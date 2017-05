Proiecte

Liberalii mizează pentru câştigarea Primăriei comunei Iacobeni pe inginerul Cezar Groza. După ce în cursul săptămânii trecute şi-a depus oficial candidatura din partea PNL la Primăria Iacobeni, Cezar Groza a declarat că îşi doreşte să continue dezvoltarea acestei comune începută în perioada în care funcţia de primar a fost ocupată de actualul deputat Angelica Fădor. Cezar Groza a subliniat faptul că locuitorii din Iacobeni au apreciat proiectele cu care Angelica Fădor a venit în faţa lor şi cu care a câştigat de trei ori funcţia de primar al comunei, subliniind că dezvoltarea comunei sub administraţie liberală va fi asigurată prin parteneriatul pe care îl va avea cu preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, cu parlamentarii liberali şi cu deliberativul local, în care PNL are majoritate.

„Având în vedere că până în momentul de faţă doamna Angelica Fădor a condus Primăria Iacobeni, a avut realizări deosebite în mandatele sale, vreau să continui practic ceea ce a început dumneaei”, a afirmat Cezar Groza.

Acesta a arătat că una dintre priorităţile sale ca primar în Iacobeni va fi atragerea şi sprijinirea agenţilor economici pentru crearea de noi locuri de muncă. El a amintit că în momentul de faţă o companie britanică a preluat exploatarea minieră Mănăila, iar administraţia locală va fi în continuare un partener pentru aceasta în vederea creării de noi locuri de muncă. Candidatul PNL a arătat că una dintre posibilităţile de dezvoltare a comunei este turismul, în acest sens primăria având deja pregătită documentaţia pentru redobândirea statutului de staţiune turistică balneoclimaterică.

„Iacobeni a fost staţiune balneoclimaterică importantă, iar izvoarele de apă sulfuroasă care au existat atunci au şi acum aceleaşi calităţi curative, pentru că analizele efectuate recent au demonstrat acest lucru. Izvoarele sunt în proprietatea Primăriei Iacobeni, însă terenurile pe care a existat efectiv înainte staţiunea balneoclimaterică sunt ale persoanelor private. Din acest motiv voi susţine încheierea unui parteneriat public-privat, prin care primăria să pună la dispoziţie izvoarele, iar un investitor să realizeze investiţiile”, a explicat Cezar Groza.

Tot pentru crearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii din Iacobeni, acesta a spus că există deja discuţii cu o companie care produce cablaje auto pentru a deschide o fabrică în această comună. „Avem foarte multe proiecte pentru dezvoltarea comunei, dar este extrem de important să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a atrage investitori, astfel încât cetăţenii să aibă un loc de muncă şi să ducă o viaţă decentă”, ţinut să precizeze Cezar Groza.

Angelica Fădor a făcut un apel la locuitorii comunei să-i acorde votul candidatului PNL, Cezar Groza

Făcând referire la proiectele pe care atât el, cât şi echipa liberală şi actualul deputat Angelica Fădor le-au propus locuitorilor comunei şi cu care au câştigat ultimele alegeri locale, Cezar Groza a amintit în primul rând de asfaltarea drumurilor comunale, proiect depus deja în luna aprilie a acestui an la Ministerul Dezvoltării Regionale. El a precizat că în cadrul acestui proiect erau incluse şi reparaţii la podul Cărăuşi, însă în cele din urmă investiţia a fost realizată din fondurile primăriei. Cezar Groza a adăugat că printre proiectele pe care le va avea în agendă ca primar al comunei se numără construirea unui teren multifuncţional pentru recreere în zona Cărăuşi, construcţia unei noi grădiniţe moderne, proiect care va fi depus pentru a fi finanţat din fonduri europene, dar şi construirea unui pod în zona staţiei de epurare, pentru aceasta fiind depus deja proiectul prin PNDL, la Ministerul Dezvoltării. El a explicat că acest pod va deservi atât staţia de epurare, cât şi locuitorii din această zonă a comunei.

„Printre proiectele pe care le propunem locuitorilor comunei se numără reabilitarea Clubului Fermierilor din Mestecăniş, construirea de vestiare sportive la stadionul din comună, dar şi un proiect care va fi finanţat prin Grupul de Acţiune Locală Bazinul Dornelor pentru modernizarea primăriei, clădirea fiind veche de peste 100 de ani”, a declarat Cezar Groza, el adăugând că un proiect care va fi realizat din fondurile primăriei va fi şi cel de modernizare a parcului din centrul civic al comunei. Un alt proiect la care a făcut referire Cezar Groza şi care a fost depus deja prin PNDL este cel de extindere şi modernizare a reţelei de iluminat public.

Pentru realizarea acestor proiecte, dar şi promovarea altora, candidatul PNL pentru Primăria Iacobeni are susţinerea fostului primar al comunei, actualul deputat liberal Angelica Fădor. Aceasta a declarat că fără doar şi poate Cezar Groza este cea mai potrivită persoană pentru a prelua funcţia de primar în Iacobeni şi pentru a continua, alături de echipa liberală, proiectele începute pentru dezvoltarea comunei.

„Atunci când am venit cu aceste proiecte propuse de echipa PNL Iacobeni ne-am gândit şi la posibilităţile reale de finanţare, pentru că tot timpul am preferat atunci când am mers în campania electorală să spunem lucruri concrete, realizabile. Și asta pentru că suntem cu toţii conştienţi de faptul că oamenii ţin minte ce le spunem şi în nici un caz, aşa cum nu i-am minţit până acum, nu intenţionăm să facem acest lucru nici de acum încolo. Și consider că domnul Cezar Groza este cea mai potrivită persoană pentru a putea continua ceea ce s-a început la Iacobeni. Îmi este extrem de drag Iacobeniul, îmi sunt dragi locuitorii comunei şi consider că merită să trăiască într-o localitate frumoasă şi bine dezvoltată. Și acesta este motivul pentru care îl susţin pe domnul Cezar Groza pentru a deveni primar şi voi susţine în acelaşi timp, alături de preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, dezvoltarea localităţii noastre în continuare”, a declarat Angelica Fădor.

Deputatul PNL a făcut un apel la locuitorii din Iacobeni să-i acorde votul lui Cezar Groza şi să aibă încredere în acesta că va continua proiectele pe care echipa liberală le-a pregătit pentru această comună.