă pentru a finaliza această investiţie extrem de importantă pentru acest municipiu, dar şi pentru turismul din întreaga zonă”, a declarat preşedintele PSD Suceava. Ioan Stan a subliniat faptul că suma de 7,55 milioane de lei a intrat deja în conturile Primăriei Câmpulung Moldovenesc, urmând ca lucrările la pârtie să fie reluate în cel mai scurt timp.

Primarul din Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură: Vreau să-i mulţumesc personal ministrului Turismului, Marius Dobre Niţă

La rândul său, primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, a dat asigurări că suma alocată de Ministerul Turismului este suficientă pentru finalizarea primului tronson al pârtiei de schi de pe Rarău. Mihăiţă Negură a declarat că deja a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, pentru data de 6 iunie a.c., investiţia putând fi finalizată în maximum patru luni.

„Iniţial, prin Legea bugetului am primit doar 4,9 milioane de lei, motiv pentru care am făcut o adresă către ministrul Turismului prin care i-am transmis acestuia că suma nu este suficientă pentru a finaliza investiţia. Probabil că adresa respectivă şi demersurile ulterioare pe care le-am făcut la minister au cântărit mult, motiv pentru care acum am primit întreaga sumă necesară pentru finalizarea lucrărilor. Și vreau să-i mulţumesc personal domnului ministru Marius Dobre Niţă pentru alocarea banilor de care aveam nevoie pentru a finaliza primul tronson al pârtiei”, a spus primarul din Câmpulung Moldovenesc, care a mai precizat că în perioada imediat următoare va iniţia demersurile şi pentru începerea lucrărilor la cel de-al doilea tronson al pârtiei.

Primăria Câmpulung Moldovenesc a depus un proiect de 1,5 milioane de euro pentru drumul de acces spre pârtie

Mihăiţă Negură a ţinut să precizeze că o problemă extrem de importantă care trebuie finalizată până la terminarea lucrărilor la pârtie este cea a unei porţiuni de trei kilometri din drumul de acces către aceasta. Mihăiţă Negură a arătat că tronsonul de trei kilometri este în momentul de faţă impracticabil şi ar reprezenta un pericol pentru turiştii care vor veni la pârtie. „Problema importantă este drumul de acces la pârtie. O porţiune de trei kilometri este al primăriei, motiv pentru care am depus un proiect prin PNDL pentru reabilitarea lui, cu o valoare de 1,5 milioane de euro. Va fi o mare problemă dacă finalizăm pârtia şi nu vom avea acces la ea. Aşa cum arată acest tronson, eu nu pot să dau drumul la autoturisme pentru a urca la pârtie, pentru că malurile sunt surpate, iar respectiva porţiune este foarte degradată. Din acest motiv, de săptămâna viitoare o să încep demersurile să aduc la cunoştinţa Consiliului Judeţean şi a Ministerului Turismului situaţia în care se află acest tronson de drum”, a declarat Mihăiţă Negură.

Făcând referire la pârtie, el a afirmat că în momentul de faţă investiţia este finalizată în proporţie de 86%, cele mai importante lucrări care au rămas de realizat fiind la o porţiune afectată de alunecări de teren, la lacul de acumulare, sistemul de iluminat şi la parcare.

Primul tronson al pârtiei de schi de pe Rarău va avea o lungime de 2,8 kilometri, iar lăţimea acesteia variază de la 30 de metri, în zona de plecare, la 80 de metri, în zona sosirii. Panta medie a acestui tronson este de 16,6%, încadrându-se într-o pârtie de categorie uşoară spre medie. În cadrul proiectului a fost construită şi o instalaţie de transport pe cablu de tip telegondolă, care are o capacitate de transport de 1.008 persoane/oră.